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क्या तुलसी चेहरे के दाग-धब्बे मिटा सकती है? 4 तरीकों से लगाएंगे तो मिल सकता है फायदा

तुलसी सेहत के साथ ही त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। तुलसी त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करती है। आप चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए भी तुलसी लगा सकते हैं।

क्या तुलसी चेहरे के दाग-धब्बे मिटा सकती है? 4 तरीकों से लगाएंगे तो मिल सकता है फायदा
VerifiedMedically Reviewed By: Shahnaz Husain

Written by Anju Rawat |Updated : April 9, 2026 3:45 PM IST

Tulsi to Remove Dark Spots: तुलसी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। तुलसी को त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी त्वचा के दाग-धब्बों को भी मिटाने में मदद करती है। आप चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए तुलसी से बने फेस पैक (Tulsi Face Pack) लगा सकते हैं। अगर आप चेहरे पर तुलसी की पत्तियां लगाएंगे, तो इससे झाइयां और डार्क सर्कल्स से भी छुटकारा मिल सकता है। तुलसी एंटी-एजिंग का काम करती है। यह टैनिंग और दाग-धब्बों को कम करने में असरदार होती है। आइए, स्किन और हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए तुलसी के पत्ते कैसे लगाएं?

क्या तुलसी चेहरे के दाग-धब्बे मिटा सकती है?

जी हां, तुलसी चेहरे के दाग-धब्बे मिटा सकती है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो दाग-धब्बों और मुंहासों को मिटाने में असरदार होते हैं।

चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए तुलसी कैसे लगाएं?

1. तुलसी की पत्तियों का पेस्ट लगाएं

आप चेहरे पर तुलसी की पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आप तुलसी की 8-10 पत्तियां लें। इन्हें अच्छी तरह से धो लें। फिर पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरे को पानी से धो लें। इस पेस्ट को आप रोजाना चेहरे पर लगा सकते हैं।

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2. तुलसी की सूखी पत्तियों का पेस्ट

आप चेहरे पर तुलसी की सूखी पत्तियों का पेस्ट भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप तुलसी की पत्तियों को सूखा लें। फिर इन पत्तियों को बारीक पीस लें। अब इसमें शहद मिक्स करें और चेहरे पर लगाएं। 20-25 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस पेस्ट को सप्ताह में 2-3 बार लगा सकते हैं। शहद त्वचा को मॉइश्चराइज और हाइड्रेट करने में मदद करता है।

3. तुलसी और दही का पैक

आप तुलसी और दही का फेस पैक भी चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके लिए आप तुलसी की पत्तियों को पीस लें। इसमें 2 चम्मच दही मिक्स करें और फिर चेहरे पर लगाएं। अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो इस पैक लगाना फायदेमंद हो सकता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा के दाग-धब्बों को मिटाने में असरदार होता है।

4. तुलसी का रस और चावल का आटा

आप तुलसी की पत्तियों का रस निकालें और उसमें चावल का आटा मिक्स करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरे को हल्के हाथों से रगड़ें। इससे चेहरे पर जमा सारे डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे। स्किन रिपेयर होगी और त्वचा पर निखार आएगा। चावल का आटा दाग-धब्बे मिटाने में भी मदद करता है।

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Highlights:

  • तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है।
  • चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए आप तुलसी का उपयोग कर सकते हैं।
  • तुलसी त्वचा का निखार भी बढ़ाती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More