सर्दियों में बार-बार टूटते हैं नाखून, ऐसे करें नेल्स की देखभाल,शाइन और मजबूती से आ जाएगी उनमें नयी जान

कमजोर-टूटने वाले नाखूनों को मजबूती देने और उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप इन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं।

Healthy Nails Home Remedies: आप अपने नाखूनों पर नेल आर्ट करवाना चाहती हैं लेकिन जैसे ही नाखूनों की लम्बाई थोड़ी-सी बढ़ती है नाखून टूट जाते हैं, और आप दुखी हो जाती हैं। यह समस्या आपकी ही नहीं बल्कि बहुत-सी लड़कियों की है जो अपने नाखून बढ़ाना तो चाहती हैं पर न जाने क्यों उनके नाखून बढ़ नहीं पाते। दरअसल,बार-बार नाखून टूटने की समस्या उनमें स्ट्रेंथ और पोषण की कमी के कारण होती है। नाखून जब कमजोर होते हैं तो वो बार-बार टूटते हैं और उनका शेप और रंग भी खराब हो जाता है। कमजोर-टूटने वाले नाखूनों को मजबूती देने और उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सभी चीजें नेचुरल होने की वजह से बहुत सेफ होती हैं और आपको नाखूनों को भरपूर पोषण देकर उन्हें स्वस्थ बनाती हैं। आइए पढ़ें नेल्स की ग्रोथ बढ़ाने वाले इन फूड्स के बारे में। (Natural remedies for healthy strong nails in winters in Hindi.)

नाखूनों के लिए टॉनिक से कम नहीं ये नेचुरल फूड्स

नारियल का तेल

शुद्ध नारियल का तेल आपके नेल्स को पोषण देकर उनकी चमक बढ़ाता है। जिन लोगों के नाखून बहुत ज्यादा टूटते हैं वो नारियल के तेल से नाखूनों की मसाज करें और रातभर के लिए उन्हें वैसे ही छोड़ दें। अगले दिन सुबह आपके नाखून पहले से बेहतर नजर आएंगे।

बीटरूट का रस

इस हेल्दी सब्जी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो नाखूनों के लिए बहुत जरूरी हैं। चुकंदर में विटामिन ए के अलावा फोलेट और आयरन भी पाया जाता है। ये नाखूनों को नरिश करते हैं और उन्हें नयी चमक देते हैं।

भृंगराज तेल

आयुर्देव में भृंगराज को बालों के लिए गुणकारी बताया गया है। यह एक प्रकार की जड़ी-बूटी है जो बालों और नाखूनों को पोषण देती है। रोजाना भृंगराज तेल से नाखूनों की मसाज करें। यह नाखूनों की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और उन्हें टूटने से रोकेगा।