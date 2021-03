Ginger Oil Benefits for Skin in Hindi: मुंहासों, झुर्रियों, झाइयों और गर्मियों में स्किन टैनिंग की समस्या से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। टीन एज में मुंहासों की समस्या बहुत कॉमन है, जो कई बार 30-35 वर्ष की उम्र में भी परेशान करता है। कुछ लोगों की स्किन काफी संवेदनशील होती है, ऐसे में कुछ भी अप्लाई करने से पहले स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है कि इसका नकारात्मक असर चेहरे पर नजर आने लगता है। त्वचा से संबंधित परेशानियां जैसे मुंहासे, दाग-धब्बे, टैनिंग, जिद्दी झाइयां, झुर्रियां भी धूल-गंदगी, अनहेल्दी खानपान, प्रदूषण, चेहरे की साफ-सफाई का ध्यान ना रखने से हो सकता है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिन्हें आप घरेलू नुस्खों को आजमाकर भी दूर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अदरक सेहत (Ginger benefits in hindi) के लिए जितना फायदेमंद होता है, उतना ही अदरक का तेल (Ginger Oil for Skin) भी त्वचा की इन समस्याओं को दूर करता है? Also Read - डस्की ब्यूटी काजोल ने यूं पाया टैन्ड स्किन से छुटकारा, वीडियों में देखें उनकी स्किन लाइटनिंग का राज

चेहरे पर होने वाली आम समस्याओं को दूर करने के लिए किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने से बेहतर है कि आप अदरक का तेल लगाएं। इस तेल (Ginger Oil) से त्वचा को पोषण मिलता है। नमी मिलती है। इससे ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। त्वचा में निखर आती है। अदरक के तेल में एस्ट्रिंजेंट, टोनिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक जैसे गुण मौजूद होते हैं, जो त्वचा की इन समस्याओं को दूर कर स्किन को निखारने का काम करते हैं। आइए जानते हैं, त्वचा पर अदरक के तेल के होने वाले फायदों (Ginger Oil Benefits for Skin) के बारे में….

त्वचा के लिए अदरक का तेल के लाभ (Beauty Benefits of Ginger oil For Skin)

1 अदरक का तेल त्वचा पर मुंहासों के कारण होने वाले दाग-धब्बों से पीछा छुड़ाने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, टोनिंग आदि गुण होने के कारण ही ये कमाल होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ बूंदों को रुई पर लगाकर दाग-धब्बों वाली जगहों पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए सूखने दें। प्रतिदिन अदरक के तेल को त्वचा पर हुए मुंहासों पर अप्लाई करने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है।

2 त्वचा को पुनर्जिवित करने, डल और बेजान त्वचा में दोबारा से जान डालने के लिए भी आप अदरक का तेल अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि इस तेल में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फ्री-रेडिकल्स से बचाता है। दो से तीन बूंद अदरक के तेल (Ginger oil benefits in hindi) में शहद, नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के लिए सूखने दें और फिर चेहरे को पानी से साफ कर लें। सप्ताह में 3 से 4 बार इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएंगे तो रूखी और बेजान स्किन फिर से ग्लो करने लगेगी।

3 गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा सन टैनिंग, सनबर्न की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। अदरक का तेल सनबर्न दूर करता है। इस तेल में कुछ ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो त्वचा को हानिकारक सूरज की किरणों से बचाते हैं। एक चम्मच अदरक के तेल में थोड़ी सी चीनी, आधा चम्मच नींबू का रस डालकर पेस्ट बनाएं। इसे त्वचा पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। सप्ताह में 4 दिन इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं।

4 त्वचा पर निखार पाने के लिए भी आप अदरक के तेल को लगा सकते हैं। इसके एंटीसेप्टिक गुण त्वचा में कसाव लाते हैं। रुई में तेल लगाकर चेहरे पर अप्लाई करें। थोड़ी देर बाद चेहरे को पानी से साफ कर लें।

5 जिन लोगों को भी मुंहासों की समस्या परेशान कर रही है, उन्हें भी अदरक का तेल स्किन पर अप्लाई करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह मुंहासों की समस्या को कम करता है।

अदरक के तेल के फायदे (Ginger Oil benefits in Hindi)

1 मांसपेशियों और शरीर में होने वाले दर्द को दूर करे अदरक का तेल।

2 यदि आपको खांसी, सर्दी-जुकाम है, तो अदरक के तेल का इस्तेमाल करें।

3 नाक, गले, सीने में जमी बलगम या कफ को बाहर निकालने का भी काम करता है अदरक का तेल।

4 भोजन को आप अदरक के तेल में पकाकर खाएंगे, तो पाचन तंत्र दुरुस्त होगा। डायजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है।

5 इसमें मौजूद एंटी बायोटिक तत्व दिल की बीमारियों से बचाता है। शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है।

