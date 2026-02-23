Don’t Miss Out on the Latest Updates.
आज के समय में बालों से जुड़ी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। कम उम्र में बाल पतले होना, अत्यधिक झड़ना या गंजापन दिखना लोगों के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। अक्सर लोग Hair Fall (बाल झड़ना) और Hair Loss (बालों का स्थायी झड़ना) को एक ही समस्या समझ लेते हैं, जबकि मेडिकल एंगल से देखा जाए, तो बालों का झड़ना और बालों का गिरना दो अलग चीजें हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में सही देखभाल, इलाज और दवाओं की जरूरत होती है।
Hair Loss और Hair Fall को दो अलग परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता है। पहली स्थिति में व्यक्ति सिर या शरीर से बड़ी मात्रा में बाल खोने लगता है, जिससे धीरे-धीरे गंजापन विकसित हो सकता है। महिलाओं में यह स्थिति अत्यधिक बाल झड़ने, बालों के पतले होने और स्कैल्प के अधिक दिखाई देने के तौर पर सामने आता है। दूसरी स्थिति में रोजाना कंघी करते समय या सोकर उठने पर कुछ बाल टूटे हुए दिखाई देते हैं- लेकिन यह बिल्कुल ही सामान्य प्रकिया है, जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
बाल झड़ने को समझने से पहले बालों के प्राकृतिक जीवनचक्र को जानना जरूरी है। मुख्य रूप से बालों का विकास तीन चरणों में होता है:
नए बालों का विकास पुराने बालों के झड़ने का कारण बनता है। यदि रोजाना 50- 100 बाल झड़ते हैं, तो यह सामान्य माना जाता है।
Hair Fall या Hair Shedding एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बाल धीरे-धीरे झड़ते हैं और उनकी जगह नए बाल उगते हैं।
Hair Loss लाइफस्टाइल या खानपान के कारण नहीं होता है। Hair Loss पूरी तरह से एक मेडिकल कंडीशन है। जिसमें बाल स्थायी रूप से झड़ने लगते हैं और उनकी जगह नए बाल नहीं उगते या बहुत धीरे उगते हैं।
|आधार
|Hair Fall
|Hair Loss
|प्रकृति
|सामान्य प्रक्रिया
|मेडिकल कंडीशन है
|मात्रा
|50 से 100 बाल रोजाना
|100 से ज्यादा बाल झड़ना
|पुनर्विकास
|नए बाल उगते हैं
|बाल वापस नहीं उगते
|स्कैल्प पर असर
|सामान्य
|स्कैल्प नजर आने लगते हैं
|इलाज
|जीवनशैली सुधार
|मेडिकल इलाज की जरूरत होती है।
Hair Fall अक्सर अस्थायी होता है और शरीर के संतुलन लौटने पर रुक जाता है। Hair Fall के कारणों में शामिल हैः
इसके अलावा खाने में आयरन, प्रोटीन, विटामिन D, विटामिन B12, तनाव और चिंता के कार भी Hair Fall हो सकता है।
Hair Loss एक गंभीर स्थिति हो सकती है और इसके पीछे कई मेडिकल कारण होते हैं। इसमें शामिल हैः
Hair Loss और Hair Fall से बचाव के लिए रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना जरूरी है।
