चेहरे की चमक बढ़ाता है ग्लिसरीन, इस तरह इस्तेमाल करने से मिलेगा फायदा

स्किन के लिए ग्लिसरीन बेहद फायदेमंद होता है। आप भी इसे अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यह त्वचा की रंगत को निखारने में मदद करता है।

Glycerine For Face: ग्लिसरीन स्किन के लिए बेहद अच्छा होता है, यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने स्किनकेयर रूटीन में ग्लिसरीन शामिल करते हैं। ग्लिसरीन एक नेचुरल तत्व है, जिसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। यह रंगहीन तरल पदार्थ है, जो चिकनी होती है। त्वचा को मुलायम, चमकदार और कोमल बनाने के लिए आप ग्लिसरीन का उपयोग कर सकते हैं। ग्लिसरीन लगाने से त्वचा की रंगत साफ होती है और इसका निखार भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप चेहरे पर रोजाना ग्लिसरीन लगाएंगे, तो इससे त्वचा के दाग-धब्बे दूर होंगे और स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। आइए, जानते हैं कि चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए ग्लिसरीन कैसे लगाएं और इसे लगाते वक्त क्या सावधानियां बरतें?

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाने के फायदे- Glycerine Benefits in Hindi

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाना बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा को नमी प्रदान करते हैं। ग्लिसरीन स्किन को हाइड्रेट और मॉइश्चराइज करता है। यह त्वचा की चमक बढ़ाता है और स्किन को रिपेयर करता है। ग्लिसरीन लगाने से झुर्रियां कम करता है और ड्राईनेस को दूर करता है। ग्लिसरीन लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे रिमूव होते हैं और त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपकी स्किन डल और बेजान है, तो चेहरे पर ग्लिसरीन लगाएं और थोड़ी देर बाद धो लें। इससे चेहरे की रंगत में भी सुधार होता है।

चेहरे पर ग्लिसरीन कैसे लगाएं?- How to Use Glycerine on Face in Hindi

आप चेहरे पर ग्लिसरीन को कई तरीकों से लगा सकते हैं। ग्लिसरीन लगाने से त्वचा की नमी लॉक होती है और स्किन सॉफ्ट-शाइनी बनती है। आप ग्लिसरीन को गुलाब जल या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच ग्लिसरीन लें और इसमें आधा-आधा चम्मच गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 2-3 मिनट तक मसाज करें। 15-20 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इससे त्वचा का निखार बढ़ेगा और रंगत भी साफ होगी।

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाने के तरीके- Uses of Glycerine on Face in Hindi

आप चेहरे पर कई तरीकों से ग्लिसरीन लगा सकते हैं। जैसे-

Add The HealthSite as a Preferred Source

आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल टोनर के तौर पर कर सकते हैं। टोनर त्वचा को हाइड्रेट करता है और निखार बढ़ाने में मदद करता है। ग्लिसरीन में गुलाब जल मिलाकर टोनर तैयार किया जा सकता है।

करता है। ग्लिसरीन में गुलाब जल मिलाकर टोनर तैयार किया जा सकता है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल मॉइश्चराइजर के तौर पर भी किया जा सकता है। आप 2-3 बूंद ग्लिसरीन लें और इसे चेहरे पर अप्लाई करें। आप चाहें तो इसमें फेशियल ऑयल भी मिला सकते हैं।

ग्लिसरीन को क्लींजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। यानी चेहरा साफ करने के लिए आप ग्लिसरीन का उपयोग कर सकते हैं। यह ड्राईनेस से बचाता है।

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाते समय बरतें ये सावधानियां

चेहरे पर ग्लिसरीन को हमेशा पतला करके लगाना चाहिए। यानी आपको इसमें गुलाब जल, पानी या नारियल तेल मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए।

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाने से पहले पैच टेस्ट बहुत जरूरी होता है।

वहीं, ज्यादा ग्लिसरीन लगाने से भी आपको बचना चाहिए।

ग्लिसरीन लगाने के बाद धूप में जाने से बचना चाहिए।

वरना, आपको जलन और इरिटेशन हो सकती है।

मुंहासों की स्थिति में भी चेहरे पर ग्लिसरीन लगाने से बचना चाहिए।

रात में चेहरे पर ग्लिसरीन लगाना फायदेमंद होता है।

Highlights:

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाना लाभकारी होता है।

यह दाग-धब्बों को मिटाता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है।

ग्लिसरीन त्वचा को सॉफ्ट-शाइनी बनाने में भी मदद करता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।