किचन में मिलने वाली इन 4 चीजों से तैयार करें हेयर पैक,हेयर फॉल से लेकर सफेद बालों की प्रॉब्लम होगी कम

गर्मियों में धूप, उमस और हवा के कारण लोगों सिर में पसीना, बैक्टेरिया और इंफेक्शन की समस्या बढ़ सकती है।

Home remedies for hair care in summers: बालों की हेल्थ और शाइन कई चीजों पर निर्भर करती है जैसे हमारी डाइट, पोषक तत्वों की सही मात्रा, हाइड्रेशन, स्कैल्प की हेल्थ और मौसम। इसीलिए, जब मौसम बदलता है तो अचानक से कई तरह की हेयर प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। सर्दियों में जहां डैंड्रफ की परेशानी (Dandruff Problem) बढ़ जाती है वहीं गर्मियों में स्किन इंफेक्शन के कारण स्कैल्प (scalp problems in summers) और बालों को काफी नुकसान पहुंचता है। गर्मियों में धूप, उमस और हवा के कारण लोगों सिर में पसीना, बैक्टेरिया और इंफेक्शन की समस्या बढ़ सकती है। वहीं, धूप के सम्पर्क में आने से बालों की रंगत खराब (hair damage in summer season) हो सकती है और उनकी चमक भी गायब हो सकती है। इसीलिए, एक्सपर्ट्स द्वारा गर्मियों में बालों को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले उन्हें सेफ रखने और धूप से बचाने की सलाह दी जाती है। (Home remedies for hair care in summers in Hindi)

आयुर्वेद में बतायी गयी औषधियों और कई घरेलू चीजों की मदद से गर्मियों में बालों को हेल्दी (hair care in summers) रखा जा सकता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जो बालों को हेल्दी रखती हैं और साथ ही पढ़ें इनके इस्तेमाल का तरीका

गर्मियों में बालों को हेल्दी रखने के घरेलू उपाय (Home remedies for hair problems in summers)

बीटरूट और करी पत्ते का हेयर मास्क (Curry leaves-beetroot hair mask in Hindi)

बालों के लिए करी पत्ता (curry patta) बहुत ही गुणकारी इंग्रीडिएंट है। यह स्कैल्प को हेल्दी रखता है और बालों को स्वस्थ और शाइनी बनाता है। करी पत्ते में विटामि ए और विटामिन सी होता है जो बालों के लिए अच्छा है। इसी तरह चुकंदर (chukander ke fayde) में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों की कंडीशनिंग करते हैं और उन्हें मजबूती देते हैं। आइए जानें हेल्दी हेयर के लिए चुकंदर और करी पत्ता इस्तेमाल करने का तरीका-

एक कटोरी करी पत्ते लें और एक मध्यम आकार का बीटरूट लेकर उसे छील लें।

लें और एक मध्यम आकार का बीटरूट लेकर उसे छील लें। अब दोनों चीजों को थोड़े-से पानी के साथ मिक्सी में पीस लें और एक पेस्ट बना लें।

फिर, इस पेस्ट को सिर में लगाएं। 30-45 मिनट तक इसे यूं ही लगा रहने दें।

अब, सादे पानी से बालों और सिर को साफ करें। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें।

बीटरूट और करी पत्ते का मास्क लगाने के फायदे (Benefits of beetroot and curry leaves for hair)

यह मास्क बालों को नरिशमेंट देता है जिससे बालों का टेक्स्चर अच्छा बनता है।

बालों में बीटरूट का रस या पेस्ट लगाने से डैंड्रफ कम होता है।

असमय सफेद होते बालों (premature greying of hair) के लिए भी बीटरूट-करी पत्ते का मास्क (beetroot-curry leaves hair mask) फायदेमंद है।

हेयर फॉल की समस्या में भी करी पत्ते और बीटरूट का मास्क लाभकारी माना जाता है। (Home remedies for hair fall)

पान के पत्तों से यूं दें बालों को पोषण ( Ways To Use Beatle Leaves For Hair )

पान की 5-6 ताजी पत्तियां लें और उन्हें मिक्सी में थोड़ा-से पानी के साथ पीस लें।

अब इसमें 2 चम्मच देसी घी मिलाएं।

फिर, थोड़ा-सा शहद डालें और मिक्सी में सभी चीजों को अच्छी तरह पीसें और मिक्स करें।

फिर, इस पेस्ट को किसी साफ बर्तन में पलट लें।

अब, बालों और सिर (स्कैल्प) में यह पेस्ट अच्छी तरह फैलाकर लगाएं। You may like to read बालों में इसे 25-30 मिनट तक लगा रहने दें। फिर, बालों को पानी और किसी सौम्य शैम्पू से साफ कर लें।

