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गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगाना चाहिए या नहीं?

Coconut Oil for Face: नारियल तेल स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। यह त्वचा को मुलायम बनाता है और दाग-धब्बों को कम करता है। लेकिन, क्या चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं?

गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगाना चाहिए या नहीं?
coconut oil for face
VerifiedMedically Reviewed By: Shahnaz Husain

Written by Anju Rawat |Published : April 10, 2026 7:17 PM IST

Coconut Oil Benefits for Face: नारियल तेल सिर्फ सेहत और बालों के लिए ही नहीं, स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। नारियल तेल त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। नारियल तेल लगाने से त्वचा को नमी मिलती है। नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा का निखार बढ़ाते हैं। अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर नारियल का तेल लगाएंगे तो इससे स्किन रिपेयर होती है। सर्दियों में नारियल तेल को चेहरे पर लगाना बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन, क्या गर्मियों में नारियल तेल लगा सकते हैं? आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं इसके बारे में-

क्या गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं?

जी हां, आप गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं। चेहरे पर नारियल तेल लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और गर्मी की वजह से होने वाली जलन और इरिटेशन भी दूर होती है। अगर गर्मियों में आपको चेहरे पर खुजली, जलन या रेडनेस रहती है, तो नारियल तेल का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो सभी स्किन टाइप के लोग चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं, लेकिन ऑयली और एक्ने-प्रोन स्किन पर नारियल तेल लगाने से बचना चाहिए।

गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगाने के फायदे

  • गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगाना काफी अच्छा होता है। यह नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है और सनबर्न से राहत दिलाता है।
  • अगर आप नारियल तेल लगाएंगे तो इससे टैनिंग को भी कम करने में मदद मिल सकती है।
  • गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगाने से त्वचा को नमी मिलती है और त्वचा मुलायम-कोमल नजर आती है। नारियल तेल त्वचा को मॉइश्चराइज भी करती है।

गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल कब लगाएं?

गर्मियों में रात में चेहरे पर नारियल तेल लगाना फायदेमंद होता है। आप रात को सोते समय चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं। इससे स्किन रिपेयर होती है और स्किन हेल्दी बनी रहेगी।

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चेहरे पर नारियल तेल कैसे लगाएं?

आप चेहरे पर नारियल तेल कई तरीकों से लगा सकते हैं। इसके लिए आप 2-3 बूंद नारियल तेल लें और इसे चेहरे पर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। इसे रातभर लगाकर छोड़ दें और सुबह चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इससे स्किन रिपेयर होगी और त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाएगा

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चेहरे पर नारियल तेल लगाते समय क्या सावधानियां बरतें?

  • चेहरे पर नारियल तेल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इससे पता चलेगा कि आपको नारियल तेल से एलर्जी है या नहीं।
  • नारियल तेल को ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन पर लगाने से बचें।
  • चेहरे पर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज करना चाहिए।
  • नारियल तेल पोर्स को बंद कर सकता है, इसलिए इे ऑयली स्किन पर नहीं लगाना चाहिए।

Highlights:

  • नारियल तेल स्किन के लिए काफी अच्छा होता है।
  • आप चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए नारियल तेल लगा सकते हैं।
  • नारियल तेल त्वचा का निखार बढ़ाने में असरदार होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

क्या नारियल तेल दाग-धब्बे मिटाता है?

हां, नारियल तेल लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने में मदद मिल सकती है।

नारियल तेल लगाने से क्या होता है?

नारियल तेल त्वचा को नमी प्रदान करता है। इससे त्वचा मुलायम और कोमल बनती है।

क्या चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं?

जी हां, आप चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More