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क्या गर्मियों में चेहरे पर विटामिन-ई लगा सकते हैं?

Vitamin E capsule: विटामिन ई कैप्सूल स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है। लेकिन, क्या इसे गर्मियों में चेहरे पर लगा सकते हैं?

क्या गर्मियों में चेहरे पर विटामिन-ई लगा सकते हैं?
vitamin e capsule oil
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Akriti Gupta

Written by Anju Rawat |Updated : April 9, 2026 9:43 AM IST

Vitamin E Capsule for Face: हम सभी चेहरे का निखार बढ़ाने, दाग-धब्बे मिटाने और टैनिंग हटाने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं। कभी महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो कोई तरह-तरह के घरेलू उपाय आजमाना पसंद करते हैं। प्रोडक्ट्स हो या घरेलू उपाय, अगर इन्हें मौसम के अनुसार उपयोग में लाया जाए तभी फायदेमंद होता है। अगर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल की बात की जाए, तो इसमें मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं जिससे त्वचा को नमी मिलती है। इसलिए सर्दियों में विटामिन ई कैप्सूल ऑयल को लगाना काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि, गर्मियों में भी त्वचा को हाइड्रेट और मॉइश्चराइज रखना जरूरी होता है। तो क्या ऐसे में गर्मी में चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगा सकते हैं या नहीं (Garmi me Vitamin E Capsule Oil Lagana Chahiye ya Nahi), आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या गर्मियों में चेहरे पर विटामिन-ई कैप्सूल लगा सकते हैं?

जीविशा क्लिनिक गुजरांवाला टाउन और यमुना विहार की फाउंडर और चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आकृति गुप्ता बताती हैं कि हां, आप गर्मियों में चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगा सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल ऑयल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए इसे सीधेतौर पर त्वचा पर लगाने से बचें। आप इसे नारियल तेल या एलोवेरा जेल में मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है और सनबर्न भी कम होता है। विटामिन ई कैप्सूल ऑयल टैनिंग को कम करता है। आप गर्मियों में रोज रात को चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन, अगर आपके चेहरे पर मुंहासे या फोड़े-फुंसियां हैं, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करें। वहीं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो भी विटामिन ई कैप्सूल ऑयल को एक्सपर्ट की सलाह पर ही उपयोग करें।

चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाने के फायदे

आप चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाने से कई लाभ मिलते हैं।

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  • इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है। विटामिन ई कैप्सूल को चेहरे पर लगाने से डल और बेजान त्वचा से छुटकारा मिलता है।
  • अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो विटामिन ई कैप्सूल ऑयल का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। इस लगाने से ड्राईनेस दूर होती है। स्किन सॉफ्ट-शाइनी बनती है।
  • इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा के दाग-धब्बे रिमूव होते हैं और रंगत भी साफ होती है। विटामिन-ई कैप्सूल लगाने से पिग्मेंटेशन की समस्या भी दूर होती है। चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो कुछ दिनों तक रोजाना इस ऑयल का यूज करें, आपको फर्क जरूर देखने को मिलेगा।
  • अगर आप रोजाना चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल का यूज करेंगे, तो इससे झुर्रियों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। यह एंटी-एजिंग का काम करता है और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है।
  • विटामिन ई त्वचा की लोच बढ़ाता है और स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। त्वचा पर कसाव लाने के लिए आप विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाते समय बरतें सावधानियां

अगर आप चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाते हैं, तो कुछ सावधानियां जरूर बरतें। चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इससे एलर्जी का पता लगाने में मदद मिलेगी। विटामिन ई कैप्सूल ऑयल को चेहरे पर रात में ही लगाना चाहिए। इसे लगाने के बाद धूप में जाने से बचना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो चेहरे पर सीधे तौर पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगाने से बचें।

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Highlights:

  • आप चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगा सकते हैं।
  • यह त्वचा का निखार बढ़ाता है और रंगत को भी साफ करता है।
  • ऑयली और सेंसिटिव स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More