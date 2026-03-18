क्या वाकई हेयर फॉल रोकता है मेथी का पेस्ट? जानें इसे कैसे लगाएं और क्या सावधानियां बरतें
Methi for Hair Fall: हेयर फॉल होने पर कई लोग मेथी का पेस्ट लगाने की सलाह देते हैं। क्या यह पेस्ट वाकई असरदार होता है?
Written by Anju Rawat|Published : March 18, 2026 12:42 PM IST
Methi ke Beej for Hair Fall: बाल झड़ना आजकल की एक आम समस्या बन गई है। ज्यादातर लोग हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। खराब जीवनशैली, अनहेल्दी डाइट, प्रदूषण और तनाव को हेयर फॉल का मुख्य कारण माना जाता है। पहले ज्यादा उम्र में लोगों के बाल झड़ते थे, लेकिन अब कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में बालों का झड़ना रोकने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय आजमाते हैं। कोई महंगे शैंपू या हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, तो कोई जमकर ऑयलिंग करता है। इसके अलावा, कुछ लोग ऐसे भी है जो घरेलू नुस्खों पर भरोसा रखते हैं। घरेलू नुस्खों में मेथी के पेस्ट को बालों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। मेथी का पेस्ट बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। यह बालों को मजबूत बनाता है और बालों की चमक भी बढ़ाता है। लेकिन, क्या मेथी का पेस्ट बालों का झड़ना रोकने में असरदार होता है?
क्या मेथी का पेस्ट लगाने से हेयर फॉल रुकता है?
मेथी के बीजों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन, निकोटिनिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को पोषण प्रदान करते हैं और बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं।
आपको बता दें कि मेथी में मौजूद प्रोटीन और लेसिथिन बालों को मजबूत बनाते हैं और हेयर फॉल को रोकने में मदद करते हैं। इनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो स्कैल्प की सूजन और डैंड्रफ को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, अगर बाल झड़ने की वजह हार्मोनल समस्या, थायराइड, पोषण की कमी है तो इस स्थिति में मेथी का पेस्ट हेयर फॉल को पूरी तरह से नहीं रोक सकता है।
बालों पर मेथी का पेस्ट कैसे लगाएं?
इसके लिए आप 2 से 3 चम्मच मेथी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन बीजों का बारीक पेस्ट बना लें।
आप चाहें तो इसमें दही, नारियल तेल या एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं।
अब बालों को हल्का गीला करें और फिर पेस्ट को बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगा लें।
25 से 30 मिनट बाद बालों को शैंपू से धो लें।
बालों पर मेथी का पेस्ट लगाने के फायदे
मेथी का पेस्ट बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह बालों और स्कैल्प से जुड़ी समस्याओं को मिटाने में असरदार होता है।
मेथी का पेस्ट बालों की कंडीशनिंग में मदद करता है। इस पेस्ट को लगाने से बाल मुलायम, कोमल और चमकदार बनती है।
इस पेस्ट को लगाने से बालों को पर्याप्त पोषण मिलता है और मजबूत बनते हैं। मेथी का पेस्ट बालों के झड़ने को रोकने में मदद कर सकता है।
मेथी का पेस्ट लगाते समय क्या सावधानियां बरतें?
इस पेस्ट को लगाते समय आपको कुछ सावधानियां भी जरूर बरतनी चाहिए।
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कुछ लोगों को मेथी से एलर्जी हो सकती है। इसलिए बालों या स्कैल्प पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
मेथी के पेस्ट को बालों पर ज्यादा समय तक लगाने से बचें। इससे स्कैल्प में जलन हो सकती है।
ध्यान रखें कि मेथी का पेस्ट बालों पर लगाते समय गलती से भी आंखों में न जाए।
सप्ताह में एक से दो बार मेथी का पेस्ट लगा सकते हैं।
Highlights:
मेथी का पेस्ट बालों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।
कुछ लोगों को मेथी के पेस्ट से एलर्जी हो सकती है।
मेथी का ज्यादा इस्तेमाल स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।