घुटनों तक लंबी होगी चोटी, नारियल तेल में मिलाकर लगाएं 1 चीज, हफ्तेभर में दिखने लगेगा रिजल्ट

Long Hair Home Remedies: बालों को लंबा करने के लिए नारियल का तेल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें आप एक खास चीज को मिक्स करके लगा सकते हैं। आइए, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -

हेयर फॉल

Coconut Oil And Neem For Long Hair: हम महिला लंबे-घने बाल चाहती है, लेकिन आजकल जिस तरह पॉल्यूशन और केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बहुत अधिक संभावना है कि उम्र से पहले ही कई लोगों को हेयर थीनिंग और हेयर फॉल की समस्या न हो जाए। इसके अलावा गलत खानपान और खराब जीवनशैली भी बालों के न बढ़ने का कारण बन सकती है। इतना ही नहीं, लगातार झड़ते बालों की वजह से हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है। ऐसे में, कई महिलाएं अपने बालों में तरह-तरह के हेयर ऑयल, हेयर मास्क और शैंपू इत्यादि का प्रयोग करने लग जाती हैं। लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है।

वहीं, इन प्रोडक्ट्स में मौजूद हानिकारक केमिकल्स बालों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उससे हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में अपने बालों को नेचुरली लंबा करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों को आजमा सकती हैं। इन्हीं घरेलू नुस्खों में नारियल का तेल और नीम भी शामिल है। जी हां, नारियल तेल और नीम बालों के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह स्कैल्प पर मौजूद डैंड्रफ और संक्रमण को दूर करने के साथ ही बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से झड़ते बालों की समस्या कम होती है और उन्हें लंबा करने में मदद मिलती है। अगर आप भी अपने बालों की ग्रोथ को बेहतर करना चाहते हैं, तो नारियल तेल में नीम मिलाकर लगा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम इस नुस्खे के बारे में जानें।

लंबे बालों पाने के लिए नारियल तेल और नीम कैसे इस्तेमाल करें?

नारियल का तेल और नीम

सामग्री

1 कटोरी नारियल का तेल

मुट्ठी भर नीम के पत्ते

विधि

इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आप नीम की पत्तियों को अच्छे से धोकर सुखा लें।

इसके बाद आप एक कड़ाही निकालें और इसमें नारियल का तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें।

तेल के ऊपर हाथ लगाकर देखें, अगर गर्म लौ सी उठती है तो इसमें नीम के पत्ते डाल दें और मध्यम आंच में तेल को पकने के लिए छोड़ दें।

5-8 मिनट तक तेल को पकाएं और जब तेल का रंग बदल जाए, तो इसे छानकर ठंडा करने के लिए छोड़ दें।

इसके बाद आप इस तेल को किसी बॉटल के स्टोर करके रख सकते हैं।

बालों में कैसे लगाएं तेल?

हेयर ऑयलिंग

इस तेल को अपने स्कैल्प और बालों में लगाएं और कुछ देर हल्के हाथों से मसाज करें। इसे कम से कम 2 घंटे या रातभर के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें। उसके बाद बालों को किसी माइल्ड शैंपू की मदद से धो लें। सप्ताह में दो से तीन बार इसका इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। साथ ही, बालों का झड़ना भी कम होगा।

बालों के लिए नारियल तेल और नीम के फायदे

हेयर केयर कैसे करें

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डैंड्रफ से छुटकारा दिलाए

नारियल तेल में नीम मिलाकर लगाने से डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल, इन दोनों में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण मौजूद होते हैं, जो स्कैल्प पर मौजूद गंदगी, डैंड्रफ और संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं।

हेयर फॉल होगा कम

नारियल तेल में नीम मिलाकर लगाने से बालों को नमी और पोषण मिलता है। इससे बाल जड़ से मजबूत होते हैं और उनमें नई जान आती है। इसके नियमित इस्तेमाल से हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

बालों की ग्रोथ बढ़ाए

नारियल तेल में नीम मिलाकर लगाने से बालों की ग्रोथ भी तेजी से होती है। अगर आप नियमित रूप से नारियल तेल और नीम का मिश्रण बालों पर लगाएंगे, तो इससे बालों की लंबाई बढ़ सकती है।

बालों की चमक बढ़ाए

नारियल तेल में नीम मिलाकर लगाने से बालों की चमक या शाइन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर आपके बाल रूखे, बेजान और फ्रिजी हैं, तो नारियल तेल और नीम का मिश्रण काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।