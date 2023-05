Home Remedies For Dry Hair: बालों की ड्राईनेस से हैं परेशान तो इन घरेलू नुस्खों से बनाए उन्हें सॉफ्ट एंड मैनेजबल

The most typical type of hair damage is mechanical damage. Brushing, towel drying, or frequently running your fingers through your hair might cause this. Additionally, damp hair loses some strength because water interferes with the hydrogen bonds that give hair its power, increasing the likelihood of sustaining damage. The best method is to avoid combing hair when wet and never leave the house with damp hair; instead, dry it with a Dyson Supersonic hair dryer set to a comfortable temperature. When styling your hair, choosing the proper temperature is crucial since extreme heat might harm your hair.

अगर, आपके बाल भी बहुत रूखे-सूखे और बिखरे हुए नज़र आते हैं तो आपके काम आ सकते हैं कुछ घरेलू उपाय जिन्हें भारतीय महिलाएं लम्बे समय से आज़माती आ रही हैं। (Home Remedies For Dry Hair)

Home Remedies For Dry Hair: बालों को हेल्दी और साफ-सुथरा रखने और उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग जहां नियमित शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, सैलोन जाकर ट्रीटमेंट्स और सर्विस लेने पर भी लोगों का काफी ज़ोर होता है। लेकिन, महंगे प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करने के बाद भी कई लोगों के बाल बहुत अधिक ड्राई हो जाते हैं। बालों का यह रुखापन असमय बालों का सफेद होना, हेयर फॉल और हेयर लॉस जैसी समस्याओं की वजह बनता है। अगर, हर मौसम में आपके बाल भी इस तरह रूखे-सूखे और बिखरे हुए नज़र आते हैं तो आपके काम आ सकते हैं कुछ घरेलू उपाय जिन्हें भारतीय महिलाएं लम्बे समय से आज़माती आ रही हैं। यहां पढ़ें ड्राई और कमज़ोर बालों के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। (Home Remedies For Dry Hair In Hindi.)

ऐसे करें हेड मसाज

बालों में तेल मालिश करने से उनका टेक्स्चर सुधरता है और बालों की मज़बूती बढ़ती है। लेकिन, सर्दियों में बालों और स्कैल्प की तेल मालिश करते हुए एक छोटा-सा बदलाव करें। ठंड के मौसम में नारियल का तेल या सरसों का तेल मालिश के लिए बेहतर होते हैं। आप अपने बालों की मालिश करने से पहले तेल को थोड़ा गर्म करें और इससे बालों की जड़ों में अच्छी तरह मालिश करें। जड़ से लेकर सिरे तक बालों में इसे लगाएं और 2-3 घंटों के लिए इसे यूं ही लगा रहने दें। फिर, इसे किसी माइल्ड शैम्पू और सादे पानी से बालों की सफाई करें। (Hair Care Tips For Extreme Dry Hair)

बनाना हेयर मास्क

बालों की ड्राईनेस कम करने के लिए पके हुए केले का हेयर मास्क बहुत कारगर साबित होता है। मौसम और ज़रूरत के अनुसार केले को मसलकर उसमें, शहद, दही या ऑलिव ऑयल मिलाया जाता है। घर में आसानी से केले का हेयर पैक बनाने का तरीका पढ़ें यहां-

आधा कप दही लें (बालों की लम्बाई के अनुसार मात्रा बढ़ा सकते हैं)

अब, एक मध्यम आकार का पका हुआ केला लें और उसका पेस्ट बनाकर उसे दही में मिलाएं। इसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि दही और केला मिक्स हो जाएं और एक क्रीमी पेस्ट बन जाए।

अब, इस पेस्ट को बालों और सिर की त्वचा में लगाएं।

1 घंटे के लिए इस मास्क को बालों में लगाकर रखें। फिर, शैम्पू कर लें।

हेयर मास्क लगाने के बाद ब्लो ड्राई का इस्तेमाल ना करें और बालों को नैचुरली सूखने दें।