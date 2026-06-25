चेहरे पर विटामिन सी लगाने से चेहरा गोरा होता है? लगाने से पहले जान लें एक्सपर्ट की राय

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 25, 2026 10:31 AM IST
Medically Verified By: Dr. B. L. Jangid
आजकल स्किनकेयर की दुनिया में विटामिन C सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले इंग्रीडिएंट्स में से एक है। सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि विटामिन C सीरम लगाने से कुछ ही दिनों में चेहरे की रंगत में सुधार आ जाता है। मैंने कुछ ही दिनों पहले एक रील देखी जिसमें कहा गया था कि विटामिन C वाला सीरम रोजाना लगाने से स्किन टोन 2 से 3 शेड हल्की हो जाती है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो विटामिन C सीरम त्वचा पर लगाने से चेहरा गोरा होने लगता है। लेकिन क्या यह सच है, या सिर्फ एक मार्केटिंग दावा है? किसी रील या सोशल मीडिया पोस्टर को देखकर अगर आप भी विटामिन C सीरम खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले यह समझना जरूरी है कि रिसर्च क्या कहती है और एक्सपर्ट क्या पहलू रखते हैं।
पूर्व दिल्ली एम्स और स्किन क्योर क्लीनिक के सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. बीएल जांगिड़ कहते हैं- विटामिन C लगाने से त्वचा गोरी हो जाती है तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। विटामिन C त्वचा को "गोरा" नहीं बनाता, बल्कि असमान रंगत सन टैन, डार्क स्पॉट्स और हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करके त्वचा को अधिक साफ, चमकदार और समान रंगत वाला बना सकता है। यही कारण है कि कई लोगों को लगता है कि उनका चेहरा गोरा हो गया है, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी त्वचा का नेचुरल रंग नहीं बदलता, बल्कि दाग-धब्बे कम होने से त्वचा अधिक निखरी हुई दिखाई देती है। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि विटामिन C लगाने से कुछ ही दिनों में इसका असर हो जाएगा तो यह धारणा बिल्कुल गलत है। त्वचा पर विटामिन C लगाने के बाद चेहरे पर इसका असर धीरे- धीरे होता है।
File photo
Telang PS. Vitamin C in Dermatology. Indian Dermatology Online Journal में छपी रिसर्च बताती है कि विटामिन C युक्त सीरम, क्रीम या कोई अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से त्वचा में बनने वाले मेलेनिन पर असर पड़ता है। मेलानिन वही पिगमेंट है जो हमारी त्वचा, बालों और आंखों का रंग तय करता है। विटामिन C टायरोसिनेस (Tyrosinase) नामक एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकता है। यह एंजाइम मेलेनिन बनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। जब इसकी एक्टिव नेस कम होती है, तो नई पिगमेंटेशन बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। इससे त्वचा के डार्क स्पॉट हल्के पड़ने लगते हैं। कई रिसर्च में भी यह बात सामने आई है कि विटामिन C सीरम का इस्तेमाल करने से त्वचा को विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं :
विटामिन सी सीरम स्किन को रिपेयर करता है।
इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. बीएल जांगिड़ कहते हैं कि नहीं, अगर आप विटामिन C लगा रहे हैं लेकिन दिन में सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो धूप से होने वाली नई पिगमेंटेशन विटामिन C के फायदे को कम कर सकती है। चेहरे पर विटामिन C का इस्तेमाल करते समय नीचे बताई गई प्रक्रिया को भी फॉलो करें:
रिसर्च और डॉक्टर के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विटामिन C आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से गोरा नहीं बनाता, लेकिन यह डार्क स्पॉट्स, टैन और असमान रंगत को कम करके पहले की तुलना में ज्यादा साफ और एकसमान दिखाने में मदद करता है।