क्या गर्मियों में चेहरे पर ग्लो लाने के लिए कच्चा दूध लगा सकते हैं?

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Kya Garmiyo Main Face Par Kaccha doodh Laga sakte ho: गर्मियों का मौसम अपने साथ पसीना, टैनिंग, ऑयली स्किन और मुंहासों की समस्या लेकर आता है। गर्मियों में चेहरे से जुड़ी परेशानी से बचने के लिए ठंडक वाली चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में लोग प्राकृतिक उपायों की तलाश करते हैं, जो त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ निखार भी दें। इन्हीं घरेलू उपायों में से एक है कच्चा दूध। कच्चे दूध में कई प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। कच्चा दूध चेहरे की गहराई में जाकर पोषण देता है। इससे चेहरे के पोर्स को ठंड़क मिलती है और गंदगी भी साफ होती है। लेकिन गर्मियों में चेहरे पर कच्चा दूध लगाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। गर्मियों में आप भी कच्चे दूध को लगाने को लेकर कंफ्यूजड हैं, तो हम आपकी परेशानी को इस लेख में दूर करने वाले हैं।
इस सवाल का जवाब देते हुए सीनियर डर्मोटॉलिजिस्ट डॉ. बीएल जागिड़ कहते हैं- हां, गर्मियों में चेहरे पर कच्चा दूध लगाना सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते आपकी त्वचा इसे सूट करती हो। कच्चे दूध में मौजूद पोषक तत्व जैसे लैक्टिक एसिड, विटामिन A, D, E और कैल्शियम चेहरे को पोषण देते हैं। चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से स्किन सेल्स रिपेयर होते हैं। कच्चा दूध चेहरे के पोर्स की गंदगी को साफ करके उसे साफ और मुलायम बनाने में मदद करते हैं। डॉ. बीएल जागिड़ कहते हैं कि जिन लोगों की त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली या एक्ने-प्रोन होती है, उन्हें इसे सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे पोर्स ब्लॉक होने की संभावना रहती है।
कच्चा दूध चेहरे को पोषण देता है।
गर्मियों में चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से 1 या 2 नहीं, बल्कि कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसमें शामिल हैः
कच्चा दूध त्वचा की गहराई से सफाई करता है और धूल-मिट्टी व अतिरिक्त तेल को हटाता है। स्किन केयर एक्सपर्ट बताते हैं कि गर्मियों में चेहरे पर कच्चा दूध लागने से स्किन के पोर्स अच्छे से साफ होता है।
धूप के कारण हुई टैनिंग को हटाने में कच्चा दूध काफी मददगार होता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन सेल्स को हटाता है।
गर्मियों में चेहरे पर ठंडक बनाए रखने के लिए कच्चा दूध एक प्राकृतिक उपाय है।
गर्मियों में चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से स्किन को हाइड्रेशन मिलता है। इससे त्वचा की ड्राईनेस कम होती है।
नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है और त्वचा चमकदार बनती है। कच्चे दूध के तत्व गर्मियों में धूप के कारण होने वाली टैनिंग और सनबर्न को दूर करते हैं। इससे चेहरे का ग्लो बढ़ाने में मदद मिलती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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