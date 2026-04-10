गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगाना चाहिए या नहीं?

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Coconut Oil Benefits for Face: नारियल तेल सिर्फ सेहत और बालों के लिए ही नहीं, स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। नारियल तेल त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। नारियल तेल लगाने से त्वचा को नमी मिलती है। नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा का निखार बढ़ाते हैं। अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर नारियल का तेल लगाएंगे तो इससे स्किन रिपेयर होती है। सर्दियों में नारियल तेल को चेहरे पर लगाना बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन, क्या गर्मियों में नारियल तेल लगा सकते हैं? आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं इसके बारे में-
जी हां, आप गर्मी में चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं। चेहरे पर नारियल तेल लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और गर्मी की वजह से होने वाली जलन और इरिटेशन भी दूर होती है। अगर गर्मियों में आपको चेहरे पर खुजली, जलन या रेडनेस रहती है, तो नारियल तेल का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो सभी स्किन टाइप के लोग चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं, लेकिन ऑयली और एक्ने-प्रोन स्किन पर नारियल तेल लगाने से बचना चाहिए।
गर्मियों में रात में चेहरे पर नारियल तेल लगाना फायदेमंद होता है। आप रात को सोते समय चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं। इससे स्किन रिपेयर होती है और स्किन हेल्दी बनी रहेगी।
आप चेहरे पर नारियल तेल कई तरीकों से लगा सकते हैं। इसके लिए आप 2-3 बूंद नारियल तेल लें और इसे चेहरे पर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। इसे रातभर लगाकर छोड़ दें और सुबह चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इससे स्किन रिपेयर होगी और त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाएगा।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
हां, नारियल तेल लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने में मदद मिल सकती है।
नारियल तेल त्वचा को नमी प्रदान करता है। इससे त्वचा मुलायम और कोमल बनती है।
जी हां, आप चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं।
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