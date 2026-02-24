Written by Vidya Sharma|Published : February 24, 2026 1:35 PM IST
Face Par Konsa Serum Use Karna Shi Hai: आजकल स्किन केयर प्रोडक्ट में 3 चीजें बहुत ही ज्यादा कोमन और जरूरी हो गई है। ये तीन चीजें हैं मॉइश्चराइजर, सनस्क्रीन और फेस सीरम। बाकी दो प्रोडक्ट तो महिलाएं खरीद लेती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय लगता है सीरम चूज करने में। हर ब्रांड ने अपना फेस सीरम लोंच किया है, ऐसे में भले ही हम उस ब्रांड के फैन हों, लेकिन फिर भी अपनी स्किन के लिए कुछ भी लेने से पहले 100 बार सोचते हैं।
जैसे किसी में नियासिनमाइड होता है, तो किसी में एजेलेइक एसिड तो किसी में विटामिन सी। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि कौन सा लें। अगर आपको भी यह कंफ्यूजन रहती है कि 'मेरी स्किन तो ऑयली है, कौन सा सीरम लूं' या फिर 'एक्ने प्रोन स्किन के लिए कौन सा सीरम बेस्ट है' आदि-आदि तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आंचल पंथ की बताई ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है।
डार्क स्पॉट और हाइपरपिग्मेंटेशन के लिए बेस्ट सीरम
अगर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स या फिर हाइपरपिग्मेंटेशन है तो सीरम लेने से पहले उसमें डॉक्टर के बताए इन एक्टिव्स को जरूर चेक करें-
रेटिनोइड्स- टेक्सचर को रिफाइंड करता है+ तेल और जमाव को कम करता है
सैलिसिलिक एसिड- रोमछिद्रों को साफ करता है।
जिंक पीसीए- तेल-नियंत्रण + चिकनी सतह।
महीन रेखाएं और झुर्रियां
रेटिनोइड्स (रेटिनॉल/एडेपलीन/प्रिस्क्रिप्शन रेटिनोइड्स)- कोलेजन और टर्नओवर को बढ़ावा दें
पेप्टाइड्स- दृढ़ता और चिकनाई का समर्थन करते हैं।
हयालूरोनिक एसिड- महीन रेखाओं को मोटा करता है।
विटामिन सी- कोलेजन सपोर्ट + एंटीऑक्सीडेंट।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।