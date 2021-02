Dry Dates Benefits for Hair & Skin in Hindi: सूखे खजूर (Dry Dates) को छुआरा (Chuara) भी कहते हैं। छुआरा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। खासकर, इसे दूध में उबालकर पीने से यह कई तरह के पौष्टिक गुणों से भरपूर हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि छुआरा सिर्फ सेहत को नहीं, बल्कि त्वचा और बालों को भी फायदा पहुंचाता है? जी हां, छुआरे में मौजूद कुछ पोषक तत्व स्किन और बालों को पोषण देते हैं। छुआरों में कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे जरूरी तत्व मौजूद होते हैं, जो त्वचा और बालों को हेल्दी रखते हैं। जानिए, छुआरे या सूखे खजूर (Dry Dates for Skin & Hair Care) से आप घर पर कैसे फेस पैक बना सकते हैं… Also Read - DIY Face Mask: ग्रीन टी और आलू से त्वचा बनती है बेदाग और जवां, इन दोनों चीजों से यूं बनाएं होममेड फेस मास्क

त्वचा के लिए छुआरे के फायदे (Dry Dates Benefits for skin in hindi)

1 बढ़ती उम्र के साथ त्वचा की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। ऐसे में छुआरे से तैयार फैस पैक को लगाने से क्षतिग्रस्त हुए सेल्स रिपेयर हो जाते हैं। छुआरे में मौजूद विटामिन बी-5 फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। छुआरे का पेस्ट (Dry Dates Benefits for Hair & Skin) तैयार करके इसे चेहरे पर अप्लाई करें, साथ ही नियमित रूप से इसे डाइट में शामिल करें। त्वचा लंबी उम्र तक स्वस्थ रहेगी।

2 ड्राई डेट्स में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को निखारता है। तरोताजा रखता है। त्वचा पर छुआरे का पेस्ट लगाने से त्वचा पर चमक आती है। जिनकी स्किन सर्दियों में ड्राई रहती है, उन्हें इसका फेस पैक जरूर लगाना चाहिए।

3 छुआरे में एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण यह फ्री रेडिकल्स के नुकसानों से स्किन को बचाता है। त्वचा पर कम उम्र में ही दिखने वाले साइन ऑफ एजिंग के लक्षणों को दूर करता है। इससे झुर्रियां नहीं होती हैं। नेचुरल रूप से त्वचा को हेल्दी और जवां बनाए रखना है, तो छुआरे को दूध में पीसकर इस पेस्ट को त्वचा पर लगाएं।

बालों के लिए छुआरे के फायदे (Dry Dates Benefits for Hair in hindi)

1 छुआरे बालों को भी पोषण देता है। स्कैल्प को स्वस्थ रखता है। यदि आपके बाल बहुत अधिक गिर रहे हैं या अत्यधिक डल, बेजान और ड्राई हो गए हैं, तो सूखे खजूर या छुआरे का सेवन करना शुरू कर दें। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं।

2 छुआरे में मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखते हैं। दो-मुंहे बालों से परेशान हैं, तो छुआरा खाएं।

