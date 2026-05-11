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नेचुरल ग्लो पाने के लिए किन 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? एक्सपर्ट्स से जानें

स्किन को हेल्दी रखने और नेचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से भी ज्यादा जरूरी है कुछ खास बातों का ध्यान रखना। इस लेख में हम हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना नेचुरली ग्लोइंग स्किन पाने के लिए जरूरी है।

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 11, 2026 5:41 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Chirag Tandon

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tips for glowing healthy skin (Image Credit: chatgpt)

अगर आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग कर रही हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी स्किन हेल्दी है। लेकिन आजकल तेजी गर्मी के समय में स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना एक मुश्किल काम होता जा रहा है। तेज धूप, गर्मी और पसीने जैसी चीजें न सिर्फ स्किन को डैमेज कर रही होती हैं, बल्कि साथ ही साथ इससे स्किन भी का नेचुरल ग्लो भी गायब होने लगता है। वैसे तो मार्केट में बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जो स्किन ग्लोइंग स्किन पाने के लिए ही बने होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वे प्रोडक्ट्स हर स्किन टाइप पर काम करें। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्किन को हेल्दी रखे के लिए सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही सब कुछ नहीं है बल्कि कुछ चीजों का खास ध्यान रखना भी जरूरी है और इस लेख में डॉ. चिराग टंडन ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका ध्यान रखना नेचुरल ग्लो पाने और उसे बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। डॉ. चिराग टंडन, डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, शारदाकेयर–हेल्थसिटी के अनुसार स्किन का असली ग्लो सिर्फ क्रीम या ब्यूटी प्रोडक्ट्स से नहीं आता, बल्कि यह आपके पूरे लाइफस्टाइल का असर होता है। अगर शरीर अंदर से स्वस्थ है, तो उसका असर चेहरे पर साफ दिखता है।”

नेचुरल ग्लो के लिए 5 जरूरी आदतें

नेचुरल स्किन ग्लो पाने के लिए गर्मियों में स्किन का ध्यान रखने के टिप्स कुछ इस प्रकार हैं -

  • पर्याप्त पानी पीना - अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो पहली और सबसे जरूरी चीज है पर्याप्त पानी पीना। पानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है।
  • संतुलित आहार लेना - स्किन को जरूरी पोषण देना भी जरूरी है और उसके लिए आपको अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड्स आदि को शामिल करना चाहिए।
  • अच्छी नींद लेना - अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो आज से ही देर रात को फोन चलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि नींद की कमी से चेहरा थका हुआ और बेजान दिखता है।
  • धूप से बचाव करना - गर्मियों की तेज धूप स्किन को डैमेज पहुंचाती है और इसलिए धूप से बचना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप फुल स्लीव वाले कपड़े, सनस्क्रीन, टोपी और छाता जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • तनाव को कम रखना - आपका खराब मानसिक स्वास्थ्य आपकी स्किन का एक बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। लंबे समय तक स्ट्रेस स्किन पर पिंपल्स और डलनेस भी ला सकता है।

(और पढ़ें - ग्लोइंग स्किन पाने के लिए रोजाना कितने लीटर पानी पीना जरूरी है)

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रोज की आदतों से मिलेगा बेहतर रिजल्ट

लोग अक्सर जल्दी असर के लिए महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली और लंबे समय तक रहने वाला ग्लो आपकी रोज की आदतों से आता है। नियमित एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्किन नेचुरली हेल्दी बनती है। जंक फूड, धूम्रपान और ज्यादा शराब से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन सभी चीजों का ध्यान रखने लगता है, तो धीरे-धीरे उसकी स्किन में नेचुरल ग्लो आने लगता है।

नेचुरल ग्लो पाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। सही खान-पान, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और तनाव नियंत्रण। ये चार-पांच आसान आदतें अपनाकर आप लंबे समय तक स्वस्थ और चमकदार त्वचा पा सकते हैं। हालांकि, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन में कोई दिक्कत हो और इसलिए एक बार डॉक्टर से जांच कराने की सलाह भी दी जाती है।

Dr. Chirag Tandon, Director - Internal Medicine, Shardacare - Healthcity, Greater Noida

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल स्किन हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल त्वचा से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More