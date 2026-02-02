क्या आंवला खाने से बालों का सफेद होना बंद हो सकता है?

आंवला बालों के सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से गारंटी नहीं देता। रोजाना आंवला खाने से शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन तेज होने लगता है।

मेरी दादी 80 साल की हो चुकी हैं लेकिन उनके बाल आज भी पूरी तरह से सफेद नहीं हुए हैं और एक मैं हूं जिसके बाल 25 साल की उम्र से ही सफेद होने लगे हैं।

गलत खानपान, खाने में पोषण की कमी और तनाव के कारण आजकल सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि 10 में से 7 लोगों को कम उम्र में बाल सफेद होने की परेशानी हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पर छपी रिसर्च के मुताबिक, बालों का रंग हमारे शरीर में मौजूद मेलानिन (Melanin) नामक पिगमेंट पर निर्भर करता है। यही पिगमेंट बालों को काला या भूरा रंग देता है। किसी भी कारण से जब शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो बाल धीरे-धीरे पहले ग्रे और फिर सफेद रंग के होने लगते हैं।

इस पूरे प्रोसेस को मेडिकल की भाषा में Canities कहा जाता है। कम उम्र में बालों को सफेद होने से रोकने में आंवला काफी फायदेमंद होता है। आंवले के पोषक तत्व बालों को कम उम्र में सफेद होने से रोकते हैं।

क्या आंवला सच में बालों का सफेद होना रोक सकता है?

डॉ. बीएल जांगिड़ इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं। हां, आंवला बालों के सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से गारंटी नहीं देता। रोजाना आंवला खाने से शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन तेज होने लगता है। आंवले के पोषक तत्व स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं। साथ ही पोषण भी देते हैं। इसी वजह से आंवला सफेद बालों को बढ़ने से रोकने में मदद करता है।

कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। इससे बालों की जड़ों में होने वाला डैमेज कम होता है और मेलानिन सेल्स भी बढ़ते हैं।

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बालों के सफेद होने का बड़ा कारण माना जाता है। आंवला के विटामिन आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाने में मदद करता है। इससे मेलेनिन बनने की प्रक्रिया तेज होती है। ये कम उम्र में बालों के सफेद होने की समस्या को कम करता है।

बालों का सफेद होना रोकने के लिए आंवला कैसे खाएं?

अगर आप बालों को काला बनाए रखना चाहते हैं, तो आंवला सही तरीके से खाना जरूरी है।

कच्चा आंवला खाना- बालों को सफेद होने से रोकने के लिए आंवले को कच्चा खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। रोज 1-2 आंवला You may like to read काला नमक डालकर खाएं। आंवले का जूस- अगर कच्चा आंवला नहीं खा पाते हैं, तो आंवले का जूस पीना आपके लिए विकल्प हो सकता है। इसके लिए 20-30 ml जूस को आधा गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। आंवला पाउडर- सूखा आंवला पीसकर पाउडर के रूप में तैयार कर लें। अब 1 चम्मच आंवला पाउडर को गुनगुने पानी या शहद के साथ पिएं।

आंवला तेल से सफेद बालों का इलाज

बालों को सफेद होने से रोकने के लिए आंवला खाने के साथ-साथ बालों में लगाना भी जरूर हैं। आंवले का तेल लगाने से स्कैल्प का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटता है। जिससे बालों के सफेद होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। बालों में आंवले का तेल लगाने से बालों का झड़ना, गिरना और टूटना भी कम होता है।

बालों में आंवले का तेल लगाने का सही तरीका

सप्ताह में 2 से 3 बार आंवले के तेल से बालों की मालिश करें।

मालिश के बाद बालों में आंवला का तेल रात भर लगाकर रखें।

सुबह माइल्ड शैंपू से बालों को अच्छे से साफ कर लें।

डॉक्टर कहते हैं कि आंवला खाने से पुराने हो चुके सफेद बालों को दोबारा काला नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो बाल काले बचे हुए हैं, उन्हें सफेद होने से जरूर रोका जा सकता है। अगर आप नियमित रूप से आंवला खाएं, सही डाइट लें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो आप समय से पहले सफेद होने वाले बालों से काफी हद तक बच सकते हैं।

