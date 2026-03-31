ब्लैकहेड्स, पिंपल्स और ऑयली स्किन को दूर करने के लिए फायदेमंद है चारकोल, एक्सपर्ट से जानें इस्तेमाल का सही तरीका

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Chehre par Charcoal lagane ke Fayde: पिछले कुछ सालों में भारत में चेहरे की देखभाल के लिए चारकोल का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। फेस वॉश हो, फेस पैक या पील-ऑफ मास्क हर जगह एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग अब देखा जाता है। चारकोल की खास बात ही यही है कि यह चेहरे को गहराई से साफ करके गंदगी और ऑयल को बाहर निकालते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि चेहरे पर सही तरीके से चारकोल को लगाया जाए, तो इससे चेहरे के एक्ने, पिंपल्स और दाग-धब्बे घटते हैं। रिसर्च कहती है कि चेहरे के जुड़ी परेशानी जैसे एक्ने, पिंपल्स, दाग-धब्बे, झाइयों और झुर्रियों को कम करने के लिए चारकोल को सही तरीके से लगाना जरूरी होता है।
दिल्ली के एलांटिक हेल्थ केयर की स्किन केयर एक्सपर्ट डॉ. चांदनी जैन गुप्ता के अनुसार, चारकोल का सही असर तभी दिखता है जब इसे सही तरीके से लगाया जाए।आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जिसे फॉलो करके आपको चेहरे पर चारकोल का इस्तेमाल करना चाहिए।
चारकोल या किसी भी अन्य फेस पैक को लगाने से पहले चेहरे को माइल्ड फेस वॉश से जरूर साफ करें। चेहरे को फेसवॉश करने से धूल, मिट्टी और गंदगी बाहर निकलती है।
चारकोल लगाने से आपकी त्वचा को ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए फेस पैक को लगाने से 5- 10 मिनट पहले चेहरे पर भाप लें। इससे पोर्स खुल जाते हैं और चारकोल गहराई तक जाकर सफाई कर पाता है।
[caption id="attachment_1155257" align="alignnone" width="1200"] चारकोल त्वचा को डीप क्लीन करके विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दूर करता है।[/caption]
आप अपनी जरूरत के अनुसार चारकोल फेस पैक, मास्क या पील-ऑफ मास्क चुन सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए पील-ऑफ मास्क ज्यादा असरदार होता है, जबकि ड्राई स्किन वालों को क्रीम बेस्ड मास्क चुनना चाहिए।
इससे बाद चेहरे और गर्दन वाले हिस्से पर चारकोल का मास्क लगाएं। मास्क को चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक सूखने दें। अगर पील-ऑफ मास्क है, तो पूरी तरह सूखने का इंतजार करें।
चारकोल फेस पैक लगाने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धोकर साफ करें। चारकोल का इस्तेमाल करने के बाद आपको स्किन ड्राई महसूस होती है, तो लाइट मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।
चेहरे पर चारकोल लगाना या ब्यूटी प्रोडक्ट में चारकोल का इस्तेमाल करना कोई सोशल मीडिया हाईप नहीं है, बल्कि साइंस भी इस बात को मानता है कि चेहरे पर चारकोल लगाने से कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में।
|S.NO
|चारकोल लगाने के फायदे
|विस्तार से जानकारी
|1.
|गहराई से सफाई करता है
|चारकोल चेहरे को गहराई से साफ करता है। चारकोल चेहरे पर लगाने से पोर्स में जमा गंदगी गहराई से साफ होती है और चेहरा फ्रेश नजर आता है।
|2.
|ऑयल कंट्रोल करता है
|गर्मियों में जिन लोगों का चेहरा ज्यादा ऑयली हो जाता है, वो अगर चारकोल का इस्तेमाल करें, तो यह अतिरिक्त तेल को सोखकर चेहरे को मैट लुक देता है।
|3.
|ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स दूर करे
|चेहरे पर चारकोल लगाने से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या भी दूर होती है। खासकर पील-ऑफ मास्क इन समस्याओं के लिए बहुत असरदार होता है।
|4.
|पिंपल्स को करता है कम
|चारकोल बैक्टीरिया और गंदगी को हटाकर पिंपल्स की समस्या को कम करता है। यह त्वचा को साफ रखता है जिससे नए एक्ने बनने की संभावना कम हो जाती है।
नोट : चेहरे के लिए चारकोल बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल त्वचा पर करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी जैसे- जलन, खुजली और रैशेज की परेशानी होती है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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