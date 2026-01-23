गट हेल्थ और बाल: क्या कब्ज और खराब पाचन आपके बालों की सेहत बिगाड़ रहा है?

Hair and Gut Health: क्या आप जानते हैं कि हमारे खराब होते बालों के पीछे बिगड़ी हुई गट हेल्थ भी हो सकती है? जी हां, आइए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद मल्होत्रा से जानते हैं, गट हेल्थ और बालों के बीच का संबंध।

Balo Ki Problem Ka Kya Solution Hai: आजकल बालों का झड़ना, समय से पहले सफेद होना और बालों का रूखा-बेजान दिखना केवल बाहरी देखभाल की कमी नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है। जी हां और यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आकाश हेल्थकेयर के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद मल्होत्रा का कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार,

"खराब गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत बिगड़ने का सीधा असर बालों पर पड़ता है। खासतौर पर कब्ज, अपच और पोषक तत्वों का सही तरह से अवशोषण न होना बालों की जड़ों को कमजोर बना सकता है।"

अक्सर कई महिलाएं बालों की दशा खराब होने के पीछे हेयर केयर प्रोडक्ट को जिम्मेदार मानती हैं। लेकिन हम सभी के लिए यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारी गट हेल्थ भी बालों को प्रभावित करती है। इसलिए आज हम आपको इस लेख में विस्तार से इस विषय पर डॉक्टर द्वारा दी गई जानकारी देने वाले हैं। ताकि आप अपने बालों पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपनी गट हेल्थ पर ध्यान दे पाएं।

गट हेल्थ और बालों का कनेक्शन

डॉक्टर बताते हैं कि गट यानी हमारी पाचन प्रणाली न सिर्फ भोजन पचाने का काम करती है, बल्कि विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स को शरीर तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाती है। जब लंबे समय तक कब्ज या पाचन की समस्या बनी रहती है, तो आयरन, जिंक, बायोटिन और विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व शरीर को सही मात्रा में नहीं मिल पाते। इसका सीधा असर बालों के ग्रोथ साइकिल पर पड़ता है।

कब्ज कैसे बढ़ाता है बालों की समस्या

कब्ज का बालों पर प्रभाव को लेकर डॉक्टर कहते हैं कि इस स्थिति में शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स खून के जरिए स्कैल्प तक पहुंचते हैं, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं। इसके अलावा कब्ज के कारण सूजन (इन्फ्लेमेशन) भी बढ़ती है, जो हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद बताते हैं कि गट हेल्थ और बालों के बीच गहरा संबंध है। जब पाचन ठीक नहीं होता, तो शरीर जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सही से अवशोषित नहीं कर पाता। लंबे समय तक कब्ज या अपच रहने पर बालों का झड़ना बढ़ सकता है, क्योंकि बाल सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी का संकेत देते हैं।

डॉक्टर का कहना है कि- "कई मरीज हेयर फॉल की शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन जांच में पता चलता है कि असली समस्या गट हेल्थ से जुड़ी होती है। केवल हेयर प्रोडक्ट बदलने से समाधान नहीं होता, जब तक पाचन दुरुस्त न हो।"

किन बातों को न करें नजरअंदाज

You may like to read

बार-बार कब्ज या दस्त पेट में गैस और भारीपन थकान और सुस्ती बालों का असामान्य झड़ना स्कैल्प पर खुजली या डैंड्रफ

गट हेल्थ सुधारने से कैसे सुधरेंगे बाल

एक्सपर्ट्स के अनुसार 'फाइबर युक्त डाइट गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दही जैसे प्रोबायोटिक फूड्स पाचन को बेहतर बनाते हैं। पर्याप्त पानी पीना, रोजाना हल्की एक्सरसाइज और तनाव कम करना भी गट को स्वस्थ रखने में मदद करता है।'

क्या करें, क्या न करे

क्या करें:

दिन में 8–10 गिलास पानी पिएं

प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड्स लें

नियमित समय पर भोजन करें

बालों और हट को हेल्दी रखने के लिए क्या न करें?

जरूरत से ज्यादा जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड

बिना सलाह के लैक्सेटिव का सेवन

लंबे समय तक कब्ज को नजरअंदाज करना

अगर आप लगातार हेयर फॉल या बालों की खराब सेहत से परेशान हैं, तो सिर्फ शैंपू या हेयर ऑयल बदलना काफी नहीं। अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। सही पाचन न सिर्फ आपकी सेहत, बल्कि आपके बालों की खूबसूरती का भी आधार है।

TRENDING NOW

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।