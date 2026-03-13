धूप में निकलते ही स्किन हो जाती है डल? स्किन एक्सपर्ट्स से जानें गर्मियों में कैसे रखें निखार को बरकरार

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Skin Problems in Summer: गर्मियों का मौसम हमारी स्किन के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, धूप जितनी तेज होती है उससे उतना ही ज्यादा स्किन को नुकसान होने लगता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को धूप के कारण टैनिंग होने लगती है, ज्यादा पसीना आने लगता है और फिर पसीने से एलर्जी व इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आपने भी वैसे तो देखा ही होगा कि गर्मियों में लोग धूप से अपनी त्वचा के निखार को बनाए रखने के लिए और टैनिंग से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग अलग-अलग तरह के घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो कुछ लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये नुस्खे व महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स काम भी कर जाते हैं, जबकि कई बार इनसे मदद नहीं मिल पाती है। यहां तक कि कई बार ये घरेलू नुस्खे या फिर महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स स्किन को सूट भी नहीं कर पाते हैं और उल्टा स्किन में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इस बात का जवाब आपको सिर्फ स्किन एक्सपर्ट्स यानी डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट, दिल्ली में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के यूनिट हैड एंड सीनियर कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. निपुण जैन ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।
डॉ. निपुण जैन के अनुसार गर्मियों में धूप में निकलते ही स्किन का डल दिखना एक बहुत कॉमन समस्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज धूप और यूवी किरणें त्वचा की नमी कम कर देती हैं और स्किन की ऊपरी परत पर असर डालती हैं। जब त्वचा डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसका नेचुरल ग्लो कम हो जाता है और चेहरा थका-थका या बेजान नजर आने लगता है। गर्मियों का मौसम आते ही नेचुरल ग्लो कम होने लगन और स्किन डल दिखने का प्रमुख कारण यही है। गर्मियों में बार-बार पिंपल आने का कारण भी यही हो सकता है।
अगर आप भी गर्मियों में अपनी स्किन को डल होने से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका नेचुरल निखार ना रहे तो आप स्किन एक्सपर्ट डॉ. निपुण जैन के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रख सकते हैं। उनके अनुसार गर्मियों में स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग रखने के लिए कुछ आसान आदतें अपनाना बहुत जरूरी है जो इस प्रकार हैं -
सही स्किनकेयर और थोड़ी सावधानी से गर्मियों में भी त्वचा का निखार आसानी से बरकरार रखा जा सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो अपने नजदीकी स्किन डॉक्टर को एक बार दिखाएं। क्योंकि कई बार स्किन के अंदर कोई समस्या भी हो सकती है, जिसका पता लगाकर उसका इलाज करना बेहद जरूरी होता है।
