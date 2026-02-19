Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Glycerine For Face: ग्लिसरीन स्किन के लिए बेहद अच्छा होता है, यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने स्किनकेयर रूटीन में ग्लिसरीन शामिल करते हैं। ग्लिसरीन एक नेचुरल तत्व है, जिसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। यह रंगहीन तरल पदार्थ है, जो चिकनी होती है। त्वचा को मुलायम, चमकदार और कोमल बनाने के लिए आप ग्लिसरीन का उपयोग कर सकते हैं। ग्लिसरीन लगाने से त्वचा की रंगत साफ होती है और इसका निखार भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप चेहरे पर रोजाना ग्लिसरीन लगाएंगे, तो इससे त्वचा के दाग-धब्बे दूर होंगे और स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। आइए, जानते हैं कि चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए ग्लिसरीन कैसे लगाएं और इसे लगाते वक्त क्या सावधानियां बरतें?
चेहरे पर ग्लिसरीन लगाना बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा को नमी प्रदान करते हैं। ग्लिसरीन स्किन को हाइड्रेट और मॉइश्चराइज करता है। यह त्वचा की चमक बढ़ाता है और स्किन को रिपेयर करता है। ग्लिसरीन लगाने से झुर्रियां कम करता है और ड्राईनेस को दूर करता है। ग्लिसरीन लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे रिमूव होते हैं और त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपकी स्किन डल और बेजान है, तो चेहरे पर ग्लिसरीन लगाएं और थोड़ी देर बाद धो लें। इससे चेहरे की रंगत में भी सुधार होता है।
आप चेहरे पर ग्लिसरीन को कई तरीकों से लगा सकते हैं। ग्लिसरीन लगाने से त्वचा की नमी लॉक होती है और स्किन सॉफ्ट-शाइनी बनती है। आप ग्लिसरीन को गुलाब जल या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच ग्लिसरीन लें और इसमें आधा-आधा चम्मच गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 2-3 मिनट तक मसाज करें। 15-20 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इससे त्वचा का निखार बढ़ेगा और रंगत भी साफ होगी।
आप चेहरे पर कई तरीकों से ग्लिसरीन लगा सकते हैं। जैसे-
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information