गंदे पानी में 10 मिनट चलना भी स्किन इंफेक्शन का कारण बन सकता है?

बारिश के मौसम में गंदे पानी में चलना या फिर गलती से पैर चले जाना काफी कॉमन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे स्किन इंफेक्शन हो सकता है। आइए जानते हैं इस विषय को विस्तार से-

Written By: Kishori Mishra | Published : June 12, 2026 4:50 PM IST

Medically Verified By: Dr. Vighnesh Y

Dirty Water Walking

Dirty Water Walking: बारिश का मौसम आते ही कई शहरों में जलभराव की समस्या बढ़ जाती है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल के बच्चे और बाजार में आने-जाने वाले लोग अक्सर घुटनों तक भरे गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंदे या दूषित पानी में सिर्फ 10 मिनट चलना भी कुछ लोगों में स्किन इंफेक्शन का कारण बन सकता है?

यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. विघ्नेश वाई का कहना है कि गंदे पानी में स्किन इन्फेक्शन होने का जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि पानी कितना दूषित है, स्किन पर पहले से कोई कट या घाव है या नहीं और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं-

गंदे पानी में क्या-क्या हो सकता है?

बाढ़ या जलभराव का पानी सिर्फ बारिश का पानी नहीं होता। इसमें सीवर का पानी, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, रसायन और कचरे के कण भी मिल सकते हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक ऐसे पानी के संपर्क में रहने से त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, बाढ़ और दूषित पानी के संपर्क में आने से त्वचा संक्रमण, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण और अन्य संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है।

सिर्फ 10 मिनट में भी क्यों है संक्रमण का खतरा

स्किन सामान्य रूप से शरीर की सुरक्षा कवच होती है, लेकिन अगर पैरों में छोटा-सा कट, खरोंच, फटी एड़ियां या कोई त्वचा रोग हो, तो बैक्टीरिया और फंगस शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (AAD) के अनुसार, लंबे समय तक नमी और गंदगी के संपर्क में रहने से फंगल इंफेक्शन, रैशेज और त्वचा में जलन का खतरा बढ़ जाता है।

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गंदे पानी से कौन-से स्किन इंफेक्शन हो सकते हैं?

गीले जूते-मोजे और नमी फंगस के बढ़ने के लिए आदर्श माहौल बनाते हैं। इससे एथलीट फुट जैसी समस्या हो सकती है। दूषित पानी में मौजूद बैक्टीरिया स्किन में प्रवेश करके सेलुलाइटिस जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। गंदे पानी में मौजूद केमिकल या प्रदूषक तत्व स्किन में खुजली, लालपन और जलन पैदा कर सकते हैं।

किन लोगों को गंदे पानी में चलने से स्किन इंफ्केशन का ज्यादा खतरा होता है?

स्वस्थ लोगों की तुलना में कुछ लोगों को यह परेशानी ज्यादा होने की संभावना होती है, जैसे-

डायबिटीज के मरीज

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग

बच्चों और बुजुर्गों को

जिनके पैरों में कट, घाव या फटी एड़ियां हों

एक्जिमा या अन्य त्वचा रोग से पीड़ित लोग

रिसर्च बताते हैं कि त्वचा की बाधा कमजोर होने पर संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ सकता है।

गंदे पानी में चलने के बाद क्या करें?

अगर आपको जलभराव वाले क्षेत्र से गुजरना पड़ा है, तो घर पहुंचते ही कुछ बातों पर ध्यान रखने की जरूरत होती है, जैसे-

साफ पानी और साबुन से पैर धोएं पैरों को अच्छी तरह सुखाएं सूखे मोजे और जूते पहनें किसी कट या घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करें खुजली, लालपन या सूजन दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें

CDC भी बाढ़ के पानी के संपर्क के बाद त्वचा को अच्छी तरह साफ करने की सलाह देता है।

Disclaimer : गंदे पानी में सिर्फ 10 मिनट चलने से हर व्यक्ति को स्किन इंफेक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि पानी दूषित हो और त्वचा पर कट, घाव या पहले से कोई समस्या हो, तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए मानसून के दौरान पैरों की सफाई, सूखापन और त्वचा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।