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बालों में लगाएं सरसों के तेल और नारियल तेल का मिश्रण, कुछ दिनों में हेयर फॉल होगा कम

बालों में सरसों के तेल और नारियल तेल का मिश्रण लगाया जाए, तो स्कैल्प को ज्यादा पोषण मिलता है। इससे बालों का टूटना और गिरना धीरे-धीरे कम होता है।

बालों में लगाएं सरसों के तेल और नारियल तेल का मिश्रण, कुछ दिनों में हेयर फॉल होगा कम

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 25, 2026 12:44 PM IST

भारतीयों घरों में बालों को पोषण देने के लिए तेल जरूर लगाया जाता है। मुख्य रूप से भारतीय घरों में सरसों का तेल और नारियल का तेल ही बालों के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन जब इन दोनों तेलों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके फायदे और भी बढ़ जाते हैं।

सरसों और नारियल तेल का मिश्रण न केवल बालों को मजबूत बनाता है बल्कि उनकी ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। आइए जानते हैं बालों में सरसों और नारियल तेल का मिश्रण लगाने के फायदों के बारे में।

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सरसों के तेल में नारियल तेल मिलाकर लगाने के फायदे

  1. सरसों के तेल में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तेल का यह कॉम्बो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। स्कैल्प पर सरसों के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे नए बाल उगाने में मदद मिलती है। नियमित रूप से सरसों और नारियल का तेल लगाने से बाल लंबे और घने बनते हैं।
  2. पानी, शैंपू और वायु प्रदूषण के कारण बाल झड़ने की समस्या आजकल आम हो गई है। सरसों और नारियल तेल मिलाकर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे हेयर फॉल धीरे- धीरे कम होने लगता है
  3. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि नारियल तेल में एंटी-फंगल गुण होते हैं और सरसों तेल बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। यह कॉम्बिनेशन रूसी को खत्म करने में मददगार होता है।
  4. प्रदूषण, एसी की हवा या किसी भी अन्य कारण से अगर आपके बाल रूखे और बेजान नजर आने लगे हैं, तो भी सरसों और नारियल तेल का मिश्रण आपके लिए फायदेमंद होता है। बालों में नियमित रूप से सरसों और नारियल का तेल लगाने से बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनते हैं। यह एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है।
  5. सरसों तेल के एंटी-बैक्टीरियल गुण और नारियल तेल के एंटी-फंगल गुण होते हैं। तेलों का यह मिश्रण स्कैल्प को पोषण देकर बुरे बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे स्कैल्प में होने वाली खुजली की परेशानी कम होने लगती है।
  6. सरसों और नारियल तेल का मिश्रण बालों के घनत्व को भी बढ़ाता है। यह मिश्रण बालों की मोटाई बढ़ाता है और उन्हें घना व मजबूत बनाता है।

सरसों और नारियल का तेल कैसे इस्तेमाल करें?

  1. 2 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं।
  2. इस तेलों के मिश्रण को गैस या चूल्हे पर हल्का गुनगुना कर लें।
  3. गुनगुने तेल से उंगलियों से स्कैल्प पर धीरे-धीरे मसाज करें।
  4. स्कैल्प की मसाज करने के बाद तेल को 30 से 40 मिनट तक लगा रहने दें।
  5. बाद में बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें।

बालों की समस्या में सरसों के तेल और नारियल तेल का मिश्रण कम से कम सप्ताह में 2 बार जरूर लगाएं।

नोटः बालों में सरसों के तेल और नारियल तेल का मिश्रण लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की खुजली, जलन या कोई अन्य परेशानी हो रही है, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।

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Disclaimer: प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More