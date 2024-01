ठंडी हवाएं स्किन को पहुंचा रही नुकसान, रात में लगाएं ये होममेड क्रीम सर्दियों की सुबह भी धूप सी चमकेगी त्वचा

Homemade night cream: सर्दियों में मौसम में चलने वाली ठंडी हवाएं कई बार आपकी स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं, जिससे निपटने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं, जिनमें से एक के बारे में इस लेख में बताया गया है।

Best homemade cream to protect skin from winters: बदलता मौसम हो या सर्दियों की ठंड उसका असर कुछ न कुछ हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। लेकिन इस मौसम का सीधा असर अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से पर पड़ता है, तो वह हमारी स्किन है। यही कारण है कि सर्दियां आते ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं और त्वचा का नेचुरल निखार अपने आप गायब होने लगता है। वैसे तो स्किन के लिए कई तरह के अलग-अलग प्रकार के तत्व प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये महंगे प्रोडक्ट्स कई बार ठीक से स्किन पर काम नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि लोग ज्यादातर लोग अब भी नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही एक नेचुरल क्रीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से स्किन में हो रही समस्याओं को दूर किया जा सकता है और साथ ही इसके रेगुलर इस्तेमाल से स्किन में बदलते मौसम व ठंड के कारण होने वाली समस्याओं के होने का खतरा भी काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सर्दियों के लिए बेस्ट होममेड नाइट क्रीम

आपको नाइट क्रीम के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि थोड़े से पैसे में ही आप घर पर बेहद फायदेमंद और बिना किसी साइड इफेक्ट्स वाली क्रीम बना सकते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए आपको सिर्फ कोकोआ बटर और रोज वाटर की जरूरत है। आप कुछ अन्य चीजें भी इसमें मिला सकते है, लेकिन वे पूरी तरह से ऑप्शनल हैं और आप की जरूरत पर निर्भर करती हैं।

होममेड नाइट क्रीम बनाने का तरीका

इस नेचुरल होममेड क्रीम को घर पर बनाने का तरीका भी काफी आसान है, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप दो चम्मच कोकोआ बटर, दो से तीन चम्मच स्पून गुलाब जल लें। इसके साथ-साथ एक चम्मच नारियल का तेल लें, अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो वह और भी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद इसे बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है -

एक छोटे पैन को हल्की आंच पर रखें और उसमें कोकोआ बटर व आलमंड/कोकोनट ऑयल डालें

थोड़ा सा गर्म होते ही उसे अच्छे से मिक्स कर लें और आंच से उतारकर ठंडा होने दें।

जब व ठंडा होकर फिर से जमना शुरू कर दे तब आप उसमें गुलाबजल मिला सकते हैं।

आप क्रीम को और भी अच्छा बनाने के लिए उसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं

सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख लें

इस्तेमाल करने का सही तरीका

इस नेचुरल होममेड क्रीम का पूरी तरह से और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है और इसका सही इस्तेमाल करने का पता होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि यह एक नाइट क्रीम है और इसे सोने से ठीक पहले ही लगाना चाहिए। इसे लगाने का सही तरीका कुछ इस प्रकार है -

सोने से ठीक पहले गुनगुने पानी से मुंह धो लें

सूती साफ कपड़े से हल्के दबावके साथ अच्छे से पोंछ लें

अब साफ उंगली की सहायता से क्रीम को चेहरे पर लगाना शुरू करें

ज्यादा देर तक मालिश न करें, क्योंकि यह स्किन में अपने आप अवशोषित होने लगती है

क्रीम लगाने के बाद स्किन पर कुछ और न लगाएं और सुबह गुनगुने पानी से ही ही मुंह धोएं

आप चाहें तो इसके साथ अच्छी क्वालिटी के फेस वॉश आदि का इस्तेमाल कर कर सकते हैं