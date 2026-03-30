चेहरे की झाइयां हटाने वाली क्रीम क्या सच में काम करती हैं?

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चेहरे पर झाइयां (Pigmentation या Melasma) एक आम त्वचा समस्या है, जो खासकर महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है। कई लोग यह मानते हैं कि किसी एक “मैजिक क्रीम” से झाइयां पूरी तरह खत्म हो सकती हैं, लेकिन एक त्वचा विशेषज्ञ (Dermatologist) के रूप में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह आधा सच है। क्रीम मदद जरूर करती हैं, लेकिन यह समस्या इतनी सरल नहीं होती कि केवल एक प्रोडक्ट से पूरी तरह खत्म हो जाए।\
झाइयां त्वचा पर दिखाई देने वाले भूरे, काले या धब्बेदार निशान होते हैं, जो मुख्यतः चेहरे पर गाल, नाक, माथे और ऊपरी होंठ के आसपास दिखाई देते हैं। मेडिकल भाषा में इसे मेलाज्मा (Melasma) कहा जाता है। यह समस्या तब होती है जब त्वचा में मेलेनिन (Melanin) नामक पिगमेंट ज्यादा बनने लगता है।
एक डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में, मैं अक्सर अपने मरीजों में निम्न कारण देखता हूं:
एक स्किन केयर एक्सपर्ट होने के नाते में यह कह सकता हूं कि बाजार में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की क्रीम झाइयों को हल्का कर सकती हैं, लेकिन कोई क्रीम यह दावा करे कि उसे लगाने से झाइयां पूरी तरह से मिट जाएंगी, तो यह दावा गलत होगा।
चेहरे की झाइयों को कम करने के लिए इन क्रीम का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर झाइयों को मिटाने वाली क्रीम का इस्तेमाल किया जाए, तो यह स्किन को खराब कर सकती है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में इस तरह की क्रीम स्किन पर दाग-धब्बे बढ़ा सकती है।
नहीं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते मैं यह पूरी तरह से कह सकता हूं कि सिर्फ एक क्रीम लगाने से आपकी झाइयां नहीं मिट सकती है। चेहरे की झाइयों को खत्म करने के लिए आपको सही क्रीम लगाने के साथ-साथ एक प्रोसेस को भी फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आप क्रीम लगा रहे हैं लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा। SPF 30 या उससे ज्यादा सनस्क्रीन रोजाना त्वचा पर लगानी बहुत जरूरी होती है। रोजाना सनस्क्रीन लगाने से चेहरे की झाइयां धीरे- धीरे कम होने लगती हैं। सनस्क्रीन त्वचा को अंदर से पोषण देने का भी काम करता है और सूरज की हानिकारक यूवी रेज से भी बचाने का काम करता है। सनस्क्रीन के साथ-साथ झाइयों को रोकने के लिए त्वचा पर सही मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है।
क्रीम झाइयों के इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं होती। सही इलाज के लिए क्रीम, सनस्क्रीन, लाइफस्टाइल और जरूरत पड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप झाइयों से परेशान हैं, तो खुद से प्रयोग करने के बजाय एक अनुभवी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है।
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