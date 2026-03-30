सरसों के तेल के साथ अरंडी या नारियल: बालों की ग्रोथ के लिए कौन-सा कॉम्बिनेशन बेहतर है?

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मुझको अपने बालों की लंबाई घुटनों तक चाहिए और मोटाई इतनी ही हर मेरी चोटी देखकर कोई भी पूछ बैठे आखिरकार क्या लगाती हो?
Sarso ke Tel Main kaun Sa Tel Milkar lagana Chaiye : अगर आपकी भी ऐसी ही ख्वाहिश है, तो बालों में तेल लगाना शुरू कर दें। भारतीय घरों में बालों की देखभाल के लिए तेल लगाना सदियों पुरानी परंपरा रही है। दादी-नानी के नुस्खों से लेकर आज के मॉडर्न हेयर केयर रूटीन तक, तेलों का इस्तेमाल हमेशा अहम रहा है। खासकर सरसों का तेल, जो अपने पोषक तत्वों और औषधीय गुणों के कारण बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इन दिनों बालों को ज्यादा पोषण देने के लिए सरसों के तेल में कुछ लोग नारियल और कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) मिलाकर लगा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि सरसों के तेल के साथ कौन-सा तेल (Balo ki Lambai Badhane ke liye Sarso ke Tel main Kya Mila kar Lagaye) बालों को तेजी से बढ़ाता है? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब
सरसों और नारियल का तेल दोनों ही अपने प्राकृतिक गुणों के लिए जाना जाता है। सरसों के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से बालों को प्रमुख फायदे मिलते हैंः
[caption id="attachment_992179" align="alignnone" width="655"]बालों के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है।[/caption]
सरसों का तेल अपने आप में बालों के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन जब इसे सही तेल के साथ मिलाया जाए, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। सरसों के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाए या अरंडी का तेल यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार, बालों के लिए सही तेल का कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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