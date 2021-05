how to heal cracked skin in hindi : गर्मी में किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी होती है क्रैक्ड स्किन। क्रैक्ड स्किन आमतौर पर तब दिखाई देती है जब किसी भी कारण किसी भी प्रकार के स्किन बैरियर से समझौता किया जाता है। यह ड्राई और इर्रिटेटेड स्किन का लक्षण है, लेकिन विशेष रूप से कई संभावित कारण जैसे गर्मियों में टेम्परेचर का बढ़ना क्रैक्ड स्किन के मुख्य कारण हैं। पैर, हाथ और होंठ अन्य भागों की तुलना में अधिक क्रैक्ड की संभावना होती है। फटी या क्रैक्ड स्किन पर कोई भी रैशेस, कट्स या निशान आमतौर पर तब होते हैं जब किसी व्यक्ति की स्किन ड्राई और इर्रिटेटेड होती है। ड्राई और फटी स्किन में इचिंग,फ्लैकी और खून की मात्रा ज्यादा होती है।

क्रैक्ड स्किन के दौरान अक्सर होता है ऐसा

क्रैक्ड स्किन के लिए किसी भी स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते समय आप अनप्लीजेंट सेंसेशन महसूस कर सकते हैं। इस स्थिति में स्किन भी पानी के टेम्परेचर और घरेलू क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के प्रति अधिक सेंसिटिव महसूस करती है।

क्रैक्ड स्किन बॉडी के किसी भी हिस्से पर दिखाई दे सकती है, लेकिन वैसे हिस्से जो ज्यादा एक्सपोज्ड होते है या सूरज की किरणों के संपर्क में ज्यादा आते है, वहाँ ज्यादा दिखाई देते है और उनपर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है। यह स्किन में होने वाली सबसे आम समस्या है जिसका सामना लोग गर्मियों के दौरान करते हैं। ज़रूरत से ज्यादा धोने से हाथ और कलाई का सूखना एक ऐसी स्थिति है जो क्रैक्ड स्किन के होने का मुख्य कारण होते है।

इसकी उपस्थिति को रोकने के लिए, हर बार हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइज़र का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में, क्रैक्ड स्किन एक अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन के सिम्पटम्स भी हो सकते है। कुछ लोगों में, स्किन की स्थिति के कारण क्रैक्ड स्किन की स्थिति हो सकती है, जैसे कि एक्जिमा या सोरायसिस, या क्योंकि स्किन एक इर्रिटेटिंग सब्सटांस के कांटेक्ट में आई थी। स्मूद और हाइड्रेटेड स्किन में, स्किन की लेयर में मौजूद नेचुरल ऑयल मॉइस्चर को बरकरार रखते हुए स्किन को सूखने से रोकते हैं।

गर्मियों में खासकर क्रैक्ड स्किन करती है परेशान

लेकिन अगर स्किन में पर्याप्त ऑयल नहीं है तो यह मॉइस्चर खो देता है। जो स्किन को ड्राई और सिकुड़ देता है जिससे क्रैक्ड स्किन की समस्या पैदा होती है जो खासकर गर्मियों में ज़्यादा होती है। अगर आपकी हालत बहुत गंभीर है तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप घर पर ही अपनी क्रैक्ड स्किन का इलाज कर सकते हैं। क्रैक्ड स्किन से छुटकारा पाने के लिए आप भी टिप्स का प्रयोग कर सकते है :

● मॉइस्चराइजिंग मरहम या क्रीम करें

मॉइस्चराइजिंग मरहम या क्रीम करें क्योंकि ड्राई स्किन क्रैक्ड स्किन का कारण बन सकती है और ज्यादातर मामलों में यह खराब हो सकती है , इसलिए आपकी स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखना महत्वपूर्ण है। क्रैक्ड स्किन वाले एरिया में आप हमेशा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें।

● एशेंशियल तेल वाले प्रोडक्ट्स चुनें

ऐसे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का उपयोग करें जिनमें जोजोबा तेल, नारियल तेल, जैतून का तेल और शीया बटर जैसे इंग्रीडिएंट्स शामिल हो।

● गर्म पानी से न धाएं हाथ-पैर

गर्म पानी से हाथ धोने से बचें। हॉट बाथ और शॉवर लेने से स्किन की स्थिति ड्राई या क्रैक्ड हो सकती है।

● इचिंग ऐसे होगी कम

टॉपिकल हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम का उपयोग करें जो क्रैक्ड स्किन के लिए एक अच्छा उपाय है, जो क्रैक्ड स्किन के कारण होने वाले रेड पैचेज और इचिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जो किसी भी तरह की जलन और सूजन को कम करते हैं।

● स्किन को एक्सफोलिएट करें

अपनी स्किन को नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें। जेंटल एक्सफोलिएशन स्किन की लेयर से डेड और ड्राई सेल्स को हटाने में मदद करता है। यह उपाय सबसे प्रभावी है जो फ़टे पैर और एड़ी के लिए कारगर साबित होता है।

● क्रैक्ड स्किन से बचने के लिए करें ये काम

गर्मियों में होने वाले क्रैक्ड स्किन से बचने के लिए आप ऐंटिफंगल दवा भी ले सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके पास एथलीट फुट जैसे टेरीबिनाफिन (लैमिसिल) है, और इसे पैरों पर अफेक्टेड एरिया पर उपयोग करें।

● खुशबू वाला क्लींजर चुनें

क्रैक्ड स्किन को थोड़ी मात्रा में सौम्य खुशबू वाले क्लींजर से धोएं।

● स्किन को यूं बनाएं सॉफ्ट

कुछ कपड़े ड्राई स्किन को परेशान कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा स्मूद और ब्रिदेबल फैब्रिक्स जैसे कॉटन और सिल्क पहने और टेक्सचरड मैटेरियल्स के कपड़े पहनने से बचें। किसी भी तरह के हाइपोएलर्जेनिक डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर का उपयोग करने से भी क्रैक्ड स्किन के कारण होने वाली जलन को कम करने में मदद मिल सकती है।

● ओटीसी ट्रीटमेंट भी काफी कारगर

गहरी क्रैक्ड स्किन का इलाज करने के लिए एक लिक्विड स्किन बैंडेज एक अच्छा ऑप्शन है। यह ओटीसी ट्रीटमेंट क्रैक्ड स्किन को एक साथ रखता है, जो स्किन की हीलिंग प्रोसेसको बढ़ाता है। इस उपलब्ध लिक्विड स्किन बैंडेज में एक छोटे ब्रश के साथ लिक्विड को स्किन में लगाए। लिक्विड सूख जाएगा और स्किन को सील कर देगा।

● पैट्रोलियम जेली से स्किन को रखें स्मूथ

पेट्रोलियम जेली स्किन को सील और प्रोटेक्ट करके क्रैक्ड स्किन का इलाज करती है। यह स्किन को मॉइस्चर में लॉक करके, क्रैक्ड स्किन को ठीक करने में मदद करता है।

(Input : Dr. Ajay Rana, Dermatologist & Aesthetic physician and Founder & Director of ILAMED)