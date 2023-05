झाड़ू जैसे बालों से आ गई हैं तंग तो रोज खाएं बायोटिन से भरपूर ये 5 फूड्स, हेल्दी-शाइनी बनेंगे बाल

बालों की सेहत सुधारने के लिए लोगों को बायोटिन रिच फूड खाने की सलाह दी जाती है। बायोटिन के लिए किन फूड्स का सेवन करना चाहिए पढ़ें यहां।

Foods for hair growth: हेयर फॉल से लेकर दोमुंहे बालों जैसी कई हेयर प्रॉब्लम्स लोगों को अक्सर होती ही हैं। ये समस्याएं मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से और भी तेजी से बढ़ रही हैं और काफी कॉमन भी होती जा रही हैं। बालों को सही पोषण देकर इन परेशानियों से कुछ हद तक आराम पाया जा सकता है। बालों के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत सबसे अधिक होती है उनमें बायोटिन एक प्रमुख तत्व है। बायोटिन बालों के कमजोर होकर टूटने से रोकता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसी तरह हेयर फॉल के बाद बालों को दोबारा उगने में मदद करता है। इसीलिए, बालों की सेहत सुधारने के लिए लोगों को बायोटिन रिच फूड खाने की सलाह दी जाती है। बायोटिन के लिए किन फूड्स का सेवन करना चाहिए और हमारे आसपास मौजूद कौन-सी चीजों में बायोटिन की मात्रा अधिक होती है उसके बारे में पढ़ें इस लेख में। (Best Indian Foods for hair growth in Hindi)

बायोटिन क्या है? (What is Biotin and why its important for hair)

भोजन से प्राप्त होने वाला बायोटिन विटामिन बी ग्रुप (Vitamin B Group) का एक तत्व है। इसे विटामिन बी7 (Vitamin B7) या विटामिन एच (Vitamin H) भी कहा जाता है। बायोटिन बालों, स्किन और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए एक अतिमहत्वपूर्ण तत्व है। बायोटिन की कमी होने पर लोगों को इसके सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है। वहीं, नेचुरल स्रोतों से बायोटिन प्राप्त करने के लिए आप पालक, सूरजमुखी के बीज और एवोकाडो (Biotin rich foods for hair growth) जैसे फूड्स का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा आप बायोटिन के लिए इन फूड्स को भी अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं-

अंडे (Eggs)

बायोटिन के सबसे हेल्दी फूड सोर्सेस (healthy sources of biotin) में से एक है अंडा। एक से दो अंडा खाने से भी आपकी बायोटिन की रोजाना की जरूरत पूरी हो सकती है। इसीलिए, रोजाना अंडा खाने से आप अपने बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। अंडों में प्रोटीन भी पाया जाता है जो बालों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अंडे के सफेद और पीले भाग दोनों का सेवन करना चाहिए।

शकरकंद (Sweet Potatoes)

आयरन और पोटैशियम से भरपूर होने के कारण शकरकंद का सेवन एनर्जी देने और कमजोरी दूर करने का काम करता है। वहीं, शकरकंद खाने से बालों से जुड़ी समस्याएं भी कम होती है। दरअसल, शकरकंद में बायोटिन की मात्रा काफी अधिक होती है जो कि बालों की लम्बाई बढ़ाने और हेयर फॉल जैसी समस्याओं को कम करता है। वहीं, शकरकंद में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो स्किन और बालों को फ्री-रैडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान से राहत भी दिलाता है।

बादाम (Almonds)

प्रोटीन, विटामिन ई (Vitamin E) और विटामी बी7 का एक अच्छा स्रोत है बादाम जिसका सेवन करने से हेयर ग्रोथ में मददहोती है। बादाम में हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं जो स्किन के साथ-साथ बालों को भी हेल्दी रखते हैं। रोजाना मुट्ठीभर बादाम खाकर आप बालों को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं।

