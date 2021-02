Tips to Avoid Grooming Mistakes in Hindi: पुरुष अक्सर खुद को आकर्षक और संवारने में महिलाओं की तुलना में काफी पीछे रहते हैं। इसकी एक वजह उनका आलसी स्वभाव भी हो सकता है। हालांकि, ये बात सभी पुरुषों पर लागू नहीं होती है। कई पुरुष ऐसे भी होते हैं, जो अपने लुक, शरीर की साफ-सफाई, पहनावा आदि को लेकर काफी कॉन्शियस भी रहते हैं। जो पुरुष अपनी ग्रूमिंग की तरफ ध्यान नहीं देते, उसके कुछ नुकसान भी हैं जैसे लड़कियां उनसे बात करने से बचती हैं, वे दूसरों की तुलना में अधिक गुड लुकिंग और स्मार्ट होने के बावजूद भी अच्छे नहीं दिखते। Also Read - Beards Style: 2021 में खूब ट्रेंड कर रहे हैं ये बीयर्ड स्‍टाइल, हर उम्र के पुरुष पर करेंगे सूट

यदि आप चाहते हैं कि आप भी भीड़ में सबसे हटकर नजर आएं, सभी लोग खासकर गर्ल्स आपसे बातें करें, तो फिर कुछ खास ग्रूमिंग मिस्टेक्स (Grooming Mistakes) पर आपको ध्यान देना होगा। आपको ये जानना होगा कि आप कौन सी ग्रूमिंग से संबंधित गलतियां (Tips to Avoid Grooming Mistakes) कर रहे हैं। परफेक्ट ग्रूमिंग, परफेक्ट लुक सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए ही नहीं होती है, बल्कि इससे पॉजिटिव सेल्फ इमेज, आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान भी बढ़ता है। जानें, पुरुषों द्वारा की जाने वाली 5 ग्रूमिंग से संबंधित गलतियां और उन्हें दूर करने के टिप्स (Men Grooming Mistakes in Hindi)….

पुरुषों द्वारा की जाने वाली ग्रूमिंग मिस्टेक्स और टिप्स

1. क्या आप लड़कियों को प्रभावित करने के लिए हद से ज्यादा डियोडरेंट, पाउडर, परफ्यूम आदि का इस्तेमाल करते हैं? यदि हां, तो जान लें, इससे लड़कियां तो क्या आपके दोस्त भी आपसे दूर भागेंगे। कई बार कुछ परफ्यूम के स्मेल बहुत हार्ड होते हैं, जो सामने वाले में खांसी, सांस लेने में तकलीफ का कारण भी बन सकते हैं। ज्यादा डियोडरेंट, परफ्यूम आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

2. यदि आप ये सोचकर मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करते कि ये आपके लिए नहीं बने हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे नहीं लगाने पर स्किन ड्राई, बेजान और डल नजर आदि है। खासकर, सर्दियों के मौसम में पुरुषों को भी मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। रूखी और बेजान त्वचा किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जाहिर सी बात है, इससे सामने वाले पर आपका भी इंप्रेशन खराब ही पड़ेगा। तो अब से डेली रात में सोने से पहले अच्छी क्वालिटी का मॉइश्चराइजर चेहरे पर अप्लाई करें।

3. अगर आप सोचते हैं कि केवल सिर के बालों को ही देखभाल की जरुरत होती है तो दोबारा सोचें। दाढ़ी में जमा गंदगी आपकी पर्सनालिटी को बिगाड़ सकती है। इसलिए अगर महिलाओं के सामने इंप्रेशन जमाना है तो हर बार बीयर्ड शैंपू, कंडीशनर और मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें नहीं तो आपकी दाढ़ी चिपकी, गंदी और उलझी हुई दिखेगी।

4. आपके बाल आपके लुक को बेहतर करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप इन्हें समय समय पर कटाते नहीं है तो ये अधिक बढ़ने के कारण आपके लुक को खराब करते हैं। हर किसी के चेहरे पर लंबे बाल जचते नहीं है। इसिलए अगर लड़कियों को इंप्रेस करना चाहते हैं तो समय से अच्छा हेयर कट लें।

5. आप किसी से भी हाथ मिलाते हैं तो हर किसी का ध्यान आपके नाखूनों पर जरुर जाता है। खासतौर पर लड़कियां हाथ मिलाते वक्त आपके नाखूनों को नोटिस करती हैं। इसलिए उनके सामने अपना अच्छा प्रभाव रखने के लिए नाखूनों को समय से काट दें।

