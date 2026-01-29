Add The Health Site as a
पाकिस्तान की इस हसीना ने खोला अपनी खूबसूरती का राज, बताया चेहरे पर कैसे लाती हैं निखार

Pakistani Actress Beauty Secret: आज हम आपको इस लेख में पाकिस्तान की कमाल की एक्ट्रेस दुरेफिशां सलीम का बताया उनकी खूबसूरती का वो राज बताने वाले हैं, जिसे हर लड़की इस्तेमाल करके अपनी स्किन को हेल्दी बना सकती है।

Written by Vidya Sharma |Updated : January 29, 2026 1:59 PM IST

Actress Durefishan KI Healthy Skin Ka Raaj: इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेसिस की खूबसूरती के चर्चे भारत की बॉर्डर बहुत पहले ही पार कर चुके हैं। फिर चाहे कपड़े हों, गाने हों या कलाकार, सभी इतने पसंद किए जा रहे हैं कि यह एक तरह का ट्रेंड बन गया है। लोगों की दिलों में राज करने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस की लिस्ट में दुरेफिशां सलीम भी हैं। 'दिल रुबा' से शुरुआत करने वाली दुरेफिशां सलीम का 'कैसी तेरी खुदगर्ज़ी' के बाद से फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। खासकर लड़कियों के बीच दूरेफिशां का अलग ही क्रेज है।

इसका कारण है हसीना का ड्रेसिंग सेंस और ब्यूटी रेमेडीज, जी हां, दुरेफिशां की खूबसूरती के आगे तो पाकिस्तान की अन्य हसीनाएं भी पानी कम लगती हैं। खास बात यह है कि एक्ट्रेस केमिकल वाले ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट से ज्यादा घरेलू नुस्खों पर भरोसा रखती हैं। यही कारण है कि वह 30 की उम्र में भी अपना जलवा बिखेरने में नई हीरोइनों को भी पीछे छोड़ रही हैं। लेकिन वह कौन सा घरेलू नुस्खा आजमाती हैं? आज हम आपको इस लेख में पाकिस्तानी एक्ट्रेस दुरेफिशां द्वारा बताए उनके ब्यूटी सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं। जिसे रोजाना इस्तेमाल करने पर आप भी एक्ट्रेस जैसी सॉफ्ट, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकती हैं।

दुरेफिशां ऐसे करती हैं अपनी स्किन को तैयार

वीडियो में दुरेफिशां ने अपनी स्किन को घरेलू नुस्खों के लिए प्रीपेयर करने के लिए फेस को पूरी तरह से साफ किया। उन्होंने कहा कि 'अच्छा स्किन केयर वो होता है जब आपको पता हो कि भले ही आपका मेकअप कितना ही महंगा और अच्छा क्यों न हो, आपको इसे साफ करना होगा।' यानी कि चेहरे से मेकअप रिमूव करना है। यह हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी है।

चेहरे पर लगाती हैं ये एक फेस पैक

दुरेफिशां ने एक फेस पैक बनाने का तरीका बताया है, जिसे वह खुद आजमाती हैं। इस फेस को बनाने के लिए आपको नीचे दी गई चीजों की जरूरत है। जैसे- 

  1. जौ का आटा- 1 चम्मच
  2. ऑरेंज पील पाउडर- 1 चम्मच
  3. बादाम का आटा- 2 चम्मच
  4. दही- 1 चम्मच
  5. दूध- 1 चम्मच

कैसे बनाएं फेस पैक

  1. दुरेफिशां ने फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच जौ का आटा, संतरा पाउडर, पिसा हुआ बादाम, दही और दूध एक कटोरी में डालकर मिक्स कर लिया। 
  2. इसके बाद उन्होंने तैयार पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर दिखाया। 
  3. आप भी पैक तैयार करें और फिर अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें।
  4. जब मास्क सूख जाए तो पहले हाथों को पानी से गीला करके हल्के हाथों फेस पर स्क्रब करें।
  5. आखिर में एक्ट्रेस ने अपना फेस वॉश करके दिखाया कि यह नुस्खा कैसे काम करता है।

चेहरे पर शहद लगाती हैं दुरेफिशां

दुरेफिशां ने शहद के इस्तेमाल से स्किन को हेल्दी बनाने का नुस्खाबताया है। इसमें उन्होंने अपने चेहरे पर शहद लगाया और उसे 15 मिनट तक रखने के बाद फेस वॉश कर लिया। नुस्खे के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि शहद हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाता है, कोलोजन बूस्ट करता है और स्किन टोन को भी इवन करने में मदद करता है।

