होली खेलने के बाद चेहरे पर हो गए पिंपल्स और मुंहासे? डॉ. चांदनी जैन बता रही हैं इससे छुटकारा पाने का तरीका

Holi 2024 Doctor Guide To Deal Post Holi Acne: होली के रंगों के कारण आपके चेहरे पर पिंपल्स और मुंहासे हो गए हैं, तो डॉ. चांदनी जैन गुप्ता द्वारा बताए गए टिप्स को अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं।

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Chandni J Gupta

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 4, 2026 3:17 PM IST

Holi 2024 Doctor Guide To Deal Post Holi Acne: होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन कई लोगों के लिए यह त्योहार त्वचा की समस्याएं भी लेकर आता है। होली खेलने के बाद अक्सर लोगों के चेहरे पर मुंहासे, पिंपल्स, रैशेज, एलर्जी और स्किन इरिटेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं।

दिल्ली के एलांटिक हेल्थ केयर की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. चांदनी जैन गुप्ता के अनुसार- होली के बाद पिंपल्स और मुंहासों की समस्या होली के रंगों में मौजूद केमिकल, धूल-मिट्टी, पसीना और त्वचा की सही सफाई न होने का कारण होती है।

होली के बाद चेहरे पर क्यों होते हैं पिंपल्स और मुंहासे

आजकल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर रंगों में लेड ऑक्साइड, मरकरी सल्फेट और अन्य हानिकारक केमिकल होते हैं, जो त्वचा के पोर्स को बंद कर देते हैं। जब पोर्स बंद हो जाते हैं तो त्वचा में ऑयल जमा होने लगता है और इससे पिंपल्स (Pimples Hone ke Karan) और मुंहासे बनने लगते हैं।

होली के बाद चेहरे पर पिंपल्स क्यों हो जाते हैं?

डॉ. चांदनी जैन गुप्ता का कहना है कि होली के बाद मुंहासे होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। होली के बाद पिंपल्स होने के कारणों में शामिल हैंः

केमिकल्स वाले रंग- डॉक्टर बताती हैं कि होली के रंगों में मौजूद केमिकल त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और त्वचा के पोर्स को बंद कर देते हैं। जब त्वचा के पोर्स बंद होंगे तो पिंपल्स होना आम बात है।

  • चेहरे की सफाई न करना- कई बार लोग रंग हटाने के लिए चेहरे को सही तरीके से साफ नहीं करते। इससे त्वचा पर गंदगी और रंग जमा रह जाता है, जिससे पिंपल्स हो सकते हैं।
  • पसीना और धूल- रंगों के साथ होली खेलते समय पसीना और धूल चेहरे पर जमा हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं और मुंहासे हो जाते हैं।

होली के बाद पिंपल्स होने पर क्या करना चाहिए?

अगर होली खेलने के बाद चेहरे पर पिंपल्स हो जाएं, तो डॉक्टर द्वारा बताए गए उपायों को अपनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

  1. 2-3 बार फेस वॉश करें- होली खेलने के बाद सबसे पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेस वॉश से धोएं। इससे त्वचा पर जमा रंग, धूल और गंदगी साफ हो जाती है। होली के बाद कुछ दिनों तक दिन में 2 3 बार चेहरे को फेस वॉश करने के बाद साफ करने से बैक्टीरिया कम होते हैं और पिंपल्स बनने का खतरा भी घटता है।
  2. एलोवेरा जेल लगाएं- होली के रंगों के कारण होने वाले पिंपल्स और मुंहासों को कम करने के लिए एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पिंपल्स को कम करने में मदद करते हैं। एलोवेरा जेल की ठंडक पिंपल्स के कारण होने वाली जलन को भी कम करता है।
  3. बर्फ से सिकाई करें- अगर पिंपल्स में सूजन या लालपन है तो बर्फ से हल्की सिकाई करने से आराम मिल सकता है। बर्फ को सीधे पिंपल्स पर लगाने की बजाय कपड़े में लपेटकर लगाए।
  4. मॉइस्चराइजर लगाएं- कई लोग सोचते हैं कि पिंपल्स होने पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यह गलत है। ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है।

डॉ. चांदनी जैन गुप्ता कहती हैं कि अगर होली खेलने के बाद चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स, एलर्जी, सूजन या जलन हो रही हो और घरेलू उपायों से आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपकी स्किन, पिंपल्स और मुंहासों के आधार पर इलाज करके इससे राहत दिलाते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

