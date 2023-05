गर्मी और पसीने की वजह से चिपचिपे हो रहे हैं आपके बाल? इन टिप्स से लहराने लगेंगे बाल

Stickiness Of Hair : गर्मियों में पसीने की वजह से चिपचिपे बालों की परेशानियों को कम करने के लिए आप कई तरह के असरदार उपायों का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ असरदार उपायों ( How to cure Sticky hair) के बारे में-

Stickiness Of Hair : गर्मियों में पसीने की वजह से बाल काफी ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। चिपचिपे बालों की वजह से बालों में कई तरह की समस्याएं जैसे- बालों का झड़ना, ऑयली बाल इत्यादि की परेशानी होने लगती है। साथ ही इसके कारण बालों में गंदगी भी जमा होने लगती है, जो बालों की कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए बालों के चिपचिपेपन को कम करना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं गर्मियों और पसीने की वजह से बालों के चिपचिपेपन को कैसे करें ( How to cure Sticky hair ) कम?

बालों का चिपचिपापन कैसे कम करें?

बालों का चिपचिपापन कम करने के लिए आप नैचुरल उपायों का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ असरदार उपायों के बारे में-

सप्ताह में दो बार दोएं बाल

गर्मियों में पसीने के कारण होने वाले चिपचिपे बालों की परेशानी को कम करने के लिए आप सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल जरूर धोएं। इससे बालों का चिपचिपापन कम हो सकता है। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि चिपचिपे बालों को कम करने के लिए रोजाना बाल धोना सही नहीं है, इससे आपके बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। इसलिए सप्ताह में 2 बार बाल धोने के साथ-साथ कम से कम 1 बार तेल जरूर लगाएं।

TRENDING NOW

बालों में लगाएं गुलाबजल

गर्मी के कारण बालों से काफी ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से बालों से बदबू भी आने लगती है। इस स्थिति में आप गुलाबजल का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाबजल के प्रयोग से बालों के चिपचिपेपन को कम किया जा सकता है। साथ ही यह स्कैल्प पर मौजूद बैक्टीरिया को भी खत्म किया जा सकता है। इसके लिए आप जब भी बाल धोएं, तो इसके पानी में गुलाबजल मिक्स कर लें।

नींबू का रस है फायदेमंद

गर्मियों के सीजन में चिपचिपे बालों की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल करें। नींबू के रस में क्लींजिंग गुण होता है, जो बालों से अतिरिक्त ऑयल और गंदगी को बाहर कर सकता है। इसके लिए ऑयलिंग करते समय इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिक्स कर लें। इसके बाद इसे स्कैल्प पर लगाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। इससे स्कैल्प की खुजली, पसीना कम होती है। साथ ही बालों का चिपचिपापन भी कम होगा।

बालों के चिपचिपेपन को कम करने के लिए आप इन घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपके बालों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ रही है तो इस स्थिति में एक्सपर्ट की मदद जरूर लें।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES