एंटी-एजिंग क्रीम से रातों-रात झुर्रियां कम हो सकती हैं? डॉक्टर से जानें हकीकत

Do Anti-Aging Creams Really Work What Experts Say : उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में झुर्रियां, फाइन लाइन्स, ढीलापन और पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं सामान्य हैं। ऐसे में बाजार में उपलब्ध एंटी-एजिंग क्रीम्स को लेकर लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन क्या एंटी- एजिंग क्रीम वाकई त्वचा के लिए काम करती हैं? एंटी-एजिंग क्रीम लगाने से चेहरे की झाइयां और झुर्रियां कम हो जाती हैं? इन सवालों का जवाब दे रहे हैं दिल्ली के पीएसआरआई हॉस्पिटल के स्किन केयर एक्सपर्ट डॉ. भावुक धीर।
डॉ. धीर के अनुसार, आज बाजार में जो भी एंटी-एजिंग क्रीम मौजूद हैं, वो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक नहीं सकते है, लेकिन इन क्रीम्स का इस्तेमाल नियमित रूप से त्वचा पर किया जाए तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर पड़ सकती है। पर आप यह सोचकर एंटी-एजिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि त्वचा की उम्र पूरी तरह से रुक जाएगी, तो आप गलत हैं।
स्किन केयर एक्सपर्ट के अनुसार, एंटी-एजिंग क्रीम में आमतौर पर रेटिनॉल, पेप्टाइड्स, ह्यलुरोनिक एसिड, विटामिन सी और नियासिनामाइड जैसे तत्व होते हैं।
हालांकि, हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। कुछ लोगों को एंटी-एजिंग क्रीम लगाने से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि जिन लोगों की स्किन सेंसेटिव है, वो अगर त्वचा पर एंटी-एजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें तो इससे जलन, लालिमा और स्किन ड्राइनेस की समस्या हो सकती है।
डॉ. धीर के अनुसार, जो लोग झाइयों, झुर्रियों और मुंहासों को कम करने के लिए एंटी-एजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें इस लगाते वक्त सही तरीके को अपनाना जरूरी है। अगर सही तरीके से इन क्रीम को चेहरे पर लगाया जाए तो नतीजे ज्यादा बेहतर होते हैं। सूरज की हानिकारक यूवी किरणें त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इसलिए SPF युक्त सनस्क्रीन का रोजाना इस्तेमाल करना जरूरी है।
चेहरे पर एंटी-एजिंग क्रीम लगाने का सही तरीका
