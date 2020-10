Castor Oil for Skin : कैस्टर ऑयल (Castor oil) या अरंडी का तेल स्किन (Castor Oil for Skin) के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस तेल में स्किन को हेल्दी (Castor oil for skin problems) बनाने वाले सभी तत्व मौजूद होते हैं। स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल का चलन इन दिनों काफी (Castor Oil for Skin ) तेजी से बढ़ा है। इसका इस्तेमाल पारम्परिक थेरेपी में भी किया जाता है। आइए जानते हैं स्किन से जुड़ी किन समस्याओं को कम करता है कैस्टर ऑयल? Also Read - फेस हमेशा करे ग्लो तो रोजाना फॉलो करें ये हर्बल टिप्स, जानें ग्लोइंग फेस पाने के आसान हर्बल टिप्स

स्किन की समस्याओं को दूर करे कैस्टर ऑयल (Castor Oil for Skin Problems)

अनचाहे निशान मिटाए ( Castor Oil for Stretch Marks)

कैस्टर ऑयल चेहरे पर मौजूद अनचाहे निशान और खिंचाव को स्थायी रूप से मिटा सकता है। हालांकि, चेहरे पर होने वाले निशान को मिटाने के लिए यह धीरे-धीरे काम करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। अगर आपके चेहरे पर निशान हैं, तो इसे मिटाने के लिए एक चुटकी बेकिंग सोडा लें। इसमें कैस्टर ऑयल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे कुछ ही दिनों में चेहरे के निशान गायब हो जाएंगे। Also Read - हथेलियों और तलवों से उतर रही है स्किन की परत, आजमाएं ये घरेलू नुस्खे, दोबारा पाएं कोमल हाथ-पैर

फोड़े-फुंसी होते हैं कम (Boils)

कैस्टर ऑयल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्किन पर होने वाले फोड़े-फुंसियों (Boils) को कम करते हैं। इससे सूजन और त्वचा में होने वाले उभार से भी राहत मिलती है। ऑयली स्किन वाले लोग जिन्हें अक्सर फोड़े-फुंसियों की समस्या झेलनी पड़ती है। उनके लिए कैस्टर ऑयल अच्छी नेचुरल रेमेडी (Natural Remedies) है। Also Read - कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) दूर करेंगे शरीर के जिद्दी स्ट्रेच मार्क्स, यूं करें इस्तेमाल

मुंहासों का है नेचुरल इलाज (Castor Oil for Acne)

कैस्टर ऑयल, एंटी-बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज के गुणों से भरपूर होता है, जो इसे एक्ने रोकने वाला तेल बनाती हैं। कैस्टर ऑयल लगाने से त्वचा पर पिम्पल (Acne Causing Bacteria) बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को रोका जा सकता है। इस तरह, कैस्टर का तेल एक्ने और मुंहासों (Acne and Pimples) की समस्या को कम करता है।

फंगल इंफेक्शन करे कम (Fungal Infection)

कैंडिडा एल्बिकैन्स की उपस्थिति फंगल इंफेक्शन का कारण बनती है। कुछ स्टडीज में ऐसा दावा किया गया है कि कैस्टर ऑयल (Castor oil for skin problems) कैंडिडा को पनपने से रोकता है। इससे फंगल इंफेक्शन, रैशेज और नाखूनों में होने वाले फंगस को भी रोका जा सकता है।

त्वचा काे मुलायम बनाए (Castor Oil for Hydrate skin)

कैस्टर ऑयल स्किन पर डायरेक्ट लगाने से ये त्वचा के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। यह कोलेजन और इलास्टिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो स्किन को नरम और हाइड्रेट करते हैं। इससे स्किन पर झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। एक कॉटन में हल्का सा कैस्टर ऑयल लें और इसे चेहरे पर लगाएं। रोजाना रात को नियमित रूप से ऐसा करने पर झुर्रियों कम होंगी।

गर्मियों में पसीने से चेहरे पर हो रही है जलन? तो इस्तेमाल करें ये ऑयल

इन 5 ट्रिक्स से डबल चिन की समस्या को करें हाइड, गाल और गर्दन की चर्बी नहीं आएगी नजर

हाथ बार-बार धोने से हो गए हैं रूखे और बेजान, तो इन घरेलू टिप्स से करें मुलायम

सावधान! लॉकडाउन में ना करें ये गलतियां, वरना स्किन हो सकती है खराब

चेहरे की जिद्दी झाइयों को कहें अलविदा, अपनाएं ये 4 घरेलू उपाय