सरसों के तेल के साथ अरंडी या नारियल: बालों की ग्रोथ के लिए कौन-सा कॉम्बिनेशन बेहतर है?

इन दिनों में सरसों के तेल में नारियल का तेल या अरंडी का तेल मिलाकर लोग बालों में लगा रहे हैं, आइए जानते हैं इन तेलों को मिक्स करके लगाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

सरसों के तेल के साथ अरंडी या नारियल: बालों की ग्रोथ के लिए कौन-सा कॉम्बिनेशन बेहतर है?

मुझको अपने बालों की लंबाई घुटनों तक चाहिए और मोटाई इतनी ही हर मेरी चोटी देखकर कोई भी पूछ बैठे आखिरकार क्या लगाती हो?

Sarso ke Tel Main kaun Sa Tel Milkar lagana Chaiye : अगर आपकी भी ऐसी ही ख्वाहिश है, तो बालों में तेल लगाना शुरू कर दें। भारतीय घरों में बालों की देखभाल के लिए तेल लगाना सदियों पुरानी परंपरा रही है। दादी-नानी के नुस्खों से लेकर आज के मॉडर्न हेयर केयर रूटीन तक, तेलों का इस्तेमाल हमेशा अहम रहा है। खासकर सरसों का तेल, जो अपने पोषक तत्वों और औषधीय गुणों के कारण बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इन दिनों बालों को ज्यादा पोषण देने के लिए सरसों के तेल में कुछ लोग नारियल और कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) मिलाकर लगा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि सरसों के तेल के साथ कौन-सा तेल (Balo ki Lambai Badhane ke liye Sarso ke Tel main Kya Mila kar Lagaye) बालों को तेजी से बढ़ाता है? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब

सरसों के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाने के फायदे

सरसों और नारियल का तेल दोनों ही अपने प्राकृतिक गुणों के लिए जाना जाता है। सरसों के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से बालों को प्रमुख फायदे मिलते हैंः

सरसों और नारियल तेल का मिश्रण बालों में लगाने से स्कैल्प को सही पोषण मिलता है। इससे बाल मुलायम बनते हैं। ड्राई बालों के लिए यह कॉम्बो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सरसों तेल की गर्म तासीर और नारियल तेल की कूलिंग इफेक्ट स्कैल्प बैलेंस बनाए रखते हैं। इससे बालों के झड़ने और गिरने की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है। सरसों के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से यह बालों को केमिकल-फ्री कंडीशनिंग देता है, जिससे बाल मजबूत और घने दिखते हैं। गर्मी में पसीने, सर्दियों में डैंड्रफ के कारण अगर आपको स्कैल्प में खुजली और जलन की समस्या होती है, तो भी सरसों के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाना आपके लिए फायदेमंद होता है। नारियल तेल में एंटी-फंगल गुण होते हैं और सरसों तेल बैक्टीरिया को कम करता है, जिससे रूसी घटती है। तेलों के इस मिश्रण को बालों में लगाने से स्कैल्प की जलन शांत होती है।

[caption id="attachment_992179" align="alignnone" width="655"] बालों के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है।[/caption]

सरसों के तेल में अरंडी तेल मिलाकर लगाने के फायदे

अरंडी का तेल (कैस्टर ऑयल) बालों को मोटा और घना बनाने में मदद करता है, जबकि सरसों का तेल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर ग्रोथ को तेज करता है। सरसों के तेल में अरंडी तेलमिलाकर लगाने से स्कैल्प को पोषण मिलता है। यह मिश्रण बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इससे बालों को झड़ना धीरे- धीरे कम होने लगता है। सरसों तेल के एंटी-बैक्टीरियल गुण और अरंडी तेल की मॉइस्चराइजिंग गुण जब एक साथ मिलते हैं, तो रूसी की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है। सरसों और अरंडी का तेल मिलकर हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, जिससे बाल टूटना कम होता है।

निष्कर्ष

सरसों का तेल अपने आप में बालों के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन जब इसे सही तेल के साथ मिलाया जाए, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। सरसों के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाए या अरंडी का तेल यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार, बालों के लिए सही तेल का कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं।

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Disclaimer: प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।