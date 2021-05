Homemade Face Mask for Men:अभिनेता कार्तिक आर्यन लड़कों के बीच एक स्लाइलिश आइकॉन के तौर पर पॉप्युलर हैं। कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) की हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैग्वेंज लड़कियों ही नहीं लड़कों को भी आकर्षित करती है। कार्तिक आर्यन अक्सर अपने सोशल मीडिया पेज पर लड़कों के लिए वेलनेस और फिटनेस टिप्स शेयर करते रहते हैं। लेकिन, हाल ही में कार्तिक ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह चेहरे पर फेस मास्क लगाए दिख रहे थे। इस तस्वीर को मजाकिया अंदाज़ में फनी कैप्शन के साथ ही शेयर किया गया लेकिन, इस तस्वीर में कार्तिक आर्यन ने यह बताने की कोशिश की कि, लड़कों को भी अपनी स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए। (Face Mask for Men in Hindi) Also Read - गुरुग्राम में मास्‍क न पहनने वालों को देना पड़ा 7.98 करोड़ रुपये जुर्माना, पुलिस ने कही ये बड़ी बात

लड़कों के लिए होममेड फेस मास्क

मौसम अब बदल रहा है और बदलते सीजन के साथ स्किन से जुड़ी कई समस्याएं भी दिखायी देने लगती हैं। गर्मियों में होने वाली उमस, चिपचिप और पसीने से स्किन पर कई तरह की प्राब्लम्स होने लगती हैं। रैशज़, पिम्पल्स और हीट बॉइल्स बदलते मौसम के साथ होनेवाली सहबे प्रमुख स्किन प्रॉब्लम्स हैं। खासकर, लड़कों की त्वचा धूप, गर्मी और धूल के सम्पर्क में अधिक आती है। जिसके, कारण उन्हें खास तरीके से स्किन की देखभाल करनी पड़ती है। यहां पढ़ें आपकी इन्हीं कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के सिम्पल-से सोल्यूशन्स, जो है यह होम मेड फेस मास्क। यह मास्क नैचुरल चीज़ों से बने होने के कारण ना केवल आपकी स्किन को राहत दिलाएंगे बल्कि, उसे हेल्दी भी बनाएंगे।

बादाम तेल और आलू से बनाएं यह नरिशिंग फेस मास्क

एक आलू को साफ कर छीलें और उसे पीसकर उसका जूस निकालें। इस आलू के जूस में समान मात्रा में नींबू का रस मिलाएं। अगर, आप 2 चम्मच आलू का रस ले रहे हैं तो 2 चम्मच नींबू का रस भी लें।

नींबू और आलू के रस में 4-5 बूंदें बादाम का तेल डालें और अच्छी तरह सारी चीजों को मिक्स करें।

अब, अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। फिर, आलू और नींबू के रस के मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें। 4-5 मिनट मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे स्किन पर यूं ही लगा रहने दें।

फिर, गुनगुने या सादे पानी से चेहरा साफ करें।

ऑरेंज-एलो वेरा फेस मास्क

यह फेस पैक चेहरे के स्किन पोर्स की सफाई करता है और एंटी-एजिंग प्रभाव से त्वचा को अधिक समय तक यंग और हेल्दी दिखाता है। यह फेस पैक बनाने के लिए आपको केवल ताज़ा ऑरेंज जूस और एलो वेरा जेल की ज़रूरत पड़ेगी।