Foot Skin Care Tips: चप्पल या सैंडल से पैरों पर पड़ गए हैं निशान? बस इन 3 सिंपल तरीकों से पाएं छोटे बच्चों जैसे सुंदर पैर

Foot Care Tips at Home: शरीर के अन्य हिस्सों की तरह पैरों की स्किन को साफ रखना बेहद जरूरी है, जिसकी तरफ अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस लेख में पैरों को सुंदर और नरम बनाने के कुछ खास तरीके बताए गए हैं।

How to Keep Your Feet Healthy and Soft: जब भी ब्यूटी की बात आती है, हर किसी का ध्यान चेहरे और बालों की सुंदरता की तरफ जाता है। अक्सर हमने देखा भी है कि महिलाएं हों या पुरुष ज्यादातर अपने चेहरे और बालों का ही ध्यान देते है। चेहरे को बेदाग और बालों को सिल्की बनाए रखने के लिए कई अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं और अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पैर सुंदर नहीं हैं, तो आपके चेहरे और बालों की सुंदरता फीकी है। अक्सर गर्मी से अपने चेहरे को बचाने के लिए लोग सनग्लासेस, हैट और कपड़े का इस्तेमाल करते हैं हाथों पर भी ग्लव्स और आर्म स्लीव लगा ली जाती हैं, लेकिन पैरों का क्या? पैर हमारे शरीर के उन अंगों में से एक है, जो सबसे ज्यादा धूल मिट्टी और धूप के संपर्क में आते हैं। यही कारण है कि चप्पल या सैंडल के नीचे की त्वचा साफ रहती है और बाकी खराब हो जाती है। अगर आपके पैरों की भी यही हालत है, तो इस लेख में बताए गए तरीकों की मदद से आप अपने पैरों को फिर से सुंदर और नरम बना सकते हैं।

नंगे पैर धूप में न निकलें

अगर आपको भी चप्पल और सैंडल पसंद हैं, तो याद रखें धूप में उनका इस्तेमाल करने से वे पैरों की हालत बिगाड़ सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय जूते पहनें ताकि धूप और धूल-मिट्टी से आपके पैर बचे रहें। ऐसा आप सिर्फ एक महीने कीजिए और उसके बाद आपके पैरों पर बने चप्पलों की निशान गायब हो जाएंगे।

पैरों की स्किन को रखें मॉइश्चराइज

आपके पैर रोजाना धूल-मिट्टी, धूप और कई प्रकार की गंदगी के संपर्क में आते हैं। इसलिए रोजाना पैरों को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। बाहर से आकर शाम के समय अपने पैरों को गुनगुने पानी में अच्छे से धोएं और फिर साफ तौलिए के साथ उन्हें हल्के-हल्के पौंछ लें। अब कोई अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएं।

पैरों के लिए स्क्रबिंग है अच्छा आडिया

जैसे आप चेहरे की गंदगी को साफ करने के लिए स्क्रबिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से पैरो के लिए भी स्क्रब का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉफी और शहद को मिलाकर आप देसी स्क्रब बना सकते हैं, जिसकी मदद से पैरों पर मसाज कर सकते हैं। इससे पैर साफ भी होंगे और त्वचा नरम भी रहेगी।

अच्छी क्वालिटी की जुराब पहनें

पैरों के लिए कॉटन की अच्छी जुराबें लाएं, जो ब्रीथेबल होने के साथ-साथ पैरों की त्वचा को धूल-मिट्टी और धूप से बचाती हैं। अगर आप पैरों की स्किन को बचाने के लिए जूते पहनते हैं, तो जूतों से पैरों की स्किन को बचाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले मोजे पहनना भी जरूरी है।

सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके बचाएं अपने पैर

धूप और धूल-मिट्टी से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आप चेहरे, हाथ और बाजुओं के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आज से पैरों के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सनस्क्रीन का कुछ ही दिन इस्तेमाल करने से आप अंतर देख सकते हैं।

