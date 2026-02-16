Add The Health Site as a
Balo Ka Jhadna Kaise Roke: अगर आप अपने झड़ते बालों से और रुकी हुई हेयर ग्रोथ से परेशान हैं तो फिक्र न करें। आज हम आपको इस आर्टिकल में एक ऐसे तेल की विधि बताने वाले हैं जो झड़ते बालों की समस्या को दूर करेगा। साथ ही बाल भी बढ़ाएगा।

तेजी से बढ़ने लगेंगे बाल, नहीं होगा हेयर फॉल, घर पर आजमाएं यह 1 घरेलू नुस्खा

Written by Vidya Sharma |Updated : February 16, 2026 10:20 AM IST

Hair Growth Badhane Wala Tel:बालों का झड़ना हो या फिर लंबे समय तक हेयर ग्रोथ को न होना, पुरुष हों या महिलाएं, हम सभी बालों से जुड़ी किसी न किसी समस्या से परेशान जरूर रहते हैं। कभी नहाते समय बाल टूटकर हाथों में आ जाते हैं तो कभी लाख नुस्खे आजमाने के बाद भी 1 इंच भी बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है। लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानते हैं और हेयर प्रॉब्लम अनुसार तरह-तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जारी रखते हैं। इससे होता यह है कि अधिक केमिकल के इस्तेमाल से हमारे बचे-कुचे बाल भी कमजोर व पतले हो जाते हैं।

आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा न! लेकिन क्या आपने सोचा है कि पुराने जमाने में महिलाओं के बाल झड़ते भी कम थे और मोटे-घने भी रहते हैं! इसका कारण है नेचुरल चीजों का उपयोग। जी हां, पहले जमाने की महिलाएं अपने बालों पर रसोई में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके तेल तैयार करती थीं और उसका इस्तेमाल करती हैं। इसलिए आज हम आपको इस लेख में किचन में मौजूद कुछ खास मसालों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके बालों का झड़ना भी रोक पाएंगी और उनकी ग्रोथ को भी बढ़ा पाएंगी। तो फिर आइए बिना देर किए हम तेल बनाने के इन मसालों के बारे में जानते हैं।

बालों के लिए कौन सा मसाला फायदेमंद है?

आपके और हमारे किचन में मौजूद मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आते हैं, बल्कि यह बालों की ग्रोथ और हेयर फॉल से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में भी फायदेमंद होते हैं। जी हां और आज हम आपको जिन खड़े मसालों और जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाले हैं वह हैं- मेथी के बीज, करी पत्ता, लौंग, काले तिल, कलौंजी और तिल व अरंडी का तेल। यह सभी बालों की हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करते हैं और उनका झड़ना रोकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए हम आपको बताई गई चीजों से तेल बनाने का तरीका बताने वाले हैं।

घरेलू चीजों से एंटी-हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे बनाएं?

  • सूखे करी पत्ता- 25-30
  • मेथी के बीज- 2 चम्मच
  • लौंग- 7-8 कली
  • कलौंजी- 3 चम्मच
  • काले तिल- 2 बड़े चम्मच
  • तिल का तेल- 1 कटोरी
  • अरंडी का तेल- 3 चम्मच

बाल बढ़ाने वाला तेल कैसे बनाएं?

  1. तेल बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कड़ाही लें और इसमें तिल व अरंडी का तेल डालकर हल्की आंच में गर्म होने के लिए रख दें।
  2. इसके बाद आप तेल में बताई गई अन्य सामग्रियों को बताई गई मात्रा अनुसार डाल दें।
  3. अब आ इन्हें मध्यम आंच में 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें।
  4. आप चाहें तो सामग्रियों को मिक्सी में पीसकर उनका पाउडर बनाकर भी तेल में डाल सकते हैं।
  5. इससे आपको तेल छानने में अधिक आसानी होगी और तेल अधिक पोषित बनेगा।
  6. 5 मिनट बाद देखें कि तेल का रंग कितना बदल गया है। अगर यह हल्का गोल्डन हो गया है तो फिर तेल को लो फ्लेम में 5 मिनट और पकने दें।
  7. इसके बाद आप एक कांच का कंटेनर लें और समय पूरा होने के बाद जब तेल पूरी तरह तैयार हो जाए तो इस कंटेनर में भरकर रख दें।
  8. आप चाहें तो इस तेल को डायरेक्ट बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
  9. लेकिन बेहतर होगा कि आप इस तेल को एक सूती कपड़े से ढककर 1 दिन के लिए छोड़ दें।
  10. 1 दिन बाद आप इस तेल का बालों पर इस्तेमाल करना शुरू कर सकते सकते हैं और अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं।
  11. दो समय है, या तो आप इस तेल को नहाने से पहले लगाएं या फिर रात को सोने से पहले।
  12. यह तेल पहले आपके बालों का झड़ना कम करेगा और फिर हेयर ग्रोथ को बूस्टकरेगा।​

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

