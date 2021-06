Dipika Chikhlia Skin Care Secrets: दीपिका चिखलिया, वह नाम है जिसे माता सीता के रुप में सबने स्वीकारा। आज 56 वर्ष की उम्र में भी चिखलिया टोपीवाला (Dipika Chikhlia Topiwala) के चेहरे पर शांति, ठहराव और नैचुरल ग्लो है। रामानंद सागर के रामायण (Ramanand Sagar’s Ramayan) सीरियल में मां सीता की भूमिका निभाकर घर-घर में मशहूर हो चुकीं टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइग रखने के लिए इनर पीस को श्रेय देती हैं। वह रेग्यूलर्ली मेडिटेशन (Meditations) और योगाभ्यास (Yoga for glowing skin) करती हैं। इन सबके अलावा दीपिका अपनी स्किन को बाहर से हेल्दी बनाने के लिए क्या करती हैं,उसके बारे में भी उन्होंने खुद बताया। (Dipika Chikhlia Skin Care Secrets) Also Read - Kirti Kulhari on marriage and divorce: कीर्ति कुल्हारी ने कहा, 'शादी है ओवररेटेड', रिश्ते में दुखी रहने से अच्छा है तलाक लेना !

दीपिका चिखलिया का ब्यूटी सीक्रेट है यह स्पेशल होम मेड स्क्रब

अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो पोस्ट में दीपिका ने बताया कि वे अपने चेहरे पर क्या लगाती हैं। इस पोस्ट में दीपिका ने बताया कि वो अपनी स्किन केयर के लिए एक खास होम मेड फेस स्क्रब का इस्तेमाल करती हैं। इस फेस स्क्रब को बनाने का तरीका और लगाने का तरीका भी उन्होंने इस वीडियो में बताया। आइए जानें क्या है दीपिका चिखलिया के इस होममेड फेस स्क्रब को बनाने का तरीका। (Dipika Chikhlia Skin Care Secrets in Hindi)

स्क्रब बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी

मसूर दाल (Masoor Dal)

नीम की पत्तियां (Neem Leaves)

रवा या सूजी (Sooji or Semolina)

चंदन का पाउडर (Sandlewood Powder)

दही (Curd)

ऐसे लगाएं फेस स्क्रब (Homemade Face Scrub)

एक साफ कटोरी में सारी चीज़ों को बारी-बारी पलटें और सबको अच्छी तरह मिक्स करें।

अब, इस मिश्रण एक तरफ रख दें।

फिर, चेहरे को फेस वॉश या क्लींजिंग मिल्क से साफ करें, फिर चेहरे की त्वचा को नैचुरली सूखने दें।

अब, चेहरे पर इस मिश्रण को लगाएं। फिर, हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें। 4-5 मिनट तक मसाज के बाद इस स्क्रब को थोड़ी देर चेहरे पर लगा रहने दें।

15-20 मिनट बाद फिर से हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे छुड़ाएं। फिर चेहरा पानी से धोकर साफ करें।