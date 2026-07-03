hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Beauty
  • क्या कॉफी पीने से समय से पहले झुर्रियां आती हैं? क्या कहता है साइंस

क्या कॉफी पीने से समय से पहले झुर्रियां आती हैं? क्या कहता है साइंस

हम में से कई लोग दिनभर में कई कप कॉफी पी लेते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें कॉफी पीना पसंद तो होता है लेकिन झुर्रियां आने के डर से कॉफी नहीं पीते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

WrittenBy

Written By: Kishori Mishra | Published : July 3, 2026 11:53 AM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Ruben Bhasin Passi

thehealthsite.com top news

wrinkles and Coffee

सुबह की शुरुआत एक कप चाय या कॉफी से करना लाखों लोगों की आदत है। लेकिन अक्सर यह दावा किया जाता है कि रोज कॉफी पीने से त्वचा जल्दी बूढी दिखने लगती है और चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आ जाती हैं। क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथक? आइए गुरुग्राम स्थित सीके बिड़ला हॉस्पिटल की कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रूबेन भसीन पासी से जानते हैं क्या सच में कॉफी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आती हैं? और जानते हैं कि इस बारे में वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है।

क्या कॉफी सच में झुर्रियों की वजह बनती है?

डॉ. रूबेन भसीन का कहना है कि अब तक ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, जो यह साबित करे कि सामान्य मात्रा में कॉफी पीने से सीधे तौर पर झुर्रियां आती हैं। स्किन की उम्र बढने में धूप, धूम्रपान, नींद की कमी और खराब लाइफस्टाइल की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।

Pubmed की रिपोर्ट के अनुसार,  कुछ लैब स्टडीज में यह जरूर पाया गया कि कैफीन त्वचा की कोशिकाओं में कोलेजन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह रिसर्च इंसानी शरीर पर नहीं, बल्कि लैब में तैयार की गई स्किन कोशिकाओं पर की गई थी। इसलिए इन नतीजों को सीधे रोज एक या दो कप कॉफी पीने से जोड कर नहीं देखा जा सकता।

Also Read

कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी हो सकते हैं फायदेमंद

कॉफी सिर्फ कैफीन का सोर्स नहीं है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी माना गया है कि कॉफी में मौजूद बायोएक्टिव तत्व त्वचा के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हालांकि, इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है।

फिर झुर्रियां क्यों नजर आती हैं?

कॉफी पीने की आदत सीधेतौर पर झुर्रियां आने का जिम्मेदार नहीं होती हैं। इसके साथ जुड़ी कुछ आदतों इसका जिम्मेवार होती हैं। आइए जानते हैं-

1. पानी कम पीना

कैफीन का हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति दिनभर बहुत ज्यादा कॉफी पीता है और पर्याप्त पानी नहीं पीता, तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे त्वचा रूखी दिखाई देती है और महीन रेखाएं ज्यादा नजर आ सकती हैं। हालांकि सामान्य मात्रा में कॉफी पीने से अधिकतर लोगों में डिहाइड्रेशन नहीं होता।

2. ज्यादा चीनी वाली कॉफी

आजकल कैफे में मिलने वाली कई कॉफी ड्रिंक्स में चीनी, सिरप और क्रीम काफी मात्रा में मिलाए जाते हैं। अधिक चीनी खाने से शरीर में ग्लाइकेशन नाम की प्रक्रिया होती है। इसमें चीनी, कोलेजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन से जुड जाती है, जिससे उनकी मजबूती कम हो सकती है। लंबे समय में यह त्वचा की लोच घटाने और झुर्रियां बढाने का एक कारण बन सकता है।

 3. नींद पूरी न होना

अगर दिनभर या देर शाम तक बहुत ज्यादा कॉफी पीने से आपकी नींद प्रभावित होती है, तो इसका असर त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है। अच्छी नींद के दौरान त्वचा खुद की मरम्मत करती है। लगातार कम नींद लेने से चेहरा थका हुआ और बेजान दिख सकता है। ([Health][4])

समय से पहले स्किन एजिंग के असली कारण क्या हैं?

डॉ. भसीन का कहन है कि समय से पहले झुर्रियां आने के कुछ बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे-

  1. सूर्य की किरणों में अधिक समय तक रहनाा।
  2. धूम्रपान का सेवन करना।
  3.  पर्याप्त नींद न लेना
  4. काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहना।
  5. असंतुलित खानपान।
  6. शरीर में पानी की कमी, इत्यादि।

इनका असर त्वचा पर कॉफी की तुलना में कहीं ज्यादा होता है।

झुर्रियों से सुरक्षित रहने के लिए क्या करेें?

अगर आपको कॉफी पसंद है, तो इसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस कुछ आसान बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, जैसे-

  •  दिनभर पर्याप्त पानी पिएं।
  • कॉफी में चीनी और क्रीम कम रखें।
  • देर शाम ज्यादा कैफीन लेने से बचें।
  • रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें।
  • धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाएं।
  • संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट वाले खाद्य पदार्थ शामिल हों।

Disclaimer : मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि सामान्य मात्रा में कॉफी पीने से समय से पहले झुर्रियां आ जाती हैं। अगर आप संतुलित मात्रा में कॉफी पीते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और स्किन की देखभाल करते हैं, तो केवल कॉफी को समय से पहले एजिंग का कारण नहीं माना जा सकता।

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More