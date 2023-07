स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं ये कारण, ग्लोइंग स्किन दिला सकती हैं ये एक्सपर्ट टिप्स

इस लेख में पढ़ें स्किन को इन नुकसानदायक फैक्टर्स से बचाने और स्वस्थ त्वचा पाने की एक्सपर्ट टिप्स।

Tips for Optimal Skin Health: लोगों का सपना होता है उनकी स्किन हेल्दी, साफ और ग्लोइंग बने। लेकिन, डर्मटॉलजिस्ट का कहना है कि हेल्दी स्किन के लिए लोगों को कई ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो स्किन को अंदर और बाहर से स्वस्थ बनाते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स को बढ़ने से रोकते है। डर्मटॉलजिस्ट डॉ. प्रियंका रेड्डी (Dr. Priyanka Reddy - MBBS, MD, DVL, Founder of DNA Skin Clinic and Wellness Centre) बता रही हैं स्किन की हेल्थ बिगाड़ने वाले कुछ कारणों के बारे में। ये कारक बाहरी भी होते हैं और शरीर के भीतर भी। इस लेख में पढ़ें स्किन को इन नुकसानदायक फैक्टर्स से बचाने और स्वस्थ त्वचा पाने की एक्सपर्ट टिप्स। (Expert tips for Balancing External and Internal Factors for Optimal Skin Health in Hindi)

डॉ. प्रियंका रेड्डी के अनुसार, स्किन की हेल्थ पर जो बाहरी कारक सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं उनमें पर्यावरण से जुड़े कई कारण हैं जैसे प्रदूषण, धूल-मिट्टी और धूप। वहीं, इंटर्नल फैक्टर्स या अंदरूनी कारणों की बात की जाए तो उसमें डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें ( diet and lifestyle choices) भी स्किन की हेल्थ को सुधारने या बिगाड़ने का काम कर सकती हैं।

स्किन हेल्थ को प्रभावित करने वाले बाहरी कारण (External factors affecting skin health)

हमारी त्वचा कई बाहरी चीजों के सम्पर्क में रोज आती है जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या त्वचा को स्वस्थ बनाते है। जैसे, पर्यावरण से जुड़े कारण जैसे यूवी रेडिएशन ( UV radiation, pollution) या मौसम में होने वाले बदलाव (climate conditions) आपकी स्किन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते है। ऐसे में आपकी त्वचा को इन बाहरी कारकों से सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरण से जुड़ी स्थितियों से स्किन को सुरक्षित रखने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं-

कड़ी धूप में या प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें।

धूप में निकलने से पहले सही तरह के कपड़े पहनें, सनग्लासेस और टोपी पहनें। इसी तरह दुपट्टा, स्कार्फ या गमछे से सिर और चेहरा कवर करें।

आरामदायक और स्किन-फ्रेंडली कपड़े पहनें। कॉटम, मलमल और अन्य नेचुरल धागों से बनें कपड़े पहनने से स्किन को एलर्जी की संभावना कम होती है।

त्वचा के अनुसार सही और पर्सनल स्किन केयर रूटीन अपनाएं।

स्किन क्लिंजिंग करना। इससे स्किन पोर्स में जमा गंदगी साफ होगी और स्किन सांस भी ले सकेगी। मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे स्किन को पोषण मिलेगा।

स्किन एक्सफॉलिएशन (Exfoliation) के लिए सही प्रॉडक्ट्स चुनें। इससे डेड स्किन सेल्स साफ होती हैं और स्किन स्मूद बनती हैं। वहीं, त्वचा पर निखार भी आता है।

सनस्क्रीन लगाएं। इससे स्किन धूप और यूवी रेडिएशन से सुरक्षित रहती है।