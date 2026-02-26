Add The Health Site as a
बालों में केमिकल वाले हेयर डाई नहीं, लगाएं कॉफी पाउडर, जानें स्टेप बाय स्टेप लगाने का तरीका

इन दिनों आप भी सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं और उन्हें छुपाना चाहते हैं या बालों को हल्का ब्राउन शेड (Balo Main Coffee Lagane ke Fayde) देना चाहते हैं, तो कॉफी एक सुरक्षित तरीका है।

बालों में केमिकल वाले हेयर डाई नहीं, लगाएं कॉफी पाउडर, जानें स्टेप बाय स्टेप लगाने का तरीका

Written by Ashu Kumar Das |Published : February 26, 2026 7:56 AM IST

Coffee Hair Dye for Grey Hairs: कम उम्र में सफेद होते बालों को काला करने के लिए आजकल लोग केमिकल हेयर डाई के बजाय नेचुरल तरीकों को अपना रहे हैं। केमिकल डाई बालों को कमजोर, रूखा और बेजान बना सकती है, जबकि नेचुरल तरीके से बालों को पोषण देने के साथ-साथ हल्का रंग भी देता है। कॉफी एक ऐसा ही घरेलू उपाय है, जो बालों को प्राकृतिक भूरा (ब्राउन) टोन देने के साथ चमक भी बढ़ाती है। इन दिनों आप भी सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं और उन्हें छुपाना चाहते हैं या बालों को हल्का ब्राउन शेड (Balo Main Coffee Lagane ke Fayde) देना चाहते हैं, तो कॉफी एक सुरक्षित तरीका है।

कॉफी से बालों को कलर करने के फायदे

  1. बालों को प्राकृतिक ब्राउन शेड देती है।
  2. बालों में चमक और सॉफ्टनेस बढ़ाती है।
  3. केमिकल-फ्री और सुरक्षित तरीका है।
  4. कॉफी के पोषक तत्व बालों का झड़ना और गिरना रोकते हैं।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिसर्च बताती है कि कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

कॉफी से बालों को कलर करने के लिए क्या-क्या चाहिए

  1. 2- 3 बड़े चम्मच कॉफी पाउडर (इंस्टेंट या फिल्टर कॉफी)
  2. 1 कप पानी
  3. 1 बड़ा चम्मच कंडीशनर
  4. 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल या जैतून तेल
  5. ब्रश या हाथों से लगाने के लिए ग्लव्स

कॉफी हेयर कलर बनाने का तरीका

  • सबसे पहले एक कप पानी उबालें और उसमें कॉफी पाउडर डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। इस कॉफी को ठंडा होने के लिए रख दें।
  • ठंडी कॉफी में कंडीशनर और थोड़ा नारियल तेल मिलाएं। इससे मिश्रण बालों पर आसानी से लगेगा और बाल मुलायम रहेंगे।
  • कॉफी लगाने से पहले बालों को हल्के शैम्पू से धो लें ताकि गंदगी और तेल निकल जाए। तौलिए से बालों को अच्छे से सूखा लें।
  • बालों को छोटे भागों में बांट लें और जड़ों से लेकर सिरों तक कॉफी मिश्रण लगाएं। सबसे आखिर में शॉवर कैप से बालों को कवर करें।
  • बालों में कॉफी को कम से कम 1/2 घंटा लगा रहने दें। अगर आप बालों में गहरा रंग चाहते हैं तो कॉफी को कम से कम 1 घंटा लगाएं।
  • बाद में बालों को नॉर्मल पानी से धोकर सूखा लें। जिस दिन बालों में कॉफी लगाएं, उस दिन बालों शैंपू से बिल्कुल न धोएं।

नोटः अगर आप बालों में पहली बार कॉफी लगा रहे हैं तो पहले पैच टेस्ट जरूर लें। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको स्कैल्प पर खुजली या किसी अन्य प्रकार की परेशानी आती है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें। सफेद बालोंको अगर आप गहरा रंग देना चाहते हैं, तो सप्ताह में 2 से 3 बार कॉफी का इस्तेमाल करें। कॉफी लगाते समय ध्यान दें कि अगर आप बार-बार बालों को शैंपू से धोने लगेंगे तो रंग जल्दी फीका पड़ जाएगा। इसलिए कॉफी लगाने के बाद कम से कम 1 दिन बालों को शैंपू से न धोएं। साथ ही, बालों में किसी प्रकार का तेल लगाने से बचें।

Highlights

  • बालों में कॉफी लगाने से सफेद रंग कवर होता है।
  • कॉफी को आप कई तरीकों से बालों में लगा सकते हैं।
  • कॉफी लगाने के बाद बालों को कवर करना जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More