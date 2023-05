73 साल में भी हेमा मालिनी दिखती हैं 40 साल की, 'ड्रीम गर्ल' की खूबसूरती और एनर्जेटिक पर्सनालिटी का सीक्रेट हैं ये हेल्दी आदतें

आज हेमा मालिनी अपना 73वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर जानते हैं इस दिग्गज अभिनेत्री की खूबसूरती और फिटनेस के सीक्रेट्स क्या हैं। (Fitness and beauty secrets of Hema Malini)

Fitness and beauty secrets of Hema Malini: हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद अपनी यंग स्किन (young skin) और एनर्जेटिक पर्सनालिटी के कारण लोगों का प्रेरणास्रोत हैं। फिल्मों और राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत होने के अलावा हेमा मालिनी अपने नृत्य कार्यक्रमों के क्षेत्र में एक्टिव हैं। आज हेमा मालिनी अपना 73वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर जानते हैं इस दिग्गज अभिनेत्री की खूबसूरती और फिटनेस के सीक्रेट्स क्या हैं। (Fitness and beauty secrets of Hema Malini In Hindi)

योग से रहती हैं मेंटली और फिजिकली फिट

मीडिया के सामने अक्सर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बातें करती हैं हेमा मालिनी। उन्होंने अपने मीडिया इंटरव्यूज़ में अक्सर कहा है कि वह बाहरी फिटनेस के साथ भीतरी फिटनेस और खूबसूरती में विश्वास करती हैं। वह नियमित योगासनों का अभ्यास करती है। प्राणायाम और योगासनों का अभ्यास ही उनकी खूबसूरती का सबसे बड़ा सीक्रेट है। (Fitness and beauty secrets of Hema Malini)

भरपूर नींद

शो बिजनेस से लेकर संसद तक की भागदौड़ में हेमा मालिनी हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक दिखायी देती हैं। वह अपनी इस व्यस्त दिनचर्या में खुद को स्वस्थ रखने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करती हैं जिसमें वह है नींद। अच्छी, गहरी और पर्याप्त नींद लेने से उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत मिलती है और उन्हें अपने काम को शांत तरीके से करने में सहायता होती है।

ऐसी है हेमा की डाइट

सकारात्मक सोच के साथ-साथ खुद के खान-पान का भी बहुत ख्याल रखती है। वह ऑर्गेनिक, नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड का सेवन करना पसंद करती हैं। हेमा मालिनी अपने दिन की शुरूआत एक गिलास गर्म पानी के साथ करती हैं। इसके अलावा रोज़ वह मौसमी फलों और सब्ज़ियों का सेवन करती हैं। फलों-सब्ज़ियों और हर्ब्स की मदद से वह न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। उनकी डाइट के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं ये-

नृत्य है फिट रहने का बेहतरीन तरीका

गौरतलब है कि हेमा मालिनी एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नृत्यांगना हैं और अपनी कृष्ण जीवन लीला पर आधारित प्रस्तुतियों के लिए भारतभर में बहुत शोहरत कमा चुकी हैं। नृत्य के अभ्यास का योगदान हेमा मालिनी की फिटनेस में भी है। हेमा मालिनी रोज़ाना नृत्य का अभ्यास करती हैं। हेमा के अलावा उनकी दोनों बेटियां अहाना देओल और ईशा देओल भी नृत्यांगना हैं। ये तीनों नियमित नृत्याभ्यास करती हैं और अक्सर साथ-साथ स्टेज शो भी पेश करती हैं। हेमा मालिनी नृत्य के अलावा साइकलिंग भी करती हैं।

