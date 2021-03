Clay Face Mask Benefits: ग्लोइंग स्किन के लिए बड़ी-बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी घरेलू नुस्खों पर भरोसा करती हैं। आपने भी अक्सर देखा ही कि होगा कि किस तरह हमारी बॉलीवुड ब्यूटीज़ ज़्यादा पानी पीने, शहद-हल्दी और नींबू लगाने जैसी टिप्स देती रहती हैँ। दरअसल, इनके पीछे वजह है इन इंग्रीडिएंट्स से जुड़े फायदे। नैचुरल और ऑर्गैनिक होने के कारण इनपर आसानी से भरोसा किया जा सकता है और बदले में मिलती है हेल्दी और दमकती स्किन। ऐसा ही एक ब्यूटी सीक्रेट है क्ले फेस मास्क का , जिसे बॉलीवुड में लगभग हर अभिनेत्री इस्तेमाल करती है, फिर चाहे वह चेहरे पर गुलाबी रंगत वाली बेगम करीना कपूर खान हों, या चुलबुली सी मलाइका अरोड़ा। इन सभी को चेहरे पर होममेड क्ले मास्क लगाना पसंद है। (Clay Face Mask is the beauty secret of Bollywood actresses) Also Read - करीना कपूर खान ने शेयर की दूसरे बेबी की फोटो, साथ में लिखा ये जबरदस्‍त कैप्‍शन

क्या है क्ले फेस मास्क? (What is Clay Face Mask)?

क्ले फेस मास्क विभिन्न प्रकार की मिट्टी, चंदन, गुलाबजल जैसी चीज़ों को मिलाकर बनाया जानेवाला लेप है। यह अलग-अलग प्रकार का होता है। जैसा कि सभी की स्किन टाइप अलग होती है। इसीलिए लोग अपनी अपनी त्वचा के अनुसार, इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, क्ले मास्क की खासियत यही है कि यह प्रकार की स्किन को फायदा पहुंचाता है। क्ले मास्क बनाने के लिए आप इस प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे- Also Read - Malaika Arora Fitness: इंटरव्‍यू में म‍लाइका अरोड़ा ने खोला फिटनेस का राज, 8 सवालों का जवाब देकर बताई सारी टिप्‍स

मुल्तानी मिट्टी

बेंटोनाइट क्ले

फ्रेंच ग्रीन क्ले

काओलिन क्ले रोज क्ले

आइरिश मूर क्ले और,

आस्ट्रेलियन ब्लैक क्ले

Also Read - Celebrity Dietitian Fees: इतनी फीस लेती हैं करीना कपूर की डाइटीशियन रुजुता दिवाकर, आम आदमी नहीं कर सकता अफोर्ड

क्ले फेस मास्क लगाने के फायदे(Benefits of Clay Face Mask):