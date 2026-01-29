Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Actress Durefishan KI Healthy Skin Ka Raaj: इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेसिस की खूबसूरती के चर्चे भारत की बॉर्डर बहुत पहले ही पार कर चुके हैं। फिर चाहे कपड़े हों, गाने हों या कलाकार, सभी इतने पसंद किए जा रहे हैं कि यह एक तरह का ट्रेंड बन गया है। लोगों की दिलों में राज करने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस की लिस्ट में दुरेफिशां सलीम भी हैं। 'दिल रुबा' से शुरुआत करने वाली दुरेफिशां सलीम का 'कैसी तेरी खुदगर्ज़ी' के बाद से फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। खासकर लड़कियों के बीच दूरेफिशां का अलग ही क्रेज है।
इसका कारण है हसीना का ड्रेसिंग सेंस और ब्यूटी रेमेडीज, जी हां, दुरेफिशां की खूबसूरती के आगे तो पाकिस्तान की अन्य हसीनाएं भी पानी कम लगती हैं। खास बात यह है कि एक्ट्रेस केमिकल वाले ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट से ज्यादा घरेलू नुस्खों पर भरोसा रखती हैं। यही कारण है कि वह 30 की उम्र में भी अपना जलवा बिखेरने में नई हीरोइनों को भी पीछे छोड़ रही हैं। लेकिन वह कौन सा घरेलू नुस्खा आजमाती हैं? आज हम आपको इस लेख में पाकिस्तानी एक्ट्रेस दुरेफिशां द्वारा बताए उनके ब्यूटी सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं। जिसे रोजाना इस्तेमाल करने पर आप भी एक्ट्रेस जैसी सॉफ्ट, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकती हैं।
वीडियो में दुरेफिशां ने अपनी स्किन को घरेलू नुस्खों के लिए प्रीपेयर करने के लिए फेस को पूरी तरह से साफ किया। उन्होंने कहा कि 'अच्छा स्किन केयर वो होता है जब आपको पता हो कि भले ही आपका मेकअप कितना ही महंगा और अच्छा क्यों न हो, आपको इसे साफ करना होगा।' यानी कि चेहरे से मेकअप रिमूव करना है। यह हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी है।
दुरेफिशां ने एक फेस पैक बनाने का तरीका बताया है, जिसे वह खुद आजमाती हैं। इस फेस को बनाने के लिए आपको नीचे दी गई चीजों की जरूरत है। जैसे-
दुरेफिशां ने शहद के इस्तेमाल से स्किन को हेल्दी बनाने का नुस्खाबताया है। इसमें उन्होंने अपने चेहरे पर शहद लगाया और उसे 15 मिनट तक रखने के बाद फेस वॉश कर लिया। नुस्खे के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि शहद हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाता है, कोलोजन बूस्ट करता है और स्किन टोन को भी इवन करने में मदद करता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
