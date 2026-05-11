नेचुरल ग्लो पाने के लिए किन 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? एक्सपर्ट्स से जानें

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 11, 2026 5:41 PM IST
Medically Verified By: Dr. Chirag Tandon
अगर आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग कर रही हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी स्किन हेल्दी है। लेकिन आजकल तेजी गर्मी के समय में स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना एक मुश्किल काम होता जा रहा है। तेज धूप, गर्मी और पसीने जैसी चीजें न सिर्फ स्किन को डैमेज कर रही होती हैं, बल्कि साथ ही साथ इससे स्किन भी का नेचुरल ग्लो भी गायब होने लगता है। वैसे तो मार्केट में बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जो स्किन ग्लोइंग स्किन पाने के लिए ही बने होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वे प्रोडक्ट्स हर स्किन टाइप पर काम करें। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्किन को हेल्दी रखे के लिए सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही सब कुछ नहीं है बल्कि कुछ चीजों का खास ध्यान रखना भी जरूरी है और इस लेख में डॉ. चिराग टंडन ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका ध्यान रखना नेचुरल ग्लो पाने और उसे बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। डॉ. चिराग टंडन, डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, शारदाकेयर–हेल्थसिटी के अनुसार स्किन का असली ग्लो सिर्फ क्रीम या ब्यूटी प्रोडक्ट्स से नहीं आता, बल्कि यह आपके पूरे लाइफस्टाइल का असर होता है। अगर शरीर अंदर से स्वस्थ है, तो उसका असर चेहरे पर साफ दिखता है।”
नेचुरल स्किन ग्लो पाने के लिए गर्मियों में स्किन का ध्यान रखने के टिप्स कुछ इस प्रकार हैं -
(और पढ़ें - ग्लोइंग स्किन पाने के लिए रोजाना कितने लीटर पानी पीना जरूरी है)
लोग अक्सर जल्दी असर के लिए महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली और लंबे समय तक रहने वाला ग्लो आपकी रोज की आदतों से आता है। नियमित एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्किन नेचुरली हेल्दी बनती है। जंक फूड, धूम्रपान और ज्यादा शराब से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन सभी चीजों का ध्यान रखने लगता है, तो धीरे-धीरे उसकी स्किन में नेचुरल ग्लो आने लगता है।
नेचुरल ग्लो पाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। सही खान-पान, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और तनाव नियंत्रण। ये चार-पांच आसान आदतें अपनाकर आप लंबे समय तक स्वस्थ और चमकदार त्वचा पा सकते हैं। हालांकि, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन में कोई दिक्कत हो और इसलिए एक बार डॉक्टर से जांच कराने की सलाह भी दी जाती है।
Dr. Chirag Tandon, Director - Internal Medicine, Shardacare - Healthcity, Greater Noida
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल स्किन हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल त्वचा से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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