Chia Seeds Benefits for Skin: हर किसी की चाहत होती है हेल्दी, ग्लोइंग स्किन और काले, घने, मजबूत बाल। आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खानपान में गड़बड़ी, नींद में कमी के कारण कम उम्र में ही चेहरे पर झाइयां, झुर्रियां, लकीरें आदि नजर आने लगते हैं। इन समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं, तो केमिकल युक्त स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सही नहीं। आप इसके बदले कुछ घरेलू उपाय को ट्राई कर सकते हैं। चिया सीड्स (Chia seeds benefits in hindi) जिस तरह से सेहत को कई लाभ पहुंचाता है, उसी तरह ये स्किन और बालों को भी खूबसूरत और हेल्दी बनाता है। विटामिन्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चिया सीड्स किस तरह से त्वचा और बालों के लिए हेल्दी (Chia Seeds for Skin & Hair) है और इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जानें यहां….

त्वचा के लिए चिया सीड्स के फायदे (Chia seeds for beautiful skin)

झुर्रियों की समस्या से बचाए चिया सीड्स

चिया सीड्स उम्र से पहले पड़ने वाली झुर्रियों को रोकने में उपयोगी होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिशन्स होते हैं जो कि आपकी त्वचा में कसावट और चमक लाते हैं। इसलिए चिया सीड्स का सेवन करने से समय से पहले झुर्रियां (Chia Seeds Benefits for Skin in Hindi) नहीं पड़ती है।

चिया सीड्स स्किन करे मॉइश्चराइज

त्वचा को मॉइश्चराइज करने के लिए चिया सीड्स उपयोगी है। चिया सीड्स (Chia Seeds) का तेल त्वचा को पोषण देने के लिए बेहद लाभकारी होता है। चिया सीड्स के तेल को आप सीधे बालों और त्वचा पर मालिश करें यह बालों और त्वचा को पर्याप्त मात्रा में पोषण देने के लिए लाभकारी होता है। पुरुषों के लिए स्किन केयर के लिए चिया सीड्स ऑयल सबसे ज्यादा लाभकारी होता है।

बालों के लिए चिया सीड्स के फायदे (chia seeds benefits for Hair)

बालों को प्रोटीन दे चिया सीड्स

ये सीड्स बालों को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करते हैं और रुखा होने से बचाते हैं। रुखे मौसम बालों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए चिया सीड्स (chia seeds mask for hair) के मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रातभर चिया सीड्स भिगोकर रखें और सुबह उस मास्क को बालों पर लगा लेना लाभकारी होता है।

चिया सीड्स बालों की लंबाई बढ़ाए

चिया सीड्स बालों को तेजी से बढ़ाता है। इसमें काफी मात्रा में कॉपर होता है जो कि बालों को बढ़ाने के लिए काफी उपयोगी होता है। यह मेलानिन के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे समय से पहले बाल सफेद नहीं होते हैं।

बालों को झड़ने से रोके चिया सीड्स

चिया सीड्स में आयरन होता है जो कि बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। आयरन ऑक्सीजन के प्रवाह में मददगार होता है जिससे बाल तेजी से बढ़ते हैं इसलिए बालों को झड़ने से बचाने के लिए चिया सीड्स फायदेमंद होते हैं।

क्या प्रेग्नेंसी में चिया सीड्स खाना सुरक्षित है? जानें, इसके फायदे-नुकसान

Weight Loss Recipe: वजन कम करने के लिए खाएं चिया सीड्स से बनी यह हेल्दी रेसिपी, जानें चिया के फायदे