घर बैठे 1 चम्मच घी से बनाएं नैचुरल क्रीम, लगाते ही चेहरे पर आएगी चमक

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Can we make cream from ghee : क्या आप बाहर की मॉइस्चराजिंग क्रीम लगातर तंग हो गए हैं? क्या आप नैचुरल तरीके से अपने चेहरे पर चमक चाहते हैं? क्या कम पैसे खर्च करते आप चेहरे को साफ करना चाहते हैं? अगर हां, तो घी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जी हां, घी में प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइजिंग गुण होता हैं, जो चेहरे पर चमक लाता है। लेकिन आपको चेहरे पर डायरेक्ट घी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 चम्मच घी से घर बैठे नैचुरल क्रीम तैयार कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन को महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स से भी अच्छी चमक मिलेगी। वहीं, यह केमिकल फ्री क्रीम भी हो सकता है। आइए जानते हैं घर बैठे 1 चम्मच घी से कैसे तैयार करें क्रीम और चेहरे पर लगाने से क्या हो सकते हैं फायदे?
घर बैठे सिर्फ 1 चम्मच घी से आप नैचुरल क्रीम तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं आसान सी रेसिपी-
घी से क्रीम तैयार करने के लिए एक बड़ा सा प्लेट लें। इसमें घी, एलोवेरा जेल, नारियल तेल और गुलाबजल डालें। अब सभी चीजों को कटोरी की मदद से गोल-गोल घुमाें। इस प्रक्रिया को तबतक दोहराएं, जब तक यह सफेद रंग की क्रीम में न बदल जाए। जब आपका क्रीम तैयार हो जाए, तो इसे एक डिब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रखें। अब जरूरत पड़ने पर आप इस क्रीम को चेहरे पर लगाएंय़
चेहरे पर चमक लाने के लिए आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से स्किन को मॉइस्चराइज करने का गुण होता है। यह आपकी ड्राई स्किन को हाइड्रेट कता है। साथ ही स्किन के डेड सेल्स को हटाने में मददगार साबित हो सकता है।
नियमित रूप से अगर आप घी से तैयार क्रीम चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे झुर्रियों की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। देसी घी एंटी-एजिंग की तरह काम करता है, जो चेहरे से झुर्रियां गायब कर सकती हैं। साथ ही फाइन-लाइंस रिमूव करने में असरदार होती हैं।
घी से तैयार इस खास क्रीम का आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपकी स्किन काफी ऑयली है, तो इसका प्रयोग करें। नॉर्मल या फिर ड्राई स्किन वाले लोग नहाने के बाद इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रीम को लगाने से आपकी स्किन पर नैचुरली चमक आता है। साथ ही स्किन हाइड्रेटेड महसूस कर सकती है।
अगर आप इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे न सिर्फ स्किन मॉइस्चराइज होता है बल्कि कई अन्य फायदे हो सकते हैं, जैसे-
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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