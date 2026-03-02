Add The Health Site as a
एंटी-एजिंग क्रीम से रातों-रात झुर्रियां कम हो सकती हैं? डॉक्टर से जानें हकीकत

अक्सर महिलाएं चेहरे की झाइयों को कम करने के लिए एंटी-एजिंग क्रीम लगाती हैं। लेकिन क्या वाकई एंटी-एजिंग क्रीम त्वचा के लिए काम करती हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर से-

VerifiedMedically Reviewed By: Dr Bhawuk Dhir

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 2, 2026 2:29 PM IST

Do Anti-Aging Creams Really Work What Experts Say : उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में झुर्रियां, फाइन लाइन्स, ढीलापन और पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं सामान्य हैं। ऐसे में बाजार में उपलब्ध एंटी-एजिंग क्रीम्स को लेकर लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन क्या एंटी- एजिंग क्रीम वाकई त्वचा के लिए काम करती हैं? एंटी-एजिंग क्रीम लगाने से चेहरे की झाइयां और झुर्रियां कम हो जाती हैं? इन सवालों का जवाब दे रहे हैं दिल्ली के पीएसआरआई हॉस्पिटल के स्किन केयर एक्सपर्ट डॉ. भावुक धीर।

क्या एंटी-एजिंग क्रीम झाइयों को कम करते हैं?

डॉ. धीर के अनुसार, आज बाजार में जो भी एंटी-एजिंग क्रीम मौजूद हैं, वो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक नहीं सकते है, लेकिन इन क्रीम्स का इस्तेमाल नियमित रूप से त्वचा पर किया जाए तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर पड़ सकती है। पर आप यह सोचकर एंटी-एजिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि त्वचा की उम्र पूरी तरह से रुक जाएगी, तो आप गलत हैं।

एंटी-एजिंग क्रीम कैसे काम करती हैं?

स्किन केयर एक्सपर्ट के अनुसार, एंटी-एजिंग क्रीम में आमतौर पर रेटिनॉल, पेप्टाइड्स, ह्यलुरोनिक एसिड, विटामिन सी और नियासिनामाइड जैसे तत्व होते हैं।

  1. रेटिनॉल त्वचा में कोलेजन के निर्माण को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे फाइन लाइन्स कम दिखाई देती हैं।
  2. एंटी- एजिंग क्रीम का ह्यलुरोनिक एसिड त्वचा को हाइड्रेट रखता है और उसे भरा-भरा लुक देता है।
  3. विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर त्वचा को चमकदार बनाता है और पिगमेंटेशन कम करने में मदद करता है।

हालांकि, हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। कुछ लोगों को एंटी-एजिंग क्रीम लगाने से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि जिन लोगों की स्किन सेंसेटिव है, वो अगर त्वचा पर एंटी-एजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें तो इससे जलन, लालिमा और स्किन ड्राइनेस की समस्या हो सकती है।

चेहरे पर एंटी-एजिंग क्रीम लगाने का सही तरीका

डॉ. धीर के अनुसार, जो लोग झाइयों, झुर्रियों और मुंहासों को कम करने के लिए एंटी-एजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें इस लगाते वक्त सही तरीके को अपनाना जरूरी है। अगर सही तरीके से इन क्रीम को चेहरे पर लगाया जाए तो नतीजे ज्यादा बेहतर होते हैं। सूरज की हानिकारक यूवी किरणें त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इसलिए SPF युक्त सनस्क्रीन का रोजाना इस्तेमाल करना जरूरी है।

  1. चेहरा साफ करें- सबसे पहले माइल्ड फेस वॉश से चेहरा धो लें ताकि धूल-मिट्टी और ऑयल हट जाए।
  2. त्वचा को हल्का नम रखें- चेहरा पूरी तरह सूखा न रखें, हल्की नमी क्रीम को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करती है।
  3. कम मात्रा लें- उंगलियों पर मटर के दाने जितनी क्रीम लें। ज्यादा क्रीम लगाने से त्वचा चिपचिपी हो सकती है।
  4. डॉट्स लगाएं- माथे, गाल, नाक और ठुड्डी पर छोटे-छोटे डॉट्स लगाएं।
  5. ऊपर की दिशा में मसाज करें- उंगलियों से हल्के हाथों से ऊपर और बाहर की दिशा में मसाज करें। यह स्किन को टाइट रखने में मदद करता है।
  6. दिन के साथ-साथ एंटी-एजिंग क्रीम का इस्तेमाल रात को सोने से पहले जरूर करें। रात को त्वचा पर क्रीम लगाने से स्किन को आराम मिलता है और वह अपना असर थोड़ा जल्दी दिखाती है।

About the Author

आशु कुमार दास

