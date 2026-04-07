क्या गर्मी में चेहरे पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं? जानें कैसे लगाने से मिल सकता है फायदा

Glycerine for Face: चेहरे पर ग्लिसरीन लगाना बेहद फायदेमंद होता है। इसे लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है और रंगत भी साफ होती है।

glycerine benefits

Glycerine Benefits for Face: ग्लिसरीन स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। ज्यादातर लोग अपने स्किनकेय रूटीन में ग्लिसरीन शामिल करते हैं। आपको बता दें कि ग्लिसरीन एक नेचुरल हृयूमेक्टेंट है, जो वातावरण से नमी खींचकर त्वचा को मॉइश्चराइज बनाए रखने में मदद करता है। ग्लिसरीन को ड्राई स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ग्लिसरीन त्वचा को हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाता है, यह त्वचा के दाग-धब्बों को मिटाने में भी असरदार होता है। ग्लिसरीन एक नेचुरल मॉइश्चराइजर के तौर पर काम करता है, यह स्किन को गहराई में जाकर हाइड्रेट करता है और चमकदार बनाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्लिसरीन स्किन को चिपचिपा बना देता है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि i$ इसे चेहरे पर लगाना चाहिए या नहीं?

क्या गर्मी में चेहरे पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं?

जी हां, आप गर्मियों में चेहरे पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं। ग्लिसरीन त्वचा को नमी प्रदान करता है और त्वचा को मुलायम-चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। ग्लिसरीन लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है। अगर आप रोजाना चेहरे पर ग्लिसरीन लगाएंगे तो इससे स्किन ग्लोइंग बनती है। ग्लिसरीन लगाने से चेहरे की रंगत में भी सुधार होता है।

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाने के फायदे

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाना स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप रोज सुबह चेहरे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

1. त्वचा को मुलायम बनाए

ग्लिसरीन में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं। अगर आपकी ड्राई या रूखी त्वचा है तो आप ग्लिसरीन को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। ग्लिसरीन लगाने से त्वचा कोमल, मुलायम और चमकदार बनती है। रोजाना चेहरे पर ग्लिसरीन लगाने से ड्राई स्किन से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है।

2. झुर्रियां मिटाने में असरदार

अगर आपके चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप ग्लिसरीन का यूज कर सकते हैं। ग्लिसरीन में एंटी-एजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं और फाइन लाइंस को कम करते हैं। अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है।

3. मुंहासों से छुटकारा दिलाए

ग्लिसरीन चेहरे के मुंहासों को मिटाने में भी असरदार होता है। ग्लिसरीन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मुंहासों और फोड़े-फुंसियों को कम करने में मदद करते हैं। ग्लिसरीन लगाने से चेहरे के दाने भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। अगर आपके चेहरे पर मुंहासे हैं, तो आप ग्लिसरीन को चेहरे पर लगा सकते हैं। इनसे त्वचा की रंगत भी साफ होती है।

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चेहरे पर ग्लिसरीन कैसे लगाना चाहिए?

आप चेहरे पर ग्लिसरीन कई तरीकों से लगा सकते हैं। हालांकि, आपको सीधे तौर पर इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आप ग्लिसरीन को गुलाब जल या पानी के साथ मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। आप एक चम्मच ग्लिसरीन लें और इसमें आधा चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर चेहरे को सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। ग्लिसरीन को रात में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है।

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Highlights:

चेहरे पर ग्लिसरीन लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है।

ग्लिसरीन त्वचा को मुलायम और कोमल बनती है।

ग्लिसरीन लगाने से स्किन ग्लो करती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।