हेयर फॉल से परेशान हैं तो इस जड़ी-बूटी का करें इस्तेमाल, बाल बनेंगे मजबूत और बालों का झड़ना होगा बंद

Fenugreek Seeds: मेथी के बीज सेहत और बालों के लिए बेहद अच्छे होते हैं। बालों पर इनका पेस्ट लगाने से बालों का झड़ना रुक सकता है।

Methi for Hair Fall in Hindi: मेथी के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सेहत और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेथी के दाने बालों से जुड़ी तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। अगर नियमित रूप से बालों पर मेथी के बीजों का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे बाल मजबूत और घने बनते हैं। मेथी के बीज स्कैल्प हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। मेथी के बीजों का इस्तेमाल करने से हेयर फॉलिकल्स मजबूत बनते हैं और हेयर फॉल कंट्रोल होता है। इसलिए अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मेथी के बीजों का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। आइए, जानते हैं इस्तेमाल का तरीका-

बालों के लिए कैसे फायदेमंद होते हैं मेथी के बीज?

मेथी के बीज में प्रोटीननिकोटिनिक एसिड और लेसिथिन होते हैं, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं और हेयर फॉल को रोकते हैं। मेथी के बीज बालों के विकास में मदद करते हैं और डैंड्रफ से छुटकारा दिलाते हैं। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों को मुलायम-चमकदार बनाने में मदद करता है।

बालों पर मेथी कैसे लगाएं?- Balo Par Methi ke Beej Kaise Lagaye

इसके लिए आप मेथी को रातभर पानी में भिगोकर रख दें।

सुबह मेथी के दानों को बारीक पीसकर पेस्ट बना लें।

इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं और हेयर पैक को बालों पर अप्लाई करें।

आधे घंटे बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें।

इससे बाल मजबूत बनेंगे और बालों का झड़ना भी धीरे-धीरे रुक जाएगा।

बालों पर मेथी लगाने के फायदे- Balo Par Methi ke Beej Lagane ke Fayde

बालों पर मेथी का पेस्ट लगाने से हेयर फॉल कंट्रोल होता है। मेथी के बीजों का पेस्ट बालों को मजबूत बनाता है। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होते हैं, जो बालों के रोम को मजबूत बनाते हैं।

मेथी के बीजों का पेस्ट लगाने से हेयर ग्रोथ में भी मदद मिलती है। इससे बालों का झड़ना धीरे-धीरे रुकने लगता है ।

। इस पेस्ट को लगाने से डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। मेथी के बीजों का पेस्ट डैंड्रफ की वजह से होने वाली खुजली भी दूर होती है।

मेथी के बीजों का पेस्ट स्कैल्प को क्लीन बनाए रखने में मदद करता है।

मेथी के बीजों का पेस्ट नेचुरल कंडीशनर के तौर पर काम करता है। यह रूखे बालों को मुलायम और चमकदार बनाने का काम करता है।

मेथी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों के रोम को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। इससे बाल समय से पहले सफेद होने से बच जाते हैं।

मेथी के बीज बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। इससे स्कैल्प को नमी मिलती है और बालों की बनावट में सुधार होता है।

