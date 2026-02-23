Hair Fall VS Hair Loss: बाल झड़ रहे हैं या गंजापन शुरू हो रहा है? कैसे पहचानें

Hair Fall और Hair Loss दिखने में समान लग सकते हैं, लेकिन दोनों स्थितियां अलग हैं और इनके उपचार भी अलग होते हैं। Hair Fall एक सामान्य और अस्थायी प्रक्रिया है, जबकि Hair Loss एक मेडिकल कंडीशन हैं।

आज के समय में बालों से जुड़ी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। कम उम्र में बाल पतले होना, अत्यधिक झड़ना या गंजापन दिखना लोगों के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। अक्सर लोग Hair Fall (बाल झड़ना) और Hair Loss (बालों का स्थायी झड़ना) को एक ही समस्या समझ लेते हैं, जबकि मेडिकल एंगल से देखा जाए, तो बालों का झड़ना और बालों का गिरना दो अलग चीजें हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में सही देखभाल, इलाज और दवाओं की जरूरत होती है।

Hair Loss और Hair Fall में क्या अंतर है?

Hair Loss और Hair Fall को दो अलग परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता है। पहली स्थिति में व्यक्ति सिर या शरीर से बड़ी मात्रा में बाल खोने लगता है, जिससे धीरे-धीरे गंजापन विकसित हो सकता है। महिलाओं में यह स्थिति अत्यधिक बाल झड़ने, बालों के पतले होने और स्कैल्प के अधिक दिखाई देने के तौर पर सामने आता है। दूसरी स्थिति में रोजाना कंघी करते समय या सोकर उठने पर कुछ बाल टूटे हुए दिखाई देते हैं- लेकिन यह बिल्कुल ही सामान्य प्रकिया है, जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है।

बालों की ग्रोथ के जीवनचक्र को समझें - Hair Growth Cycle

बाल झड़ने को समझने से पहले बालों के प्राकृतिक जीवनचक्र को जानना जरूरी है। मुख्य रूप से बालों का विकास तीन चरणों में होता है:

एनाजेन फेज (Growth Phase)- यह अवधि 3 से 4 सालों की होती है। इस चरण में बाल तेजी से बढ़ते हैं। कैटाजेन फेज (Regression Phase)- यह अवधि 2 से 3 सप्ताह की होती है। इसमें बालों की वृद्धि पूरी तरह से रूक जाती है। टेलोजेन फेज (Resting & Shedding Phase)- लगभग 3 महीने की अवधि होती है। जिसमें पुराने बाल गिरते हैं और नए बाल उगते हैं।

नए बालों का विकास पुराने बालों के झड़ने का कारण बनता है। यदि रोजाना 50- 100 बाल झड़ते हैं, तो यह सामान्य माना जाता है।

Hair Fall क्या है?

Hair Fall या Hair Shedding एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बाल धीरे-धीरे झड़ते हैं और उनकी जगह नए बाल उगते हैं।

Hair Fall की पहचान कैसे करें?

कंघी में कुछ बाल दिखाई देना

तकिए पर 2 - 10 बाल मिलना

बालों की घनता सामान्य रहना

नए बाल उगते रहना

Hair Loss क्या है?

Hair Loss लाइफस्टाइल या खानपान के कारण नहीं होता है। Hair Loss पूरी तरह से एक मेडिकल कंडीशन है। जिसमें बाल स्थायी रूप से झड़ने लगते हैं और उनकी जगह नए बाल नहीं उगते या बहुत धीरे उगते हैं।

Hair Loss की पहचान कैसे करें

बालों का अत्यधिक झड़ना स्कैल्प दिखाई देना हेयरलाइन पीछे जाना गंजे पैच बनना बाल पतले और कमजोर होना

Hair Fall और Hair Loss में मुख्य अंतर

आधार Hair Fall Hair Loss प्रकृति सामान्य प्रक्रिया मेडिकल कंडीशन है मात्रा 50 से 100 बाल रोजाना 100 से ज्यादा बाल झड़ना पुनर्विकास नए बाल उगते हैं बाल वापस नहीं उगते स्कैल्प पर असर सामान्य स्कैल्प नजर आने लगते हैं इलाज जीवनशैली सुधार मेडिकल इलाज की जरूरत होती है।

Hair Fall के कारण क्या हैं?

Hair Fall अक्सर अस्थायी होता है और शरीर के संतुलन लौटने पर रुक जाता है। Hair Fall के कारणों में शामिल हैः

हार्मोनल बदलाव गर्भावस्था प्रसव के बाद मेनोपॉज

इसके अलावा खाने में आयरन, प्रोटीन, विटामिन D, विटामिन B12, तनाव और चिंता के कार भी Hair Fall हो सकता है।

Hair Loss के कारण क्या हैं?

Hair Loss एक गंभीर स्थिति हो सकती है और इसके पीछे कई मेडिकल कारण होते हैं। इसमें शामिल हैः

आनुवंशिक कारण (Genetics)

परिवार में गंजापन होने पर जोखिम अधिक होता है।

हार्मोनल असंतुलन

थायराइड

PCOS

डायबिटीज

हाइपरटेंशन

ऑटोइम्यून रोग

बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या करें?

Hair Loss और Hair Fall से बचाव के लिए रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना जरूरी है।

