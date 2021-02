Garlic Oil benefits in Hindi: लहसुन (Garlic) लगभग हर घर में मौजूद होता है। इसे भोजन में डालने से खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही सेहत पर भी कई लाभ होते हैं। लहसुन में सबसे ज्यादा एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। सुबह खाली पेट लहसुन खाने से पेट की सेहत अच्छी बनी रहती है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी होते हैं, जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाते हैं। ठीक इसी तरह लहसुन के सत से तैयार तेल (Garlic Oil) भी बालों और त्वचा के लिए हेल्दी होता है। लहसुन के तेल को त्वचा पर लगाने से मुंहासों की समस्या से छुटकारा मिलता है। बालों में लहसुन का तेल लगाने से डैंड्रफ दूर होता है। इस तेल के सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होता है। कान में होने वाला संक्रमण, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। जानें, लहसुन का तेल (lahsun ke tel ke fayde) चेहरे और बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कैसे लाभदायक (Benefits Of Garlic Oil For Skin And Hair in Hindi) होता है। Also Read - त्वचा को लंबी उम्र तक स्वस्थ रखेंगे आयुर्वेदिक औषधीय फॉर्मूलों से तैयार ये खास सौंदर्य उत्पाद, जानें फायदे

त्वचा के लिए लहसुन के तेल के फायदे (garlic oil benefits for Skin)

1. लहसुन के तेल में एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेट्री गुण होते हैं इसलिए यह त्वचा संबंधी परेशानियां जैसे-सोरायसिस, दाद और कॉर्न की समस्या को ठीक करता है। कॉटन की मदद से लहसुन का तेल त्वचा पर लगाने से संक्रमण दूर करने में मदद मिलती है।

2. मुंहासों को ठीक करने के लिए लहसुन का तेल लाभकारी होता है। लहसुन का तेल (garlic oil benefits for hair & Skin) मुंहासों को ठीक करने में काफी मददगार होता है। मुल्तानी मिट्टी में लहसुन का तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर 10 मिनट तक लगाकर रखने से मुंहासों को तेजी से ठीक होने में मदद मिलती है।

बालों के लिए लहसुन के तेल के फायदे (garlic oil benefits for hair)

1. लहसुन का तेल बालों को और स्कैल्प को पोषण देता है। साथ ही रुसी और जूओं की समस्याओं से भी निजात दिलाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए लहसुन के तेल को गर्म करके सिर में मालिश करें और सुबह शैंपू से धो लें जिससे बाल मजबूत बनते हैं।

2. बालों को सफेद होने से रोकता है। लहसुन का तेल बालों के लिए काफी लाभकारी होता है। बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकने के लिए बालों में लहसुन का तेल लगाकर शॉवर कैप से ढ़क लें और कुछ घंटों बाद शैंपू से धो लें। कुछ सप्ताह तक इसका इस्तेमाल करने से फायदा होता है।

