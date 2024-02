सेहत की दुश्मन लेनी स्किन के नेचुरल ग्लो का सीक्रेट है चीनी, जानें त्वचा पर इस्तेमाल करने का सही तरीका

Skin care tips: स्किन को हेल्दी रखने के लिए महंगे स्किन प्रोडक्ट्स का नहीं बल्कि रिफाइंड शुगर जैसी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में जानें स्किन के लिए नेचुरल शुगर के फायदे और उसका इस्तेमाल।

Use of refined sugar for skin: सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि चीनी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। किसी व्यक्ति को शरीर का वजन कम करना हो या फिर शरीर के किसी अंग की बीमारी को दूर करना हो तो उसे हेल्दी डाइट की अन्य सलाहों के साथ-साथ चीनी छोड़ने या चीनी कम करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन यह बात भी सच है कि चीनी आपकी सेहत के लिए बुरी है पर आपकी स्किन के लिए नहीं और स्किन बेनिफिट्स के लिए आपको इसे खाना नहीं बल्कि स्किन पर लगाना है। जी हां, अगर आप चीनी का इस्तेमाल अपनी स्किन पर करते हैं, तो आपका खोया गया नेचुरल निखार भी फिर से वापस आने लगेगा। लेकिन आपको स्किन पर चीनी का इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। इस लेख में हम आपको स्किन के लिए चीनी के फायदे और इसका सही इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

नेचुरल निखार के लिए चीनी

आजकल खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और प्रदूषण आदि के कारण हमारी त्वचा लगातार खराब होती जा रही है। त्वचा के नेचुरल निखार को पाने के लिए बाहर के महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि घरेलू चीजों का इस्तेमाल करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हीं में से एक चीनी भी है, जिसके लिए स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

चीनी हमारी स्किन के लिए एक खास प्रकार के नेचुरल तत्व के रूप में काम करती है, जिसकी मदद त्वचा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काफी मदद मिल सकती है। अगर आपकी स्किन नेचुरल निखार खो चुकी है, तो स्किन पर चीनी को लगाना काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको स्किन पर चीनी का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए।

स्किन पर चीनी का इस्तेमाल

स्किन के खोए निखार को वापस पाने के लिए इसका सही इस्तेमाल करना आना जरूरी होता है। एक चम्मच रिफाइंड शुगर लें और उसमें एक चम्मच नारियल का तेल और आधा चम्मच शहद मिला लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए इसे रख दें, जिसके बाद यह इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस्तेमाल का सही तरीका

चीनी से मिलने वाले स्किन के फायदों को लेने के लिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। चीनी का इस्तेमाल रात के समय ही किया जाना चाहिए। सबसे पहले चेहरे को सादे पानी से धो लें और सूती कपड़े से सुखा लें। चेहरे को सूखने के बाद चम्मच या उंगली की मदद से इसे चेहरे पर लगाएं और कम से कम 20 मिनट तक लगा कर रखें।

20 मिनट लगाने के बाद अपना चेहरा सादे पानी से धो लें और फिर सुबह उठकर किसी नेचुरल फेस वाश की मदद से चेहरे को फिर से धोएं। अगर आप चाहें तो दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा इसका रात के समय इस्तेमाल करने से ही होता है।

