गर्मियों में डैंड्रफ क्यों होता है? जानें, बालों से रूसी हटाने के आसान तरीके

Causes of Dandruff in summer : कुछ लोगों को गर्मियों के सीजन में डैंड्रफ की परेशानी काफी ज्यादा होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे के क्या कारण हैं और कैसे करें इसका इलाज?

Dandruff causes

Dandruff in summers : गर्मियों का मौसम जहां त्वचा और बालों के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है, वहीं डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या भी इस दौरान बढ़ती हुई देखी जाती है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि डैंड्रफ केवल सर्दियों में होता है, लेकिन गर्मियों में भी यह उतनी ही तेजी से बढ़ता है। स्कैल्प पर पसीना, धूल और ऑयल का जमा होना इसकी मुख्य वजह मानी जाती है। जयपुर में स्थित नारायणा हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट, विजिटिंग कंसल्टेंट डॉ. डिंपल कोठारी का कहना है कि इस मौसम में स्कैल्प ज्यादा ऑयली हो जाता है, जिससे फंगल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। यही फंगस डैंड्रफ होने का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में बालों में काफी ज्यादा खुजली, सफेद फ्लेक्स और बाल झड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं गर्मियों में डैंड्रफ की परेशानी क्यों होती है और इसे हटाने के आसान तरीके क्या हैं?

किन कारणों से गर्मियों में डैंड्रफ की समस्या होती है? - Dandruff in summers reasons

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. डिंपल का कहना है कि गर्मियों में डैंड्रफ कई वजहों से होता है और इन कारणों को समझना जरूरी होता है, ताकि सही तरीके से इसका इलाज किया जा सके। जानते हैं कारणों के बारे में-

इस सीजन में हमारा शरीर काफी ज्यादा अधिक पसीना छोड़ता है और स्कैल्प में भी पसीना आताहै। पसीना स्कैल्प पर जमा होकर फंगस और बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है।

गर्मियों में सीबम का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे स्कैल्प चिपचिपा हो जाता है। इसकी वजह से डैंड्रफ की परेशानी बढ़ने लगती है।

बाहर निकलने पर धूल और गंदगी स्कैल्प पर जमा हो जाती है। यह स्कैल्प को इरिटेट करता है और रूसी को बढ़ाता है।

कुछ लोग बालों को ज्यादा धोने से बचते हैं, जिससे गंदगी और पसीना जमा होकर डैंड्रफ का कारण बनता है।

केमिकल युक्त शैम्पू या हेयर प्रोडक्ट्स स्कैल्प को ड्राई या इरिटेट कर सकते हैं, जिससे डैंड्रफ की परेशानी हो सकती है।

डैंड्रफ होने के लक्षण क्या हैं? - Symptoms of Dandruff in Hindi

डैंड्रफ सिर्फ स्कैल्प पर सफेद परत तक सीमित नहीं रहता, इसके कई अन्य संकेत हो सकते हैं, जिन्हें समय रहते पहचानना काफी जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ संकेत-

अगर आपको लंबे समय तक इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो फौरन किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें।

बालों से डैंड्रफ कैसे हटाए? - Balon se Dandruff Kaise Hataye

अगर आप अपने बालों से डैंड्रफ की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स को नियमित रूप से फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं-

सप्ताह में 2 से 3 बार बाल धोना जरूरी माना जाता है। इससे स्कैल्प साफ रहता है और पसीना और गंदगी साफ होती है।

ऐसे शैम्पू को चुने, जिसमें एंटी-फंगल गुण मौजूद हों। यह फंगस को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

बाल धोने के बाद स्कैल्प को अच्छी तरह सुखाएं, ताकि अतिरिक्त नमी न हो। बालों में नमी रहने से गंदगी जमा होने लगती है।

बालों पर नीम और एलोवेरा से तैयार मास्क लगााएं। नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और एलोवेरा स्कैल्प को शांत करता है। इनका उपयोग डैंड्रफ कम करने में सहायक होता है।

लगााएं। नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और एलोवेरा स्कैल्प को शांत करता है। इनका उपयोग डैंड्रफ कम करने में सहायक होता है। हल्के तेल से स्कैल्प की मसाज करें, लेकिन ध्यान रखें कि बालों में ज्यादा तेल न लगाएं। ऑयली हेयर ज्यादा होने से डैंड्रफ की परेशानी बढ़ सकती है।

डैंड्रफ से बचने के लिए इन बालों पर भी दें ध्यान

अगर आप डैंड्रफ की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो कुछ बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-

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दूसरों की कंघी या तौलिया इस्तेमाल न करें।

बहुत अधिक केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचें।

संतुलित आहार का सेवन करें, ताकि पोषक तत्वों की कमी न हो।

शरी को हाइड्रेट रखने के लिए, पर्याप्त रूप से पानी पिएं।

गर्मियों में डैंड्रफ एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन जाती है। सही देखभाल, नियमित सफाई और सही प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से इसे आसानी से नियंत्रित किया जाता है। यदि समस्या ज्यादा बढ़ती है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो स्कैल्प की जांच कराना जरूरी माना जाता है।