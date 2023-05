सर्दियों में बालों का हो गया है बुरा हाल तो ड्राई बालों को नर्म-मुलायम बनाने के लिए आजमाएं ये 2 उपाय

यहां पढ़ें सर्दियों में हेयर केयर के कुछ ऐसे ही आसान उपायों के बारे जो कम मेहनत में बालों को हेल्दी बना सकते हैं। (Easy Home Remedies For Dry Hair In Winters)

Home Remedies For Dry Hair In Winters: स्किन की तरह बालों पर भी बदलते मौसम का प्रभाव साफ-साफ दिखायी दे सकता है। तापमान में बढ़ोतरी या गिरावट के साथ ही बालों का टेक्स्चर बदलने लगता है। वहीं, प्रदूषण, धूल-मिट्टी, केमिकल वाले हेयर केयर प्रॉडक्ट्स और डाइट से जुड़ी ग़लतियों के कारण भी बालों की हेल्थ बुरी तरह प्रभावित होती है और बाल कमजोर, रूखे-सूखे और डल दिखने लगते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आपके बाल भी ड्राई और कमजोर हो जाते हैं तो आपके बालों को पोषण और केयर की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि ठंड के मौसम में हवा में नमी कम होने के चलते बालों का रूखापन बहुत अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में आपके किचन और घर के गमलों में उगने वाली कुछ नेचुरल चीजों की मदद से आप उन्हें एक्स्ट्रा केयर दे सकते हैं। यहां पढ़ें सर्दियों में हेयर केयर के कुछ ऐसे ही आसान उपायों के बारे जो कम मेहनत में बालों को हेल्दी बना सकते हैं। (Easy Home Remedies For Dry Hair In Winters In Hindi)

ऑलिव ऑयल से करें सिर की मालिश

बालों के लिए ऑलिव ऑयल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि यह उलझे-सुलझे बालों को मैनेज करने में मदद करता है। दरअसल, विटामिन ई जैसे हेल्दी फैट्स से भरपूर ऑलिव ऑयल बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है। सर्दियों में ऑलिव ऑयल को थोड़ा-सा गर्म करें और इससे बालों और सिर की त्वचा या स्कैल्प की मसाज करें। एक-दो घंटे बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें।

अंडा और एवोकाडो का हेयर पैक

अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को पोषक प्रदा कर सकता है। इसी तरह एवोकाडो को मैश करके बालों की मसाज करने से बालों की शाइन बढ़ती है। गौरतलब है कि एवोकाडो का फल विटामिन ई का एक मुख्य स्रोत है जो बालों और स्किन के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। घर में एवोकाडो और अंडे को समान मात्रा में मिलाकर एक हेयर पैक बनाएं और इसे बालों में 20-30 मिनट तक लगाकर रखें। फिर, बालों को सादे पानी से धो लें। अंडे की स्मेल बालों से हटाने के लिए किसी माइल्ड शैम्पू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में हेयर केयर से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे पर अमल करने या बालों से संबंधित किसी समस्या की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट का परामर्श ज़रूर लें।)

